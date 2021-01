Με εντολή του αμερικανού αντιπροέδρου Μάικ Πενς και όχι του απερχόμενου πρόεδρου Donald Trump υπήρξε άμεση ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων στο Καπιτώλιο όπως μεταδίδει το NBC από άνδρες του FBI, της Εθνοφρουράς αλλά και των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ώστε να μπει ένα τέλος στο χάος που δημιούργησε ο όχλος. Ήδη γίνεται γνωστό ότι το Καπιτώλιο έχει αδειάσει από διαδηλωτές και είναι υπό τον έλεγχο των αρχών.

Sergeant at Arms says the Capitol building is secure.

The room breaks out into applause.

— Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021