3 ζώδια, σήμερα 13/1, πάνε ενάντια στις προλήψεις και δικαιώνονται

Η Τρίτη και 13 έρχεται τελικά να μας διαψεύσει γλυκά, αφού οι αστρολογικές τάσεις της ημέρας είναι από τις πιο προστατευτικές, θεραπευτικές και συναισθηματικά ανταποδοτικές του διαστήματος. Σήμερα κινούμαστε κάτω από την επιρροή ενός μεγάλου τριγώνου στα ζώδια του Νερού, με τη Σελήνη στον Σκορπιό, τον Δία στον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα στους Ιχθύες, μια όψη που μας αγκαλιάζει ψυχολογικά και μας βοηθά να νιώσουμε ασφάλεια, πίστη και εσωτερική γαλήνη.

Οι εξελίξεις της ημέρας έρχονται με ήσυχες επιβεβαιώσεις, συναισθηματική δικαίωση, λύσεις σε θέματα που μας είχαν κουράσει και μια αίσθηση ότι «κάτι μπαίνει επιτέλους στη θέση του». Το ένστικτό μας λειτουργεί με ακρίβεια, οι φόβοι υποχωρούν και μπορούμε να εμπιστευτούμε περισσότερο τη ροή των πραγμάτων, χωρίς άγχος και πίεση.

Είναι μια ημέρα που ευνοεί τη συμφιλίωση, την αποδοχή, τη συναισθηματική επούλωση, αλλά και τις σταθερές εξελίξεις σε οικογενειακά, προσωπικά και οικονομικά ζητήματα.



Κερδισμένα ζώδια της ημέρας είναι οι Καρκίνοι, οι Σκορπιοί και οι Ιχθύες του 3ου δεκαημέρου, που δέχονται τη μέγιστη προστασία, εύνοια και επιβεβαίωση σε ψυχικό και πρακτικό επίπεδο.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες αστρολογικές τάσεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Επιβεβαίωση ενστίκτου!

Τρίτη και 13 σήμερα Κριέ μου όμως εσένα δεν φαίνεται να σε πιάνουν αυτή την ημέρα η ηττοπάθειες ούτε οι ανασφάλειες, για ότι βάλεις στόχο ότι πρέπει να διεκπαιρεώσεις στην πορεία της ημέρας. Η Σελήνη συνεχίζει τη πορεία της στο Σκορπιό, βιώνεις με ένταση και πάθος τα συναισθήματά σου και είσαι επικεντρωμένος στα οικονομικά, στους λογαριασμούς και στις υποχρεώσεις σου! Το μεγάλο τρίγωνο της Σελήνης από τον Σκορπιό, με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, προσφέρει την συναισθηματική ανταμοιβή – δικαίωση τόσο την συναισθηματική όσο και την υλική και νιώθεις πιο ασφαλής από τα δεδομένα που διαμορφώνονται γύρω σου!

Astro Tip: Το ένστικτό σου επιβεβαιώνεται με τρόπο θεαματικό! Είναι μέρα που θα καταφέρεις να βρεις την ψυχική σου γαλήνη!

Ταύρος – Σιγουριά μέσα από σχέσεις!

Τρίτη και 13 σήμερα και για σένα αγαπητέ μου Ταύρε, η μέρα κάθε άλλο παρά γρουσούζικη θα είναι! Η Σελήνη από τον Σκορπιό φωτίζει τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου και σε βάζει στη διαδικασία να νιώσεις πιο βαθιά, πιο ουσιαστικά και πιο αληθινά. Το μεγάλο τρίγωνο της Σελήνης με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες λειτουργεί προστατευτικά και σου χαρίζει συναισθηματική ασφάλεια, στήριξη από ανθρώπους που εμπιστεύεσαι και ευχάριστες εξελίξεις μέσα από συζητήσεις, επαφές ή συμφωνίες. Μια κουβέντα, μια είδηση ή μια συνάντηση επιβεβαιώνει πως δεν είσαι μόνος και πως οι επιλογές σου είχαν σωστή βάση.



Astro Tip: Όταν νιώθεις ασφάλεια με τους ανθρώπους σου, όλα κυλούν πιο εύκολα.

Δίδυμοι – Ανακούφιση και αποκατάσταση!

