3 ζώδια σήμερα 16/12 κάνουν επιλογές με οδηγό την καρδιά τους!

Συναισθηματική προσμονή θα μπορούσε να είναι αστρολογικά ο τίτλος της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου μία μέρα που το βασικό της χαρακτηριστικό θα είναι το έντονο και βαθύ συναίσθημα! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού και σχηματίζει τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες, το αστρολογικό αυτό σκηνικό δημιουργεί ισχυρά «εσωτερικά μηνύματα», τα οποία δεν πρέπει να αγνοηθούν, αφού λειτουργούν ως ουσιαστικός δείκτης κατεύθυνσης για το επόμενο διάστημα. Η διορατικότητα, η βαθύτερη κατανόηση των προθέσεων των άλλων, αλλά και η ανάγκη για ειλικρίνεια με τον ίδιο μας τον εαυτό ενισχύονται αισθητά. Είναι μια ημέρα που μας δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουμε στα συναισθήματα τα δικά μας και των άλλων, ενώ η εμπιστοσύνη που θα δείξουμε στο ένστικτο και στο συναίσθημα της στιγμής, μπορεί πραγματικά να μας βοηθήσει σε επιλογές που θα μας ανακουφίσουν! Παράλληλα, η μέρα φέρνει μοιραίες συναισθηματικές συναντήσεις.

Ιδιαίτερα ευνοημένοι αυτή την ημέρα είναι οι Καρκίνοι, Σκορπιοί και Ιχθύες πολύ παραπάνω όσοι έχουν τα γενέθλιά τους κοντά στις 2–7 Ιουλίου, 2–7 Νοεμβρίου και 1–6 Μαρτίου. Για αυτούς, τα εσωτερικά μηνύματα και οι διαισθήσεις αποτελούν σήμερα αξιόπιστο δείκτη πορείας.

Διάβασε αναλυτικά το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου και ανακάλυψε όλες τις αστρολογικές τάσεις της ημέρας

Κριός - Αφήνεις τον εγωισμό στην άκρη!

Αγαπητέ μου Κριέ, για σήμερα Τρίτη αφήνεις στην άκρη τους εγωισμούς και την παρορμητικότητα, ακολουθείς το ένστικτο και κινείσαι με οδηγό την καρδιά! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού, από αυτή την θέση μπορεί να αισθάνεσαι υπερχείλιση των συναισθημάτων, να είσαι πιο ευαισθητοποιημένος ή και να εκδηλώνονται και κάποιοι φόβοι – για παράδειγμα φόβος απόρριψης, φόβος δέσμευσης, φόβος έλλειψης ελέγχου-! Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Β. Δεσμό Σελήνης από τους Ιχθύες, σε βοηθά ωστόσο να ξορκίσεις κάθε τι αρνητικό, να αγκαλιάσεις τον εαυτό σου με αγάπη και να μπεις σε μία νέα κατεύθυνση πιο αληθινή

Astro Tip: Ακόμα και οι δυνατοί έχουν τις ευαισθησίες τους! Μην διστάζεις να εκφράσεις τα συναισθήματά σου!

Ταύρος – Επικοινωνίες καρδιάς και ξεκαθάρισμα σχέσεων

Αγαπημένε μου Ταύρε, η σημερινή ημέρα σου δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσεις ουσιαστικά με έναν άνθρωπο που έχει σπουδαιότητα στη ζωή σου, είτε πρόκειται για προσωπική είτε για επαγγελματική σχέση. Η Σελήνη από τον Σκορπιό, απέναντί σου, σε φέρνει σε επαφή με συναισθήματα που είχες καταπιέσει, ενώ το τρίγωνό της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες ανοίγει δρόμους συμφιλίωσης, καρμικής επαφής ή και θεραπείας μέσα από μια σημαντική κουβέντα. Είναι μια μέρα που σε καλεί να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους με ηρεμία, αφήνοντας πίσω σου τον θυμό και την καχυποψία.

Astro Tip: Άκουσε τον άλλον χωρίς να διακόπτεις. Μια σχέση που δοκιμάστηκε, μπορεί τώρα να μπει σε καλή πορεία. Πες την αλήθεια σου, όχι για να κερδίσεις – αλλά για να εξελιχθείς.

Δίδυμοι – Ξεκαθάρισμα στη ρουτίνα, φροντίδα στην ψυχή

Αγαπημένε μου Δίδυμε, σήμερα με την Σελήνη στον Σκορπιό η προσοχή σου είναι στραμμένη σε θέματα καθημερινότητας, εργασίας και φυσικής κατάστασης. Ίσως νιώσεις λίγο πιο εσωστρεφής, με την ανάγκη να καθαρίσεις ενεργειακά και πρακτικά το περιβάλλον σου, να αποτοξινωθείς – σωματικά, ψυχικά. Το θετικό τρίγωνο με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σου δείχνει ξεκάθαρα ποιοι άνθρωποι αξίζει να παραμείνουν δίπλα σου, αλλά και ποια καθήκοντα σε υπηρετούν πραγματικά. Μια καλή μέρα για επανεκκίνηση στόχων ή και ένα μικρό "restart" εσωτερικά.

