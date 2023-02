Σεισμός Τουρκία Συρία: Μέσα στα χαλάσματα, οι διασώστες στο Χαλέπι της Συρίας ανέσυραν ζωντανό ένα νεογέννητο μωρό.

Σύμφωνα με αναφορές, η μητέρα του μωρού φέρεται πως δεν τα κατάφερε και πέθανε μετά τη γέννησή του, ενώ το μωρό σώθηκε.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.

The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.

The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc

— Ali Javed (@AliJaved29) February 6, 2023