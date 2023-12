Μια ακόμα μήνυση - η τρίτη κατα σειρά- από το 2018 εις βάρος του Γάλλου ηθοποιού, Ζεράρ Ντεπαρντιέ ,για βιασμό και σεξουαλική επίθεση , βλέπει το φως της δημοσιότητας αυτή τη φορά από Ισπανίδα δημοσιογράφο και συγγραφέα ονόματι Ρουθ Μπάθα.

Η συγγραφέας, ηλικίας 51 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως κατέθεσε μήνυση την περασμένη Πέμπτη στην ισπανική αστυνομία για έναν βιασμό, που συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του Γάλλου ηθοποιού τη 12η Οκτωβρίου του 1995 στο Παρίσι για το περιοδικό Cinemanía, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια πληροφορία που αποκάλυψε η ισπανική εφημερίδα La Vanguardia.

Η Ρουθ Μπάθα, που ήταν 23 ετών εκείνη την εποχή και ο ηθοποιός 46 ετών, μίλησε για μια «διείσδυση χωρίς καμία συναίνεση, καμία στιγμή» και περιέγραψε πως ένιωσε ότι «είχε παραλύσει» κατά τη διάρκεια του περιστατικού, που εκτυλίχθηκε στα κεντρικά της πρώην εταιρείας παραγωγής Roissy Films.

Στην Ισπανία, το ποινικό αδίκημα της «σεξουαλικής επίθεσης» περιλαμβάνει επίσης τον βιασμό, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα.

Η Ρουθ Μπάθα μίλησε, επίσης, στο Γαλλικό Πρακτορείο για μια «σεξουαλική επίθεση», όμως όταν ρωτήθηκε εάν γνωρίζει ότι επρόκειτο για βιασμό, η Μπάθα απάντησε: «η αστυνομία τον χαρακτήρισε έτσι».

Η τρίτη μήνυση από το 2018

Σε επικοινωνία με το AFP, η αστυνομία και η εισαγγελία δήλωσαν πως δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση της μήνυσης, η οποία θα είναι η τρίτη σε βάρος του ηθοποιού για σεξουαλική βία από το 2018.

Η δημοσιογράφος εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ξέχασε «τελείως» τα γεγονότα εωσότου διάβασε μια έρευνα που δημοσίευσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Mediapart τον Απρίλιο, στην οποία 13 γυναίκες κατηγορούσαν τον ηθοποιό για σεξουαλικές επιθέσεις.

Το άρθρο αυτό της προκάλεσε «ένα εσωτερικό έναυσμα» και «εκλάμψεις» μνήμης που επιβεβαιώθηκαν από προσωπικές σημειώσεις εκείνης της εποχής, που, όπως αφηγείται, βρήκε.

Από νομικής άποψης, αυτή η μήνυση έχει ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, καθώς τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στη Γαλλία.

Η καταγγέλλουσα, εντούτοις, εξηγεί πως αποφάσισε να καταθέσει μήνυση με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να «βοηθήσει άλλους ανθρώπους» να κάνουν το ίδιο.

Οι δηλώσεις μισογυνισμού

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών από το 2020 για βιασμό, έπειτα από τη μήνυση της ηθοποιού Σαρλότ Αρνούλ. Εκείνος αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος του.

Η προβολή στις αρχές Δεκεμβρίου ενός ρεπορτάζ της εκπομπής "Complément d'enquête" στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 προκάλεσε επίσης σοκ. Εκεί εμφανίζεται ο πρωταγωνιστής να προβαίνει σε δηλώσεις μισογυνισμού και προσβολών όταν απευθύνεται σε γυναίκες.

Την ίδια ώρα, μια δεύτερη μήνυση για σεξουαλική επίθεση κατέθεσε η ηθοποιός Ελέν Νταράς, για γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια γυρισμάτων. Ο ηθοποιός αρνείται επίσης τις κατηγορίες αυτές.

Η πρώτη καταγγέλλουσα

Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγες ημέρες πριν η Εμανουέλ Ντεμπεβέρ, η πρώτη γαλλίδα ηθοποιός που κατηγόρησε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση, αυτοκτόνησε στα 60 της χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Deadline, η γυναίκα πήδηξε στον ποταμό Σηκουάνα.

Ο θάνατός της επήλθε την ίδια ημέρα που μεταδόθηκε τηλεοπτική εκπομπή, όπου καταγράφονταν οι κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση εναντίον του Ντεπαρντιέ. Η ειδησεογραφική εκπομπή Complément d' Enquête του France 2, παρουσίασε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gerard Depardieu: The Fall of the Orge», που περιελάμβανε ισχυρισμούς από τη γαλλίδα ηθοποιό. Η γυναίκα, κατηγόρησε τον Ντεπαρντιέ για επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του Danton, το 1982. Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που έκανε τους ισχυρισμούς αυτούς.