Astro Tip: Μην πιέσεις τον εαυτό σου σε ρυθμούς που δεν σου ταιριάζουν. Φρόντισε εσένα, και βάλε νέα όρια σε όσα σε εξαντλούν – εξωτερικά ή συναισθηματικά.

Καρκίνος – Η μέρα σε οδηγεί στο μονοπάτι της καρδιάς

Φίλε μου Καρκίνε, σήμερα η Σελήνη στον Σκορπιό, σε βοηθά να έρθεις σε επαφή με την καρδιά σου, τα θέλω σου και τις βαθύτερες ανάγκες σου για αγάπη, αποδοχή και πληρότητα. Είναι μια μέρα που ενισχύει τον ρομαντισμό, τη δημιουργικότητα και την επαφή σου με ανθρώπους που αγγίζουν την καρδιά σου. Το τρίγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σου δίνει μια ώθηση εμπιστοσύνης – ή ακόμα και ένα σημάδι – πως κάτι όμορφο ωριμάζει για σένα. Ίσως δεχτείς μήνυμα, κάλεσμα ή συναίσθημα που ανοίγει προοπτική.

Astro Tip: Μην προσπαθήσεις να εξηγήσεις ό,τι νιώθεις. Σήμερα δεν χρειάζεσαι λέξεις – μόνο να ακολουθήσεις το συναίσθημα που σου δείχνει το επόμενο βήμα.

Λέων – Μέρα με έντονα συναισθήματα

Για σένα Λιοντάρι μου , σήμερα η Σελήνη στον Σκορπιό σε φέρνει πιο κοντά με τα συναισθήματά σου και με όσα δεν φαίνονται στην επιφάνεια. Εστιάζεις σε ζητήματα σπιτιού, οικογένειας ή παρελθόντος. Η θετική όψη με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σε βοηθά να ανακουφίσεις μια παλιά πληγή ή να φέρεις θεραπεία σε μια οικογενειακή σχέση ή σε εκκρεμότητα του χτες. Είναι μια ήσυχη αλλά καθοριστική μέρα, με ισχυρές συναισθηματικές ανακαλύψεις και δυνατότητα απελευθέρωσης από επιλογές που σε κρατούν πίσω.

Astro Tip: Δώσε χρόνο στο συναίσθημά σου. Η αλήθεια σήμερα είναι μέσα σου. Αν νιώσεις την ανάγκη να μείνεις λίγο μόνος, κάν’ το χωρίς ενοχή.

Παρθένος – Μία λέξη ανοίγει δρόμους

Φίλε μου Παρθένε, η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για επικοινωνίες, μετακινήσεις, συναντήσεις και επαφές που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά σου . Η Σελήνη στον Σκορπιό δίνει συναισθηματική βαρύτητα στα λόγια και τις σκέψεις σου, ενώ το τρίγωνό της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σου δείχνει ποιος άνθρωπος αξίζει να μείνει στη ζωή σου – ή ακόμα και τι είδους συνεργασίες και επαφές μπορούν να εξελιχθούν με ουσιαστικό τρόπο. Εμπιστεύσου τη ροή των εξελίξεων – μια συζήτηση μπορεί να φέρει λύση ή να «ξεκλειδώσει» κάτι καρμικό.

Astro Tip: Πες αυτό που σκέφτεσαι και νιώθεις, χωρίς να το πολυσκεφτείς. Η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει τη συμφιλίωση που περίμενες ή μια νέα ελπιδοφόρα γνωριμία.

Ζυγός – Ξέρεις τι αξίζεις και το διεκδικείς

Για σήμερα Τρίτη αγαπημένε μου Ζυγέ, η Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να εστιάσεις το ενδιαφέρον σου σε ότι έχει αξία, στα οικονομικά σου αλλά και στη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το τρίγωνο της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σου δίνει ώθηση να τακτοποιήσεις πρακτικές υποθέσεις, να πάρεις σοβαρές αποφάσεις για τη δουλειά σου και να επανεκτιμήσεις πού επενδύεις – σε πρόσωπα, καταστάσεις, ενέργεια. Σήμερα μπορείς να πατήσεις γερά στο έδαφος, χωρίς να χάσεις την ευαισθησία σου. Μια επαγγελματική ή συναισθηματική εξέλιξη, μπορεί να σε πάει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτό που έχει αξία για εσένα.

Astro Tip: Μην αρκείσαι στα λίγα όταν μέσα σου ξέρεις ότι αξίζεις περισσότερα. Η σιγουριά σου σήμερα είναι το κλειδί – όχι οι εντυπώσεις.

Σκορπιός – Η μέρα σε πηγαίνει πιο κοντά στον προορισμό σου

Αγαπημένε μου Σκορπιέ, η Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα Τρίτη φέρνει έντονα συναισθήματα, έντονη ενσυναίσθηση και την ανάγκη να κινηθείς με οδηγό την καρδιά σου. Το τρίγωνο της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες κάνει αυτή τη μέρα καθοριστική για την αισθηματική σου πορεία. Μπορείς να εκφραστείς αυθεντικά τα συναισθήματά σου, να επουλώσεις ένα ρήγμα με ένα αγαπημένο πρόσωπο ή να έρθεις σε επαφή με κάτι που φαντάζει “μοιραίο” αλλά και ελπιδοφόρο. Είναι από τις μέρες που νιώθεις πως κάτι σε οδηγεί από μέσα σου, χωρίς εξήγηση – και είναι σωστό.

