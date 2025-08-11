Υπογράφηκε η 3η σύμβαση ΣΔΙΤ του προγράμματος ΥΔΩΡ 2.0 – Το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο για την Ξάνθη

Την υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς», που θα υλοποιηθεί ως έργο ΣΔΙΤ, ενταγμένο στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0., ανακοίνωσαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Το έργο, προϋπολογισμού 220.500.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με χρηματοδοτική συμβολή από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 51 εκατ. ευρώ, θα εκτελεστεί από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Είναι το τρίτο κατά σειρά έργο ΣΔΙΤ και το μεγαλύτερο του προγράμματος Ύδωρ 2.0 που υπογράφηκε. Το έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών, καθώς και την κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία έργων απόληψης νερού από τον ποταμό Νέστο (φράγμα Τοξοτών) και διάθεσής του στην ανατολική πεδιάδα της Ξάνθης, η οποία παρουσιάζει τα σοβαρότερα προβλήματα υφαλμύρωσης στην Ελλάδα, για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών περίπου 56 χιλιάδων στρεμμάτων.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Έργου

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι είκοσι πέντε έτη περιλαμβανομένου του χρόνου κατασκευής του έργου.

Συνοπτικά, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην υλοποίηση των εξής υποδομών:

(Α) Των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής), που περιλαμβάνουν:

Βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις έργων υδροληψίας Τοξοτών

Επισκευή της επένδυσης της υφιστάμενης ανατολικής προσαγωγού διώρυγας από την κεφαλή της (κατάντη των έργων υδροληψίας Τοξοτών)

Νέα διώρυγα μεταφοράς τραπεζοειδούς διατομής, μεταβλητής παροχής, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών τεχνικών έργων λειτουργίας της

Δύο (2) αντλιοστάσια και δύο (2) αναρρυθμιστικές δεξαμενές

(Β) Των έργων μεταφοράς και διανομής νερού της περιοχής Α2 της ανατολικής πεδιάδας της Ξάνθης στις πέντε αγροτικές εκτάσεις, Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας-Πεζούλας, που περιλαμβάνουν:

Κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς και διανομής νερού, πέντε (5) αντλιοστάσια και επτά (7) αναρρυθμιστικές δεξαμενές

Δίκτυα άρδευσης Μυρωδάτου-Αβδηρών-Βελόνης-Μάνδρας-Πεζούλας

(Γ) Την εγκατάσταση έξυπνων αρδευτικών συστημάτων (συστήματα τηλεμετρίας – τηλελέγχου, ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης άρδευσης με ασύρματη επικοινωνία, μετεωρολογικοί σταθμοί, συστήματα μέτρησης ποιοτικών χαρακτηριστικών, κ.λ.π.).

Το πρώτο τμήμα του έργου αφορά στην υλοποίηση των κύριων έργων μεταφοράς νερού της ανατολικής πεδιάδας Ξάνθης (έργα κεφαλής) και θα παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό σε 18 μήνες, ενώ το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης.

Με όλες τις ανωτέρω παρεμβάσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την Μονάδα ΣΔΙΤ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιτυγχάνεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα και μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.