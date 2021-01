Οι ΗΠΑ προσπαθούν να κλείσουν τις «πολιτικές πληγές» που άνοιξαν μετά τα πρωτοφανή επεισόδια και την εισβολή στο Καπιτώλιο οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νοιώθει όλο και πιο απομονωμένος τόσο στη διεθνή σκηνή – όπου πολλοί ηγέτες τον αποδοκιμάζουν – όσο και στο εσωτερικό της χώρας του, όπου καταγράφεται μπαράζ παραιτήσεων αξιωματούχων και συμβούλων του Λευκού Οίκου. Παράλληλα, πληθαίνουν οι φωνές που ζητούν την άμεση απομάκρυνση του απερχόμενου προέδρου, λίγες ημέρες πριν από την τυπική λήξη της θητείας του.

Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι δήλωσε πως ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε μια «στασιαστική πράξη» και κάλεσε για την άμεση απομάκρυνση του Ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα από την προεδρία μέσω της προσφυγής στην 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, μια μέρα μετά την εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Yesterday, American democracy came under attack — but we refuse to be bullied into abandoning our duty to work #ForThePeople. https://t.co/6KoVAVbZh7

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 7, 2021