Astro Tip: Ακολούθησε το συναίσθημα που σε πάει μπροστά, όχι εκείνο που σε κρατά στο παρελθόν.

Τοξότης – Η δύναμη σου είναι η αποδοχή

Τα άστρα για σήμερα Τρίτη αγαπημένε μου Τοξότη, σε κάνουν να βρίσκεσαι με έντονη την ανάγκη για ηρεμία, απόσυρση ή ενδοσκόπηση, καθώς η Σελήνη στον Σκορπιό επηρεάζει το ασυνείδητό σου. Το τρίγωνό της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σε βοηθά να φέρεις θεραπεία και αποδοχή σε παλιά τραύματα, να κατανοήσεις τα “γιατί” που σε ταλαιπωρούν, και να συγχωρήσεις – κυρίως τον εαυτό σου. Αν ασχολείσαι με δημιουργικό έργο, θεραπευτική τέχνη, σήμερα θα έχεις εξαιρετική έμπνευση. Ευνοϊκή κρίνεται για σήμερα και η φροντίδα του σώματος και της ψυχικής σου ισορροπίας.

Astro Tip: Μην πιέζεις τίποτα σήμερα – όλα συμβαίνουν ακριβώς όπως πρέπει. Αφιέρωσε χρόνο για σιωπή και αυτοπαρατήρηση. Από εκεί ξεκινά η αλλαγή.

Αιγόκερως – Η στήριξη έρχεται από εκεί που δεν περιμένεις

Φίλε μου Αιγόκερε, σήμερα η Σελήνη στον Σκορπιό σε φέρνει πιο κοντά με ανθρώπους που σε εμπνέουν, σε ομάδες, σε φίλους, ή ακόμα και σε κοινωνικές επαφές που έχουν σημασία για σένα. Το τρίγωνο της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες σου δείχνει πως κάτι εξελίσσεται θετικά μέσα από μία κουβέντα, μία ιδέα ή μια απρόσμενη συνάντηση ή και πρόταση. Είναι η ιδανική μέρα για να έρθεις πιο κοντά με το περιβάλλον σου, να εμπνεύσεις αλλά και να εμπνευστείς. Κάποια επαγγελματικά σχέδια που αφορούν την κοινωνική σου εικόνα ευνοούνται, αρκεί να εκφραστείς ελεύθερα και καινοτόμα!

Astro Tip: Πες «ναι» στην επαφή, στη δικτύωση, στη συμμετοχή. Κάτι που ξεκινά φιλικά, μπορεί να εξελιχθεί καθοριστικά για το μέλλον σου.

Υδροχόος – Εξελίσσεσαι μέσα από την ευαισθησία

Για σένα φίλε μου Υδροχόε, η Σελήνη στον Σκορπιό σήμερα Τρίτη επηρεάζει δυναμικά τον τομέα της καριέρας, την κοινωνική σου εικόνα και τους στόχους σου. Το τρίγωνό της με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες φέρνει μία σημαντική κατανόηση γύρω από το τι αξίζεις, πού θέλεις να πας, και με ποιους. Μπορεί σήμερα να κάνεις μια συμφωνία, να λάβεις μία πρόταση ή να αποκτήσεις μεγαλύτερη σαφήνεια για το επόμενο σου επαγγελματικό βήμα. Η ωριμότητα σου αναγνωρίζεται – κι αυτό είναι μόνο η αρχή.

Astro Tip: Δείξε εμπιστοσύνη στις δυνατότητές σου και άφησε το αποτέλεσμα να μιλήσει. Μια επαγγελματική συνθήκη εξελίσσεται όπως πρέπει – και είσαι έτοιμος να την υποστηρίξεις.

Ιχθύες – Μοιραίες συναντήσεις

Ευχάριστο και συναισθηματικό είναι το αστρολογικό σκηνικό της ημέρας για το ζώδιο σου αγαπημένε μου Ιχθύ! Η Σελήνη στον Σκορπιό σε γεμίζει με συναίσθημα, διορατικότητα και με την ανάγκη για βαθύτερη κατανόηση του νοήματος της ζωής σου. Το τρίγωνο της με τον Βόρειο Δεσμό στο ζώδιό σου σε καλεί να εμπιστευτείς τη ροή των γεγονότων, και να δεις καθαρά ποια πορεία σε εκφράζει ουσιαστικά. Μια νέα ιδέα, μια συζήτηση με έναν άνθρωπο-κλειδί ή ένα προσωπικό σου όραμα, μπορεί να αρχίσει να διαμορφώνεται σήμερα. Είναι μέρα για πίστη και εμπιστοσύνη – πρώτα σε σένα.

Astro Tip: Όλες οι απαντήσεις βρίσκονται μέσα σου. Κάνε ένα βήμα μπροστά προς την αποδοχή του εαυτού σου και του προορισμού σου.