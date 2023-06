Οι τελωνειακές Αρχές της Αυστρίας ανακάλυψαν σχεδόν 90 ερπετά επιμελώς κρυμμένα στις αποσκευές ενός ταξιδιώτη από την Αιθιοπία, με τα ζώα να εκτιμάται ότι είχαν συνολική αξία μεταπώλησης περίπου 47.000 ευρώ.

«Προς μεγάλη τους έκπληξη, [οι τελωνειακοί} αντίκρισαν μια αρχικά ανυπολόγιστη ποσότητα απροστάτευτων ερπετών» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών της Αυστρίας, προσθέτοντας ότι η κατάσχεση έγινε στις 23 Μαΐου.

Ο φερόμενος ως λαθρέμπορος, ένας 50χρονος Τσέχος, είχε επιχειρήσει να διαφύγει τους ελέγχους, ακολουθώντας την έξοδο που προορίζεται για ταξιδιώτες που δεν έχουν να δηλώσουν εμπορεύματα, αλλά εντοπίστηκε από εργαζόμενους του αεροδρομίου της Βιέννης, οι οποίοι είχαν ειδοποιηθεί για κινδύνους αναφορικά με ένα αεροπλάνο από την Αντίς Αμπέμπα.

90 Reptiles Found In Luggage Seized At Vienna Airport

Customs officers found no fewer than 90 reptiles in the luggage of a passenger at Vienna Airport, Austria.

The 85 geckos, two snakes, and two scorpions had a total retail value of 47,000 euros (51,400 US dollars), the… pic.twitter.com/0F9eQfXRwr

— Punch Newspapers (@MobilePunch) June 20, 2023