Στην παράκτια πόλη Άκο, στο νομό Χιόγκο της Ιαπωνίας, εγκαταστάθηκαν αυτόματοι πωλητές που θα ξεκλειδώνουν σε περίπτωση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών, διανέμοντας δωρεάν τρόφιμα και προμήθειες, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ

Η Ιαπωνία εγκατέστησε στην πόλη δύο μηχανήματα τέτοιων αυτόματων πωλητών, στα τέλη Μαρτίου, με σκοπό να δοκιμάσει τη λειτουργία τους. Τα μηχανήματα πωλούν σνακ και ποτά επί πληρωμή, αλλά μπορούν να διανέμουν τα είδη δωρεάν, όταν ένας μεγάλος σεισμός ή τυφώνας πλήξει την πόλη.

Εκτός από το γεγονός ότι περιέχουν περίπου 300 μπουκάλια σόδα και 150 τρόφιμα έκτακτης ανάγκης, τα μηχανήματα περιέχουν, επίσης, είδη έκτακτης ανάγκης, όπως είδη προσωπικής υγιεινής και μάσκες, σύμφωνα με το insider.com.

Japan has introduced vending machines that automatically offer free food if an earthquake hits https://t.co/OjWpxi24J0

