Οι ζωδιακές προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου

Το Σάββατο 4 Οκτωβρίου μας βάζει σε μια πιο τρυφερή και συναισθηματική τροχιά, καθώς η Σελήνη περνά στο ζώδιο των Ιχθύων, χαρίζοντας περισσότερη φαντασία, διαίσθηση και ευαισθησία. Η διάθεση γίνεται πιο ονειρική και ρομαντική, αλλά ταυτόχρονα πιο δεκτική σε ό,τι αφορά σχέσεις, επαφές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το απόγευμα, η Σελήνη σχηματίζει τρίγωνο με τον Άρη από τον Σκορπιό, δίνοντας δυναμική ενέργεια, πάθος και αποφασιστικότητα. Το συναίσθημα συναντά τη δράση, δημιουργώντας το κατάλληλο μείγμα για να πάρουμε πρωτοβουλίες που βασίζονται σε εσωτερική βεβαιότητα.

Η όψη αυτή ευνοεί κυρίως τα ζώδια του Νερού του 1ου δεκαημέρου, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται από την 6η έως τη 10η μοίρα. Δηλαδή, Καρκίνους γεννημένους 28 Ιουνίου – 2 Ιουλίου, Σκορπιούς 29 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου και Ιχθύες 24 – 28 Φεβρουαρίου. Αυτοί θα νιώσουν πιο έντονα τη δύναμη του συναισθήματος και θα έχουν ευκαιρίες να αξιοποιήσουν την ενέργεια της ημέρας για να προχωρήσουν με αποφασιστικότητα.

Η μέρα είναι ιδανική για συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, εκφράσεις αγάπης, αλλά και για δραστηριότητες που συνδυάζουν ευαισθησία και δράση. Ένα Σάββατο που μας καλεί να ακολουθήσουμε την καρδιά μας, με πάθος και ειλικρίνεια, αναλυτικά οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο και ωροσκόπο παρακάτω:

Κριός – «Η διαίσθηση γίνεται ο οδηγός σου»

Το Σάββατο σε βρίσκει Κριέ μου σε πιο ήσυχη, εσωτερική διάθεση. Η Σελήνη στους Ιχθύες σε καλεί να στραφείς στον συναισθηματικό σου κόσμο, να αφουγκραστείς τις πραγματικές σου ανάγκες και να ακούσεις τη διαίσθησή σου. Μπορεί να νιώσεις την ανάγκη για ξεκούραση ή για απομόνωση από την ένταση της εβδομάδας. Ωστόσο, το απόγευμα με το τρίγωνο Σελήνης–Άρη, βρίσκεις τη δύναμη να δράσεις με αποφασιστικότητα. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφήσεις πίσω σου ψυχολογικά βάρη, να πάρεις πρωτοβουλίες σε προσωπικά ζητήματα ή να βάλεις τάξη σε υποθέσεις που σε απασχολούν.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Άκουσε τη φωνή της διαίσθησης· θα σε καθοδηγήσει σε κινήσεις που θα σε ανακουφίσουν ουσιαστικά.

Ταύρος – «Σχέσεις σε πρώτο πλάνο»

Η Σελήνη στους Ιχθύες σήμερα Σάββατο σε φέρνει πιο κοντά στις φιλίες και στις κοινωνικές σου επαφές. Σήμερα νιώθεις την ανάγκη να μοιραστείς στιγμές, να εκφράσεις συναισθήματα και να βρεθείς κοντά με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις άνετα. Το απόγευμα, το τρίγωνο Σελήνης–Άρη σε γεμίζει με θάρρος να πάρεις πρωτοβουλίες μέσα σε ομαδικά σχέδια, να προχωρήσεις δημιουργικές ιδέες ή ακόμα και να αναλάβεις ενεργό ρόλο σε μια συνεργασία. Η ενέργεια της ημέρας σε βοηθά να ενισχύσεις σχέσεις, να κάνεις νέες επαφές και να απολαύσεις το κλίμα γύρω σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δείξε ανοιχτά στους άλλους την εκτίμησή σου· οι δεσμοί που θα χτίσεις τώρα θα αποδειχθούν πολύτιμοι.