Η Τρίτη σου δίνει την ευκαιρία να πάρεις ανάσα, αγαπητέ μου Δίδυμε, και να νιώσεις ότι τα πράγματα μπαίνουν σιγά – σιγά στη θέση τους. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε ωθεί να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα, δουλειές, υποχρεώσεις ή θέματα υγείας, το μεγάλο τρίγωνο με τον Δία και τον Κρόνο – Ποσειδώνα φέρνει βοήθεια, λύσεις και συναισθηματική αποφόρτιση. Κάτι που σε άγχωσε το προηγούμενο διάστημα δείχνει να βρίσκει διέξοδο, ενώ μπορείς να τακτοποιήσεις οικονομικά ή εργασιακά θέματα με μεγαλύτερη σιγουριά.

Astro Tip: Μην υποτιμάς τη δύναμη της συνέπειας· σήμερα σε ανταμείβει.

Καρκίνος – Χαρά που σε γεμίζει!

Μια ιδιαίτερα όμορφη και συναισθηματικά γενναιόδωρη Τρίτη σε περιμένει, αγαπητέ μου Καρκίνε! Η Σελήνη από τον Σκορπιό σχηματίζει μεγάλο τρίγωνο με τον Δία από το ζώδιό σου και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες, χαρίζοντάς σου χαρά, έμπνευση και αίσθηση δικαίωσης. Είναι μέρα που μπορείς να νιώσεις αγάπη, ικανοποίηση, δημιουργική διάθεση και να λάβεις θετικά νέα που σε ανεβάζουν ψυχολογικά. Ερωτικά, συναισθηματικά ή ακόμα και σε θέματα παιδιών ή δημιουργίας, η μέρα σου χαμογελά.

Astro Tip: Άφησε την καρδιά σου να χαρεί χωρίς ενοχές· το αξίζεις απόλυτα.

Λέων – Δικαίωση μέσα από σταθερότητα!

Τρίτη και 13, αλλά για σένα αγαπητέ μου Λέοντα η μέρα λειτουργεί σαν εσωτερική επιβεβαίωση ότι βρίσκεσαι στο σωστό δρόμο. Η Σελήνη στον Σκορπιό στρέφει την προσοχή σου σε θέματα σπιτιού, οικογένειας ή προσωπικής ασφάλειας, ενώ το μεγάλο τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να νιώσεις ψυχική ανακούφιση και σταθερότητα. Κάτι που σε απασχολούσε έντονα βρίσκει λύση ή μπαίνει σε τροχιά εξομάλυνσης. Η μέρα σε βοηθά να αφήσεις πίσω φόβους και να εμπιστευτείς τη ροή των πραγμάτων.

Astro Tip: Όταν ηρεμεί η ψυχή σου, όλα γύρω σου αρχίζουν να μπαίνουν στη θέση τους.

Παρθένος – Λύσεις που σε ξεκουράζουν!

Η Τρίτη έρχεται να σου αποδείξει, αγαπητέ μου Παρθένε, ότι όταν κινείσαι με λογική και συνέπεια, το σύμπαν σε ανταμείβει. Η Σελήνη στον Σκορπιό ενεργοποιεί συζητήσεις, επαφές και αποφάσεις, ενώ το μεγάλο τρίγωνο με τον Δία και τον Κρόνο – Ποσειδώνα προσφέρει σταθερές λύσεις και συναισθηματική σιγουριά. Μια είδηση, μια συμφωνία ή μια κουβέντα σου δίνει την αίσθηση ότι τα πράγματα προχωρούν όπως πρέπει. Νιώθεις πως δεν χρειάζεται πια να πιέζεις καταστάσεις.

Astro Tip: Εμπιστεύσου τη διαδικασία, σήμερα αποδεικνύεται ότι η υπομονή σου είχε λόγο.

Ζυγός – Ασφάλεια και επιβεβαίωση αξίας!

Η Τρίτη σε βοηθά να νιώσεις πιο σίγουρος για τις επιλογές σου, αγαπητέ μου Ζυγέ. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε βάζει σε σκέψεις γύρω από οικονομικά, αξίες και συναισθηματικές ανάγκες, όμως το μεγάλο τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες λειτουργεί προστατευτικά. Μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάσα, στήριξη από τη δουλειά ή συναισθηματική επιβεβαίωση που σε κάνει να νιώθεις ασφαλής. Είναι μια μέρα που καταλαβαίνεις ότι αξίζεις περισσότερα – και αρχίζεις να τα διεκδικείς σωστά.

Astro Tip: Όταν αναγνωρίζεις την αξία σου, η ζωή σου το δείχνει έμπρακτα.

