Αποσβολωμένη είναι η Ιταλία από το τραγικό δυστύχημα στο Μέστρε, λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Βενετία, με την πτώση λεωφορείου από οδογέφυρα ύψους 15 μέτρων και τους 21 νεκρούς, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

«Είναι μια σκηνή βγαλμένη από την Αποκάλυψη. Έχω μείνει άφωνος», σχολιάζει ο δήμαρχος της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουνιάρο στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter). «Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», λέει συγκλονισμένος ένας από τους διασώστες.

Un’immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell’autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole. pic.twitter.com/APnsQoPMkL

Βίντεο σοκ από τις πρώτες στιγμές μετά την πτώση του λεωφορείου από τη γέφυρα:

At least 21 dead as bus plunges from bridge In Venice, Italy 🇮🇹 3 October 2023 #3ottobre #Mestre #Venezia #Pullmanpic.twitter.com/oRi39KPGed

— Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) October 4, 2023