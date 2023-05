Ένας «τρελός πανικός» έχει σαρώσει τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη καθώς η Ρωσία καλεί να εκκενώσουν 18 οικισμούς στην περιοχή Ζαπορίζια εν όψει της αναμενόμενης ουκρανικής επίθεσης.

Ο Ιβάν Φεντόροφ, ο δήμαρχος της Μελιτόπολης στην περιφέρεια Ζαπορίζια, είπε ότι η διαταγή προκάλεσε χάος και ουρές πέντε ωρών αυτοκινήτων στο σημείο ελέγχου στην Κριμαία.

Ο αξιωματούχος προειδοποίησε ότι μια ανθρωπιστική κρίση «μεγαλώνει» καθώς τα καταστήματα σταμάτησαν να λαμβάνουν αγαθά, τα νοσοκομεία έκλεισαν και είχαν διατυπωθεί απειλές για διακοπή ρεύματος και νερού.

Όπως αναφέρει η DailyMail.com, οι εκκενώσεις λέγεται ότι επηρεάζουν το Enerhodar, κοντά στο μεγαλύτερο εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Ουκρανίας – με την πυρηνική επιτήρηση του ΟΗΕ να προειδοποιεί για ένα πιθανό «σοβαρό πυρηνικό ατύχημα».

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, προειδοποίησε ότι η κατάσταση «γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη και δυνητικά επικίνδυνη».

Director General @rafaelmgrossi said evacuation of residents at Enerhodar, where most of staff from #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant live, has started. @iaeaorg is closely monitoring for any potential impact on nuclear safety and security.https://t.co/RvzRP8WL46 pic.twitter.com/BWuUbbcWxY

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) May 6, 2023