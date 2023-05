Το γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταία λεπτά ένα βίντεο που δείχνει τους οπαδούς του Ερντογάν να έχουν μπει μέσα στην Αγία Σοφία και να πανηγυρίζουν.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε πείσμα των δημοσκοπήσεων και της παραπαίουσας οικονομίας εξασφάλισε νέα θητεία στο τιμόνι της Τουρκίας. Την ώρα που οι οπαδοί του πανηγυρίζουν και ο ίδιος εκφώνησε για πολλοστή φορά νικητήρια ομιλία, η Δύση ανησυχεί για την επόμενη ημέρα στην Άγκυρα

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο άνθρωπος που κυριαρχεί στην τουρκική πολιτική σκηνή τις δύο τελευταίες δεκαετίες, κατάφερε να ανανεώσει τη θητεία του για άλλα πέντε χρόνια, κερδίζοντας στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Ο ισχυρός άνδρας της γείτονος έχει πλέον κερδίσει έντεκα εκλογικές αναμετρήσεις στη σειρά, σημείωναν τα ξένα μέσα ενημέρωσης για να δείξουν το μέγεθος της παντοδυναμίας του.

Στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, οι οπαδοί του ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, κουνώντας σημαίες και φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του Ερντογάν που έφτασε, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Εμινέ. «Είμαστε πρώτοι και σας αγαπάμε» ήταν τα πρώτα του λόγια στο συγκεντρωμένο πλήθος στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη που ψήφισε παρ’ολα αυτά Κιλιτσντάρογλου. «Θα είμαστε μαζί μέχρι το θάνατο» είπε στους πολίτες που επέλεξαν σταθερότητα και εμφανίστηκε ενωτικός.

🇹🇷 Erdogan’s supporters began to gather at the party headquarters

In Istanbul, people gather at the headquarters of the Justice and Development Party, led by Turkish President Tayyip Erdogan. pic.twitter.com/6qnMgLcXSR

