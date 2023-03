Αποκαλυπτική η έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ), σύμφωνα με τα στοιχεία της οποίας πάνω από 1.000 αντικείμενα του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης της Νέας Υόρκης, συνδέονται με λαθρέμπορους και αρχαιοκάπηλους.

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης άνοιξε για πρώτη φορά το δικό του κτίριο το 1880, ξεκινώντας με την αγορά 174 πινάκων. Τις επόμενες δεκαετίες, το ίδρυμα γέμισε τις αίθουσες και τις αποθήκες του με «θησαυρούς» από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, την Ινδία, την Καμπότζη και άλλα μέρη του κόσμου.

Η εξέταση της συλλογής αρχαιοτήτων του Met, που διεξήχθη από την ICIJ, τη Finance Uncovered και άλλους συνεργάτες των ΜΜΕ τους τελευταίους μήνες, εγείρει νέες ανησυχίες σχετικά με την προέλευση του καταλόγου αρχαίων αγαλμάτων, ζωφόρων και άλλων κειμηλίων του μουσείου.

More than 1000 artifacts in the catalog of North America’s largest museum, the famed Metropolitan Museum of Art, are linked to alleged looting and trafficking figures. #themet #art https://t.co/jnWQqqQZao pic.twitter.com/3vGjMG1pcP

— ICIJ (@ICIJorg) March 22, 2023