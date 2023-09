F-35: Δύο μαχητικά αεροσκάφη F-35A, της Lockheed Martin, της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Νορβηγίας, προσγειώθηκαν για πρώτη φορά σε αυτοκινητόδρομο και συγκεκριμένα στο Τέρβο της κεντρικής Φινλανδίας, στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, πραγματοποιήθηκε ο ανεφοδιασμός τους χωρίς να σβήσουν οι κινητήρες, ανακοίνωσε ο στρατός της Νορβηγίας, και στη συνέχεια τα αεροσκάφη απογειώθηκαν εκ νέου.

Norway became the first European country to take off and land the 5th generation F-35A fighter-bomber from a highway. The exercises took place in Finland. #RussiaIsATerroristState #GloryToUkraine #Norway pic.twitter.com/76ewsOFFog

— Himars (@HimarsAtacms) September 22, 2023