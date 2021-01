Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αφιέρωσε ένα tweet στον εκλεγμένο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν λίγες ώρες πριν την ορκωμοσία του, δίνοντάς του συγχαρητήρια.

«Αυτή είναι η ώρα σου», έγραψε ο Ομπάμα.

Υπενθυμίζεται πως ο Τζο Μπάιντεν εκτέλεσε χρέη αντιπροέδρου των ΗΠΑ κατά τη διακυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα.

Η φωτό του Μπάιντεν και της Μισέλ ακριβώς 4 χρόνια πριν

Ο θρυλικός φωτογράφος του Μπαράκ Ομπάμα, Πέτε Σόουζα εντόπισε στο αρχείο του μια φωτό που είχε βγάλει 4 χρόνια πριν. Ήταν 20 Ιανουαρίου του 2017 όταν οι Ομπάμα και οι Μπάιντεν παρέδιδαν τη σκυτάλη στους Τραμπ και στους Πενς.

Η εκλογή Τραμπ ήταν ένα σοκ για μεγάλο τμήμα του αμερικανικού λαού.

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα είχαν υποδεχθεί τους Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Παρά το ότι οι Ομπάμα εμφανώς δεν ήταν χαρούμενοι με το αποτέλεσμα και με την εκλογή Τραμπ, είχαν τηρήσει τις παραδόσεις και τους είχαν υποδεχθεί στο Λευκό Οίκο πριν την ορκωμοσία, κάτι που αρνήθηκε να κάνει ο Τραμπ, προτιμώντας να μην παραστεί στην ορκωμοσία Μπάιντεν και να αναχωρήσει νωρίς το πρωί από την Ουάσινγκτον.

Τα συναισθήματα τότε στο Καπιτώλιο, στην ορκωμοσία Τραμπ-Πενς ήταν βαριά. Και ο Πέτε Σόουζα εντόπισε μια φωτογραφία από εκείνη την ημέρα, με τον Τζο Μπάιντεν και την Μισέλ Ομπάμα εμφανώς στενοχωρημένους. Το σχόλιό του απλό, έστειλε το μήνυμα που ήθελε:

«Τέσσερα χρόνια πριν, σαν σήμερα.

Ευχαριστώ Θεέ μου, τα συναισθήματα είναι εντελώς διαφορετικά σήμερα», έγραψε ο Σόουζα.

Οι μεγάλες απώλειες – Το ενδιαφέρον του Ομπάμα για τον γιο του Μπάιντεν, Μπο

Ο Τζο Μπάιντεν έχει βιώσει μεγάλες απώλειες στη ζωή του. Αρχικά με τον θάνατο της πρώτης γυναίκας του και της κόρης τους και στη συνέχεια με τον θάνατο του γιου του Μπο, από καρκίνο του εγκεφάλου. Στα απομνημονεύματά του, με τίτλο «Promise Me, Dad: A Year Of Hope, Hardship And Purpose», περιγράφει σε δραματικούς τόνους, όσα έζησε.

«Στα εβδομαδιαία ιδιωτικά μεσημεριανά γεύματα στο Οβάλ Γραφείο, ο Μπαράκ Ομπάμα με ρωτούσε συχνά για τον Μπο. Καθώς του εξήγησα πως οι επόμενες διαδικασίες ήταν αχαρτογράφητες περιοχές, αλλά η μόνη μας ελπίδα, τον κοίταξα και τον είδα με δάκρυα στα μάτια. Ο Μπαράκ δεν εξέφραζε ποτέ, ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά, τα συναισθήματά του και ένιωσα άσχημα. Τελικά, βρέθηκα εγώ να τον παρηγορώ.

Σε ένα άλλο από τα μεσημεριανά μας γεύματα, παραδέχθηκα στον Μπαράκ ότι η Τζιλ και εγώ σκεφτόμασταν να βάλουμε δεύτερη υποθήκη στο σπίτι μας για να βοηθήσουμε, γιατί ο Μπο δεν εργαζόταν πλέον. «Μην το κάνεις αυτό», είπε ο Μπαράκ με μια δύναμη που με εξέπληξε. Σηκώθηκε από την καρέκλα του, περπάτησε πίσω μου και έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου. «Θα σου δώσω εγώ τα λεφτά. Τα έχω. Θα με ξεπληρώσεις αργότερα».

Ο Τζο Μπάιντεν με τον γιο του, Μπο

Η κηδεία του Μπο Μπάιντεν και ο επικήδειος του Μπαράκ Ομπάμα

«Όπως κι εγώ, ο Μπο ήταν δημόσιο πρόσωπο, οπότε ήξερα ότι θα έπρεπε να γίνει δημόσια η κηδεία του. Ο Μπαράκ προσφέρθηκε να εκφωνήσει τον επικήδειο λόγο -κάτι το οποίο αποδεχθήκαμε. Είμαι ακόμα συγκινημένος από τα λόγια του. «Η Μισέλ κι εγώ, και η Σάσα και η Μαλία, όλοι γίναμε μέλη της οικογένειας Μπάιντεν, είμαστε επίτιμα μέλη πια», είπε. «Και ισχύει ο κανόνας της οικογένειας Μπάιντεν: Είμαστε πάντα εδώ για εσάς. Θα είμαστε πάντα».

