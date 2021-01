Εξηγήσεις ζητά από την Αθήνα και από τις Βρυξέλλες η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα για την έρευνα που διενήργησε το πλοίο του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, «Αδρίας», στο ρωσικό εμπορικό, «Αντλερ».

Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης, «Ειρήνη». Μάλιστα, η είδηση του συγκεκριμένου ελέγχου αναρτήθηκε στον λογαριασμό της ναυτικής δύναμης, «Ειρήνη», στο twitter, με μέλη του πληρώματος να φωτογραφίζονται με τους Ελληνες κομάντος, με τις σημαίες της Ελλάδας, της Ρωσίας και της ΕΕ. Κάτι που έδειχνε ότι επέδειξαν διάθεση συνεργασίας με τους Ελληνες κομάντος.

#Irini flagship, #Adrias of @NavyGR, did the 63th friendly visit of the Operation to a merchant vessel, the cooperative Adler. #OpIrini works together with the shipping companies to free #CentralMed from illicit traffics. We are #StrongerTogether. #Irini4Peace #Irini4libya pic.twitter.com/sGclj4ySPq

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) January 11, 2021