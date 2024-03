💰Le salaire brut par mois des arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 !



Si on prend 4 matchs arbitrés par mois, cela nous donne presque 20 000€ brut par mois pour un arbitre de L1 !



C.Turpin,S.Frappart,B.Bastien et F.Letexier touchent 2000€ brut de plus par mois avec leur statut… pic.twitter.com/lazXwTdpNw