Σκορπιός – Συναισθηματική κορύφωση και δικαίωση!

Τρίτη και 13 και εσύ αγαπητέ μου Σκορπιέ βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων, με τη Σελήνη στο ζώδιό σου να σχηματίζει ένα εξαιρετικά προστατευτικό μεγάλο τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες. Η μέρα σου χαρίζει βαθιά συναισθηματική πληρότητα, σιγουριά και αίσθηση ότι «κάτι καλό» επιτέλους σταθεροποιείται. Είτε αφορά προσωπικές σχέσεις, είτε επαγγελματικά, είτε οικονομικά, νιώθεις ότι οι κόποι σου ανταμείβονται και οι φόβοι σου υποχωρούν. Μπορείς να εμπιστευτείς το ένστικτό σου χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Astro Tip: Όταν ευθυγραμμίζεσαι με την αλήθεια σου, η ζωή σου απαντά γενναιόδωρα.

Τοξότης – Ψυχική ανακούφιση και ηρεμία!

Η Τρίτη λειτουργεί σαν ένα ήρεμο λιμάνι για σένα, αγαπητέ μου Τοξότη. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να αποσυρθείς λίγο από τη φασαρία και να ακούσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Το μεγάλο τρίγωνο με τον Δία και τον Κρόνο – Ποσειδώνα προσφέρει προστασία, εσωτερική γαλήνη και αίσθηση ότι κάτι δύσκολο αφήνεται πίσω. Μπορεί να υπάρξει μια εσωτερική λύτρωση, μια συγχώρεση ή μια σιωπηλή αποδοχή που σε ελευθερώνει.

Astro Tip: Η μεγαλύτερη δύναμη σήμερα βρίσκεται στη σιωπή και στην αποδοχή.

Αιγόκερως – Στήριξη και σταθεροποίηση στόχων!

Για σήμερα Τρίτη τα άστρα σου προσφέρουν την αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης, αγαπητέ μου Αιγόκερε. Η Σελήνη από τον Σκορπιό σε αρμονία με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες σε βοηθά να νιώσεις ότι δεν είσαι μόνος στον δρόμο των στόχων σου. Συνεργασίες, φιλίες ή άνθρωποι που εκτιμάς δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους. Είναι μια μέρα που μπορείς να χαλαρώσεις, γνωρίζοντας ότι οι βάσεις που έχεις βάλει είναι γερά θεμελιωμένες.

Astro Tip: Όταν χτίζεις με υπομονή, οι καρποί έρχονται την κατάλληλη στιγμή.

Υδροχόος – Επιβεβαίωση πορείας και στήριξη!

Τρίτη και 13, όμως για σένα αγαπητέ μου Υδροχόε η μέρα λειτουργεί υποστηρικτικά και σταθεροποιητικά. Η Σελήνη στον Σκορπιό φωτίζει τον τομέα της καριέρας και της κοινωνικής σου εικόνας, ενώ το μεγάλο τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από τους Ιχθύες προσφέρει στήριξη, αναγνώριση και αίσθηση δικαίωσης. Μπορεί να υπάρξει μια επαγγελματική επιβεβαίωση, μια καλή είδηση ή απλώς η βεβαιότητα ότι οι επιλογές σου ήταν σωστές. Νιώθεις πιο ασφαλής για τα επόμενα βήματά σου και λιγότερο πιεσμένος.

Astro Tip: Όταν εμπιστεύεσαι τη διαδρομή σου, οι απαντήσεις έρχονται μόνες τους.

Ιχθύς – Πίστη που ανταμείβεται!

Η Τρίτη είναι από εκείνες τις ημέρες που σε γεμίζουν εσωτερικά, αγαπητέ μου Ιχθύ. Η Σελήνη από τον Σκορπιό σχηματίζει μεγάλο τρίγωνο με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Κρόνο – Ποσειδώνα από το ζώδιό σου, προσφέροντας βαθιά συναισθηματική πληρότητα, έμπνευση και πίστη. Είναι μια μέρα που μπορείς να νιώσεις ότι κάτι ανώτερο σε προστατεύει και σε καθοδηγεί. Ερωτικά, δημιουργικά ή πνευματικά, έρχονται στιγμές που σε επιβεβαιώνουν και σε γαληνεύουν.

Astro Tip: Όταν πιστεύεις βαθιά, το σύμπαν βρίσκει τον τρόπο να σου το αποδείξει.