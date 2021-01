Τουλάχιστον επτά νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στο κέντρο της Βαγδάτης.

Πρόκειται για την πρώτη σχετική επίθεση που σημειώνεται στην ιρακινή πρωτεύουσα εδώ και 18 μήνες.

Το περιστατικό κατεγράφη στην πλατεία Ταγιαράν, ένα πολυσύχναστο σημείο της Βαγδάτης. Πριν τρία χρόνια επίθεση αυτοκτονίας στην πλατεία αυτή είχε προκαλέσει τον θάνατο 31 ανθρώπων.

Αμέσως μετά την έκρηξη, που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της πόλης, πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο.

A massive explosion ripped through the busy neighbourhood of Bab Sharqi in Baghdad, first reports suggest it’s a twin suicide attack, at least 16 people lost their lives and more injured pic.twitter.com/xxlztANwTc

— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 21, 2021