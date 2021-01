Έκτακτα μέτρα έχουν ληφθεί σε όλες τις Πολιτείες, ενώ πάνω από 12 έχουν κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά, μεγάλη δύναμη της οποίας έχει μεταφερθεί στην Ουάσινγκτον, ενόψει της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν. Μέσω ακροδεξιών δικτύων έχει απευθυνθεί κάλεσμα για κινητοποιήσεις σε εθνικό επίπεδο κατά του εκλογικού αποτελέσματος, με τους οπαδούς του Τραμπ να αμφισβητούν το αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε “κλοπή” και νοθεία. Το FBI απηύθυνε προειδοποίηση στις πολιτειακές αρχές να είναι σε ετοιμότητα για διαδηλώσεις με τη συμμετοχή ενόπλων, καθώς θεωρούν πως η επίδειξη δύναμης από ακροδεξιούς εξτρεμιστές στο Καπιτώλιο, έχει ενισχύσει το ακραίο κίνημα υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

“Moving 25,000 Soldiers and Airmen to D.C. from each of the states and territories in less than a week is unprecedented. It speaks volumes about America’s National Guard.” –@ChiefNGB #Inauguration2021 https://t.co/GF0tobT0C9

— National Guard (@USNationalGuard) January 16, 2021