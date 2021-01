Κύμα αλληλεγγύης έχει ξεσπάσει στην Τουρκία για την Μελέκ Ιπέκ που βρίσκεται υπό κράτηση επειδή σκότωσε τον σύζυγο της και επί 12 χρόνια βασανιστή της. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα τουρκικά ΜΜΕ, η 31χρονη Μελέκ Ιπέκ υφίστατο, τόσο η ίδια όσο και τα δύο παιδιά της, ενδοοικογενειακή βία από τον σύζυγό της. Όταν τον σκότωσε, είχε μείνει για ώρες γυμνή και δεμένη με χειροπέδες μπροστά στα παιδιά της, αφού πρώτα ο 36χρονος σύζυγός της, Ραμαζάν, την χτύπησε και τη βίασε.

Ο Ραμαζάν Ιπέκ ξεσπούσε πάνω της από τα πρώτα κιόλας χρόνια του γάμου τους. Μια φορά, της είχε πει «θα σε σκοτώσω και θα σε δώσω να σε φάνε τα σκυλιά, κανείς δεν μπορεί να σε βρει». Πριν λίγες ημέρες, σε ένα ακόμη βίαιο επεισόδιο, ο Ραμαζάν ξυλοκόπησε την Μελέκ μπροστά στις δύο τους κόρες τους. Την απειλούσε ότι θα σκοτώσει και εκείνη και τα δύο τους παιδιά. Όταν η 31χρονη συνειδητοποίησε ότι ο άντρας της θα πυροβολούσε, μπήκε μπροστά στα παιδιά της σαν ασπίδα για να τα προστατεύσει. Οι κόρες της σπάραζαν στο κλάμα.

«Με απείλησε ότι πρώτα θα με κάνει να δω τις κόρες μου νεκρές κι ύστερα θα με σκότωνε κι εμένα. Φοβόμουν πολύ, έτρεμα. Με χτύπησε στο κεφάλι και στο πρόσωπο με την λαβή του όπλου. Με έσυρε από τα μαλλιά στο άλλο δωμάτιο και με χτύπησε με τα πόδια του και τα χέρια του». Η Μελέκ ούρλιαζε ενώ ήταν πεσμένη κάτω. Τότε της έσφιξε τόσο πολύ τον λαιμό μέχρι που έχασε τις αισθήσεις της.

Όταν ξύπνησε η γυναίκα, βρήκε τα χέρια της δεμένα με χειροπέδες και το σώμα της επίσης δεμένο σε εμβρυακή στάση στο πάτωμα της τουαλέτας του σπιτιού. ‘Οταν ανέκτησε τις αισθήσεις της, ο την υποδέχτηκε με κρύο νερό σε πρόσωπο και σώμα. «Τότε, κατάλαβα πως με είχε βιάσει ενώ ήμουν αναίσθητη. Ο άντρας μου έκανε μπάνιο και καθάριζε τους τοίχους από ίχνη αίματος σα να μην είχε συμβεί τίποτα απολύτως. Ύστερα, άρχισε πάλι τις απειλές, αυτή τη φορά με ένα μαχαίρι που ακουμπούσε κάτω από το στήθος μου, μια κάτω από τον αριστερό μαστό, μια κάτω από τον δεξιό.»

Melek Ipek, who was abused and threatened to kill his two children, killed Ramazan Ipek for self-defense.#MelekİpekSerbestBırakılsın #melekipekicinadalet pic.twitter.com/yfR0hWpvOP

— EL! (@e1abbas) January 9, 2021