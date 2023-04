Συνεχίζεται ο κύκλος αίματος στο Σουδάν και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα, Χαρτούμ, καθώς έσπασε η 24ωρη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές, που είχαν συμφωνήσει έπειτα από έντονες πιέσεις των ΗΠΑ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ισχυρές εκρήξεις ακούγονταν, το βράδυ της Τρίτης, τη στιγμή που αραβικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδιδαν ζωντανά από την πρωτεύουσα του Σουδάν, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, στις 19:00 (ώρα Ελλάδος).

Μαχητικά αεροσκάφη εθεάθησαν να πετούν στο βάθος.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, από την Ιαπωνία όπου βρίσκεται, ανέφερε ότι μίλησε τηλεφωνικά τόσο με τον αρχηγό του στρατού, στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, όσο και με τον ηγέτη της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), στρατηγό Χαμντάν Νταγκλό, και ζήτησε να σιγήσουν τα όπλα, ώστε οι Σουδανοί «να επανενωθούν με ασφάλεια με τις οικογένειές τους» και να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια.

These bullets flying everywhere except the target💀💀(Sudan) pic.twitter.com/Yj3mu7DSFB

— Wicked Reality (@LiveActionLeak) April 17, 2023