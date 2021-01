Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca βαδίζουν σε… αδιέξοδο για τις καθυστερημένες παραδόσεων εμβολίων κατά της Covid-19, όπως δήλωσε αργά σήμερα η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Η ΕΕ πιέζει την εταιρεία να προμηθεύσει περισσότερες δόσεις του εμβολίου της από εργοστάσια στην Ευρώπη και τη Βρετανία, αφού η AstraZeneca ανακοίνωσε καθυστερήσεις παράδοσης, αυξάνοντας την απογοήτευση για το πρόγραμμα εμβολιασμού στην ΕΕ.

We regret the continued lack of clarity on the delivery schedule and request a clear plan from AstraZeneca for the fast delivery of the quantity of vaccines that we reserved for Q1. We will work with the company to find solutions and deliver vaccines rapidly for EU citizens.

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) January 27, 2021