Λίγες ώρες απομένουν για τον γάμο του πρίγκιπα διαδόχου της Ιορδανίας, Χουσεΐν μπιν Αμπντάλα Β, με τη σαουδαραβικής υπηκοότητας Ράτζουα Αλ-Σάιφ. Ο γάμος θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (01/06) στο Αμμάν.

Η θρησκευτική τελετή θα πραγματοποιηθεί στο παλάτι Ζαχράν ανάμεσα σε περίπου 140 καλεσμένους.

Πρόκειται για το ίδιο παλάτι, όπου οι γονείς του πρίγκιπα, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β΄ και η βασίλισσα Ράνια, παντρεύτηκαν το 1993.

Τη νύφη θα συνοδέψουν στο παλάτι τα μικρότερα αδέλφια του διαδόχου, ο πρίγκιπας Χασέμ και η πριγκίπισσα Σάλμα.

Όπως αναφέρει το Αrabnews, μετά τη γαμήλια τελετή, το ζευγάρι θα κατευθυνθεί στο Παλάτι Αλ-Χουσεϊνία της ιορδανικής πρωτεύουσας, περίπου 10 χλμ μακριά. Το ζευγάρι θα συνοδεύεται από αυτοκινητοπομπή, η οποία θα περιλαμβάνει οκτώ κόκκινα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και έντεκα μοτοσικλέτες.

Εκεί, οι δυο τους θα παρευρεθούν στην επίσημη δεξίωση που θα παραθέσει ο Βασιλιάς Αμπντάλα Β’ και η Βασίλισσα Ράνια, με τη συμμετοχή 1.700 καλεσμένων.

Μεταξύ των καλεσμένων, στον βασιλικό γάμο θα είναι η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, η πριγκίπισσα Βικτόρια της Σουηδίας με τον σύζυγό της, ο βασιλιάς Βίλεμ Αλεξάντερ και η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας, ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος με την σύζυγό του, βασίλισσα Σοφία, καθώς και οι πριγκίπισσες Χισάκο και Τσουγκούκο της Ιαπωνίας.

