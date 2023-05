Μεγάλη επιχείρηση διεξάγουν, την Τετάρτη, οι αστυνομικές Αρχές της Ατλάντα προκειμένου να συλλάβουν ένοπλο ο οποίος, σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, εισέβαλε σε νοσοκομείο.

«Πολλοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς που βρίσκεται σε εξέλιξη» ανακοίνωσε η Αστυνομία της Ατλάντα. Κανένας ύποπτος δεν τέθηκε υπό κράτηση, ανέφερε η αστυνομία στο Twitter.

Σε νεότερη ενημέρωση, η Αστυνομία ανέφερε ότι ένας άνθρωπος έπεσε νεκρός ενώ άλλοι τρεις έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Τον τρόμο στο κέντρο της της Ατλάντα έχει σπείρει ένοπλος που έχει ανοίξει πυρ.

Σύμφωνα με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, υπάρχουν πολλοί τραυματίες.

«Παρακαλείται οποιοσδήποτε βρίσκεται στην περιοχή να καταφύγει σε εσωτερικό χώρο. Όποιος δεν βρίσκεται στην περιοχή παρακαλείται να μείνει μακριά» ανάφερε η Αστυνομία της Ατλάντα σε ανακοίνωσή της.

APD is investigating an active shooter in the area of 1110 W Peachtree St NW. Please shelter in place, or stay out of the area. pic.twitter.com/uRIBECRQDT

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023