Τη διαδοχή του από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ φέρεται να ξεκίνησε να σχεδιάζει ο βασιλιάς Κάρολος την οποία πρόκειται όμως να κρατήσει υπό άκρα μυστικότητα καθώς φοβάται ότι οι λεπτομέρειες μπορούν να διαρρεύσουν από συγκεκριμένα άτομα.

Αυτά ισχυρίστηκε ειδικός σύμβουλος επί των βασιλικών θεμάτων Τομ Κουίν, ο οποίος τόνισε η κλονισμένη υγεία του βρετανού μονάρχη δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού με αποτέλεσμα αυτό να τον ωθήσει να καταστρώσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για το πότε θα παραδώσει τα ηνία στον πρωτότοκο γιο του.

Ο Κουίν, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Gilded Youth: An Intimate History of Growing Up in the Royal Family», αναφέρει ότι ο Ουίλιαμ βρίσκεται «στην καρδιά» των σχεδίων διαδοχής του Βασιλιά.

«Αξιωματούχοι πίστευαν ότι ο Κάρολος θα παρέμενε υγιής τουλάχιστον μέχρι τα 80 του χωρίς να χρειαστεί η επίσπευση κάποιου σχεδιασμού διαδοχής. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του ίσως να δείχνουν ότι ο καρκίνος του είναι πιο επικίνδυνος από ό,τι πιστεύουμε».

Γιατί φοβούνται τον Χάρι

«Ο σχεδιασμός διαδοχής είναι άκρως απόρρητος και κανείς δεν εμπιστεύεται τον πρίγκιπα Χάρι για τον απλούστατο λόγο ότι αν αισθάνεται με οποιονδήποτε τρόπο περιφρονημένος ή δεν του δίνεται αυτό που πιστεύει ότι του αξίζει, θα τρέξει κατευθείαν στα μέσα ενημέρωσης» δήλωσε στην εφημερίδα Mirror ο Κουίν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρίγκιπας Χάρι προκάλεσε σάλο όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του με τίτλο Spare καθώς έβαλε στο στόχαστρό του σημαντικά μέλη της οικογένειάς του.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο δούκας του Σάσεξ μίλησε για τη διάγνωση του καρκίνου του πατέρα του σε συνέντευξή του στο «Good Morning America», όπου άφησε να εννοηθεί ότι τα πρόσφατα προβλήματα υγείας θα μπορούσαν να έχουν «επανενωτική επίδραση» στην οικογένειά του.