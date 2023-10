Μια τεράστια έκρηξη έγινε ορατή αργά τη Δευτέρα στην επαρχία της Οξφόρδης στη Βρετανία, έπειτα από καταιγίδα με κεραυνούς που χτύπησε την περιοχή.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν μια τεράστια μπάλα φωτιάς να φωτίζει τον νυχτερινό ουρανό. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ακόμη ένα παλλόμενο φως.

Από την ισχυρή καταιγίδα καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος.

Για την ώρα δεν είναι σαφές τι συνέβη ή αν εξερράγη κάτι και πού ακριβώς.

BREAKING: A large explosion has been reported near Oxford after a lightning strike – with a huge fireball seen lighting up the sky.https://t.co/PAiZ4D1jU3

