Δραματικές ώρες στις ΗΠΑ, όπου εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, για να αποκαταστήσουν την τάξη, μετά την πρωτοφανή εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επικύρωση της νίκης Μπάιντεν από το Κογκρέσο.

Νωρίτερα, πάντως, τ υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα αξιωματούχων της Πόλης της Ουάσιγκτον να αναπτύξει την Εθνική Φρουρά στο Καπιτώλιο, σύμφωνα με δημοσιογράφο της Washington Post. Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ δήλωσε πως έπειτα από αίτημα της δημάρχου της Πόλης της Ουάσιγκτον η Πολιτεία του θα στείλει 200 μέλη της Εθνικής Φρουράς της Πολιτείας.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.

(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E

— David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021