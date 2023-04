Έφεση άσκησε, τη Μεγάλη Δευτέρα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση με την οποία δικαστής διέταξε τον πρώην αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να καταθέσει στην έρευνα του ειδικού εισαγγελέα, ο οποίος εξετάζει τα γεγονότα γύρω από την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Οι δικηγόροι του Τραμπ υπέβαλαν την έφεση, μετά την απόφαση που αφορά στην έρευνα για την υπονόμευση των προεδρικών εκλογών του 2020.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πενς αποκάλυψε ότι ο ίδιος δεν σκόπευε να εφεσιβάλει την απόφαση, με την οποία καλείται να καταθέσει ενώπιον ομοσπονδιακής Επιτροπής Ενόρκων για τις συζητήσεις που είχε με τον Τραμπ πριν από την επίθεση των υποστηρικτών του τελευταίου στο Καπιτώλιο.

Ο δικαστής είχε αποφανθεί πως ο Πενς μπορεί να αρνηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου.

Donald Trump has appealed a judge’s order requiring his former vice president, Mike Pence, to testify to the grand jury probing the effort to subvert the 2020 election.https://t.co/8zJuwNfFYL

— POLITICO (@politico) April 10, 2023