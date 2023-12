«Υπάρχει Άγιος Βασίλης;»: Τί απαντάμε στο αιώνιο ερώτημα των παιδιών

Εάν είστε γονείς, θα έχετε σίγουρα ακούσει το παιδί σας να σας ρωτάει τα Χριστούγεννα: «Μαμά, υπάρχει ο Άγιος Βασίλης;». Τί απάντηση πρέπει να δώσετε τότε για να μην το πληγώσετε και να μη νιώθετε τύψεις επειδή του λέτε ψέματα; Μια ψυχολόγος εξηγεί.



Η Δρ Μάρθα Ντέιρος Κολάντο, κλινική ψυχολόγος και συγγραφέας του οδηγού γονέων «How To Be The Grown Up», μοιράστηκε πρόσφατα κάποιες συμβουλές σε μια ανάρτηση στο Instagram, που έγινε viral. Ποια είναι η συμβουλή της με δυο λόγια; Να είστε πιο αμφιλεγόμενοι όταν πρόκειται για τον Άγιο Βασίλη, χωρίς να χαλάσετε τη διασκέδαση.

Δώστε κάποιες προτάσεις στο παιδί σας και αφήστε το να διαλέξει

«Αν θέλετε να διατηρήσετε την ιστορία του Άγιου Βασίλη ζωντανή στο σπίτι σας, αλλά θέλετε να πείτε κάτι ώστε το παιδί σας να μη γυρίσει μια μέρα και σας πει ''Μου είπες ψέματα!'', ορίστε μια ιστορία που μπορείτε να δώσετε στο παιδί σας» είπε στους 293.000 ακόλουθούς της. «Ο Άγιος Βασίλης είναι μια θρυλική φιγούρα, κάποιοι λένε ότι ζει στο Βόρειο Πόλο, κάποιοι λένε ότι πετάει με έλκηθρο, κάποιοι λένε ότι έρχεται την παραμονή των Χριστουγέννων και δίνει στα παιδιά -μικρά και μεγάλα- δώρα που εύχονται εδώ και πολύ καιρό», λέει η Δρ Μάρθα Ντέιρος Κολάντο.

Και προσθέτει: «Για κάποιους ανθρώπους είναι απλώς μια πραγματικά υπέροχη, μαγική ιστορία για τα Χριστούγεννα, για άλλους μοιάζει πολύ πιο αληθινή, και άλλοι εξακολουθούν να θέλουν να ζωντανέψουν τη μαγεία του Άγιου Βασίλη με το να είναι αυτοί που δίνουν δώρα στα παιδιά και τα μέλη της οικογένειας. Άλλοι άνθρωποι δεν γιορτάζουν καν τα Χριστούγεννα, οπότε ο Άγιος Βασίλης δεν σημαίνει τίποτα γι’ αυτούς». Καταλήγει λέγοντας στους γονείς να ρωτήσουν τα παιδιά τους: «Ποια ιστορία προτιμάς;»

Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος

Σύμφωνα με την ειδικό, δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος όταν πρόκειται να συζητήσετε για τον Άγιο Βασίλη στο σπίτι σας.

«Μερικοί άνθρωποι προτιμούν να αναφέρονται στον Άγιο Βασίλη ως ένα μαγικό ον που έρχεται στο σπίτι τους, ενώ άλλοι μπορεί να επιλέξουν να μοιραστούν μια διαφορετική ιστορία» είπε. «Η πεντάχρονη κόρη μου, στην πραγματικότητα, προτιμά να είναι απλώς ένα παραμύθι, καθώς φοβάται το γεγονός ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κατέβει από την καμινάδα μας και να μπει στο σπίτι μας, ωστόσο εξακολουθεί να ενθουσιάζεται».

«Ορισμένοι γονείς πιστεύουν ότι είναι σωστό να διατηρήσουν τη μαγεία ζωντανή και αυτό είναι ok. Δεν πρόκειται να βλάψει το παιδί σας να πιστεύει στον Άγιο Βασίλη» πρόσθεσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι κάθε γονιός θα ξέρει τι λειτουργεί καλύτερα για τη δική του οικογένεια και το δικό του παιδί, ανάλογα με τις διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και προσωπικότητες, και πως δεν πρέπει να ανησυχείτε εάν εσείς δεν πιστεύατε στον Άγιο Βασίλη από μικρή ηλικία.

«Δυστυχώς, ένα εξαιρετικά ευαίσθητο παιδί, όταν μεγαλώσει, μπορεί να θεωρήσει ότι οι γονείς του το ''πρόδωσαν'', υποστηρίζοντας την ιδέα του Άγιου Βασίλη, αλλά μπορείτε πάντα να ζητήσετε συγγνώμη και να πείτε ότι λυπάστε που παραβιάστηκε η εμπιστοσύνη του» είπε.

Η ψυχολόγος έχει δει συχνά γονείς να υπονοούν ότι θα κατέστρεφαν τα Χριστούγεννα εάν έλεγαν στα παιδιά τους την «αλήθεια», αλλά, δυστυχώς, δεν υπάρχει τρόπος να αποφεύγεται για πάντα το μεγάλο ερώτημα.

Διδάξτε τους το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων

Όταν έρθει η ώρα και δεν πιστεύουν πλέον στο παραμύθι, η ψυχολόγος ενθαρρύνει τους γονείς να διδάξουν στα παιδιά τους το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων.

«Κάποια στιγμή, όλοι γνωρίζουν πως δεν πρόκειται να εμφανιστεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως τα Χριστούγεννα δεν μπορούν να είναι ακόμα μαγικά» είπε. «Ο Άγιος Βασίλης σημαίνει να δίνεις χωρίς να ζητάς αντάλλαγμα, τα παιδιά παίρνουν δώρα και οι γονείς δεν ακούν κανένα ευχαριστώ. Μπορείτε, λοιπόν, να εμπλέξετε τα παιδιά κάνοντας δώρα σε όσους έχουν ανάγκη και επιτρέποντας να τα τυλίξουν, ώστε να φανταστούν πώς θα νιώσει αυτό το παιδί όταν το ανοίξει».