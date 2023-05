Φλόριντα: Σύμφωνα με τους New York Times οι πυροβολισμοί ξέσπασαν κατόπιν διαμάχης στην παραλία Χόλιγουντ μεταξύ δύο ομάδων, το βράδυ της Δευτέρας.

Εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς.

People running for cover after mass shooting on The Boardwalk at Hollywood Beach, Florida. pic.twitter.com/bvblP4iz99

Αξιοσημείωτο είναι πως στο σημείο, που αποκαλείται Hollywood Beach Broadwalk, βρισκόταν εκείνη την στιγμή πλήθος κόσμου εξαιτίας της αργίας. Πολλοί άνθρωποι περπατούσαν στον παραλιακό δρόμο κοντά σε καταστήματα, εστιατόρια και ξενοδοχεία όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί που δημιούργησαν πανικό. Εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζουν δεκάδες παραθεριστές να αναζητούν καταφύγιο.

Η Ντεάνα Μπετινέσι, εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της περιοχής του Χόλιγουντ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Δευτέρας ότι η αστυνομία ανταποκρίθηκε άμεσα το ίδιο βράδυ μετά από αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στην παραλία Hollywood Beach Broadwalk, περίπου 20 μίλια βόρεια του Μαϊάμι. Όταν έφτασε η αστυνομία, βρήκε αρκετούς τραυματισμένους από τους πυροβολισμούς και οι αστυνομικοί έσπευσαν να παράσχουν βοήθεια, είπε η εκπρόσωπος. Όσοι ήταν βαρύτερα τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου για παιδιά.

Σε συνέντευξη τύπου το βράδυ της Δευτέρας, η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι τέσσερα παιδιά, ηλικίας από 1 έως 17 ετών, τραυματίστηκαν μαζί με ακόμη πέντε ενήλικες, οι οποίοι ήταν μεταξύ 25 και 65 ετών. Η Ντεάνα Μπετινέσι δήλωσε ότι ένα θύμα χειρουργήθηκε το βράδυ της Δευτέρας και ότι τα άλλα οκτώ θύματα ήταν σε σταθερή κατάσταση.

Δεν είναι σαφές τι οδήγησε στους πυροβολισμούς ή πόσα άτομα ενεπλάκησαν στη συμπλοκή.

«Υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ δύο διαφορετικών ομάδων και τότε ακούστηκαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας στην αρχική συνέντευξη Τύπου. Ένα άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση των πυροβολισμών είχε τεθεί υπό κράτηση από το βράδυ της Δευτέρας και η αστυνομία αναζητούσε ένα ακόμη, πρόσθεσε η ίδια.

9 wounded, including 4 kids between ages 1 and 17, in Hollywood Beach, Florida shooting as hundreds ran for cover at 7pm tonight. One victim in surgery, 8 are stable. One person of interest in custody, police searching for another. 🎥: @onlyinfloridaa https://t.co/Vjkgj8aY0A pic.twitter.com/XRQAW0C5ik

— Because Miami (@BecauseMiami) May 30, 2023