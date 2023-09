Προκαλούν ανατριχίλα τα νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας και έχουν καταγράψει τη στιγμή της φονικής πυρκαγιάς που κόστισε τη ζωή σε 113 ανθρώπους, σε γαμήλια δεξίωση στο Ιράκ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Daily Mail, ο γαμπρός και η νύφη επέζησαν, παρά τις αρχικές αναφορές ότι ήταν μεταξύ των θυμάτων.

Στα νέα βίντεο, οι νεόνυμφοι χορεύουν, όταν ξαφνικά αρχίζει να «βρέχει» φωτιά από το ταβάνι. Επικρατεί πανικός, με τους καλεσμένους να τρέχουν προς την έξοδο της αίθουσας, που τυλίχθηκε στις φλόγες σε δευτερόλεπτα.

A new video was recently published of the moment the Hamdaniyah fire occurred in Iraq. Which killed more than 100 people.💔 pic.twitter.com/wRhubzPdgi

Could you imagine being at this wedding?

A new video has been released showing the very moment that a fire started at the Iraq wedding this past Thursday in the northern province of Nineveh.

Sadly, over one hundred people lost their lives, and many more suffered injuries after… pic.twitter.com/rThQrTHJAm

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 28, 2023