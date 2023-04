Σουδάν: Οι εχθροπραξίες μεταξύ του σουδανικού στρατού και παραστρατιωτικών ξέσπασαν το Σάββατο (15.04.2023) αρχικά στο Χαρτούμ και πλέον έχουν γενικευτεί σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Ένωσης Σουδανών γιατρών, τουλάχιστον 97 άμαχοι σκοτώθηκαν και 365 άλλοι τραυματίστηκαν από τις σφοδρές συγκρούσεις που σημειώνονται στη χώρα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο ΠΟΥ ανέφερε πως τουλάχιστον 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 1.126 τραυματίστηκαν στις σφοδρές μάχες ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν και την ισχυρή παραστρατιωτική οργάνωση Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ). Ο οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έχει καταγράψει θανάτους στις πολιτείες Χαρτούμ, Νότιο Κορντοφάν, Βόρειο Νταρφούρ κ.ά. από την Πέμπτη.

This is Sudan.

Old men cause trouble through their words or actions, which leads to war. But it’s the youths that ends up fighting, to kill themselves.

At this point, no one cares if you are a master degree holder, or PhD holder.

Dreams and aspirations, washing down the drain. pic.twitter.com/d0KpdtvsjF

