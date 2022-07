Η οργή για την οικονομική κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο χθες Σάββατο με ένα πλήθος ανθρώπων να εισβάλει στο προεδρικό μέγαρο. Μάλιστα κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να βουτήξουν στην πισίνα.

Protestors taking a dip in the pool at President’s House. pic.twitter.com/7iUUlOcP6Z

— DailyMirror (@Dailymirror_SL) July 9, 2022