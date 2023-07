Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι γονείς ενός κοριτσιού σκοτώθηκαν και η κόρη τους τραυματίστηκε καθώς ταξίδευαν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο πάνω στη γέφυρα της Κριμαίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 17 Ιουλίου, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Βιατσέσλαβ Γκλάντκοφ, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Μπιέλγκοροντ (νότια).

«Το κορίτσι έχει τραυματιστεί» αρκετά σοβαρά, σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Γκλάντκοφ, όμως «το σκληρότερο είναι πως οι γονείς του σκοτώθηκαν κι ο μπαμπάς κι η μαμά». Ήδη, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο αντιπροσώπους της δομής υγείας, αναφέρει ότι το κορίτσι εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας νοσοκομείου στη ρωσική πόλη Τεμριούκ.

Εξήγησε πως το αυτοκίνητο είχε πινακίδες της περιφέρειάς του και ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει επειγόντως με συγγενείς της οικογένειας.

«Θέλω να εκφράσω τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια όλων μας, αν και αντιλαμβάνομαι πως δεν υπάρχουν λόγια που να μπορούν να κατευνάσουν την οδύνη της απώλειας».

Οι θάνατοι των δυο γονιών και ο τραυματισμός του παιδιού επιβεβαιώθηκαν από το υπουργείο Υγείας της ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ (νότια).

Το συμβάν που καταγράφτηκε στη γέφυρα της Κριμαίας θα μπορούσε να είναι προβοκατόρικη ενέργεια από πλευράς Μόσχας, έκρινε η Νατάλια Χουμένιουκ, εκπρόσωπος της διοίκησης νότιας περιφέρειας των ένοπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Τέτοιες προβοκάτσιες, που οι Αρχές κατοχής της Κριμαίας ανακοινώνουν αμέσως, πολύ μεγαλόφωνα, είναι συνηθισμένος τρόπος των Αρχών κατοχής της Κριμαίας και της επιτιθέμενης χώρας για να επιλύονται προβλήματα», δήλωσε η κ. Χουμένιουκ στο ουκρανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Rada.

Η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από το συμβάν στη γέφυρα της Κριμαίας, όπου νωρίτερα σήμερα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον διορισμένο από τη Ρωσία πρόεδρο του κοινοβουλίου της Κριμαίας.

Ο ίδιος δήλωσε, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο, ότι η γέφυρα δέχθηκε επίθεση από το, όπως το χαρακτήρισε, “τρομοκρατικό καθεστώς” της Ουκρανίας και ότι το σιδηροδρομικό τμήμα της γέφυρας δεν υπέστη ζημιές.

Η γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη χερσόνησο με την ηπειρωτική Ρωσία και θεωρείται μέρος οδού-κλειδιού για τον ανεφοδιασμό των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, υπέστη ζημιά εξαιτίας “κατάστασης έκτακτης ανάγκης” που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο γονείς και να τραυματιστεί η κόρη τους, ανακοίνωσαν ρώσοι αξιωματούχοι.