Δίδυμοι – «Ενέργεια στην καριέρα»

Αγαπητέ μου Δίδυμε, αν και Σάββατο σήμερα η Σελήνη στους Ιχθύες στρέφει το ενδιαφέρον σου σε θέματα καριέρας και κοινωνικής εικόνας. Είναι μια καλή στιγμή να σκεφτείς τα επόμενα βήματά σου και να δεις πώς μπορείς να προωθήσεις καλύτερα τις φιλοδοξίες σου. Το τρίγωνο Σελήνης–Άρη το απόγευμα σε γεμίζει αποφασιστικότητα και σε βοηθά να προχωρήσεις με θάρρος σε κινήσεις που ίσως καθυστερούσες. Ένα επαγγελματικό σχέδιο μπορεί να πάρει ώθηση ή να λάβεις στήριξη από ανθρώπους που εκτιμούν τη δουλειά σου. Παράλληλα, η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σωστά, ώστε να ξέρεις πού αξίζει να επενδύσεις την ενέργειά σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Εκμεταλλεύσου το δυναμικό απόγευμα για να δώσεις σάρκα και οστά σε σχέδια που σε εμπνέουν.

Καρκίνος – «Συναίσθημα και αποφασιστικότητα»

Καρκίνε μου για σήμερα Σάββατο η Σελήνη περνά στους Ιχθύες και έχεις την ανάγκη να ζήσεις σε πιο τρυφερές και συναισθηματικές στιγμές. Σήμερα μπορείς να αφιερώσεις χρόνο σε ό,τι σε εμπνέει, είτε αφορά σπουδές, είτε ταξίδια, είτε δημιουργικές δραστηριότητες. Το απόγευμα, το τρίγωνο Σελήνης–Άρη δίνει ώθηση να εκφράσεις με πάθος αυτά που νιώθεις και να κάνεις κινήσεις που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή σου. Είναι μια μέρα που συνδυάζεις την ευαισθησία με την αποφασιστικότητα, και αυτό σε βοηθά να κινηθείς με κατεύθυνση και εσωτερική σιγουριά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δείξε θάρρος στα συναισθήματά σου· οι πρωτοβουλίες που θα πάρεις σήμερα θα σου ανοίξουν δρόμους.

Λέων – «Βάθος και πάθος»

Η Σελήνη στους Ιχθύες σε παρακινεί σήμερα Σάββατο να επικεντρωθείς σε βαθύτερα συναισθήματα, αλλά και σε οικονομικές υποθέσεις που σχετίζονται με τρίτους. Είναι μια καλή στιγμή να δεις πιο καθαρά ποια θέματα χρειάζονται λύσεις, χωρίς να αφήνεις την αβεβαιότητα να σε καταβάλλει. Το τρίγωνο Σελήνης–Άρη το απόγευμα σου προσφέρει σιγουριά, συναισθηματική κάλυψη και καταφέρνεις να ξεπερνάς τις ανασφάλειές σου. Νιώθεις πιο δυνατός και μπορείς να προχωρήσεις σε ρυθμίσεις ή να πάρεις σημαντικές πρωτοβουλίες που θα σε ανακουφίσουν. Παράλληλα, το πάθος κάνει έντονη την παρουσία του στις προσωπικές σου σχέσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Εμπιστεύσου τη δύναμή σου και μην αφήνεις τα συναισθήματα να μένουν κρυφά· η έκφραση φέρνει λύσεις.

Παρθένος – «Οι σχέσεις στο επίκεντρο»

Παρθένε μου σήμερα Σάββατο με τη Σελήνη απέναντί σου, στους Ιχθύες, η προσοχή σου στρέφεται στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Σήμερα μπορείς να αφουγκραστείς καλύτερα τις ανάγκες των άλλων και να δείξεις κατανόηση. Το απόγευμα, με το τρίγωνο Σελήνης–Άρη, έρχονται ευκαιρίες να εκφράσεις με σιγουριά αυτά που νιώθεις και να βάλεις πιο σταθερές βάσεις στις σχέσεις σου. Μια συνεργασία μπορεί να ενισχυθεί ή να γίνει πιο ξεκάθαρη, ενώ και στον έρωτα η μέρα φέρνει πάθος και ζεστασιά. Είναι η στιγμή να βρεις ισορροπία μέσα από την ειλικρινή έκφραση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Κινήσου με αυτοπεποίθηση στις σχέσεις σου· το θάρρος φέρνει ανταπόκριση και σταθερότητα.

Ζυγός – «Δράση στην καθημερινότητα»

Η Σελήνη στους Ιχθύες στρέφει το ενδιαφέρον σου αυτό το Σάββατο σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας και σε ζητήματα που σχετίζονται με φυσική σου κατάσταση. Είναι μια καλή μέρα για να βάλεις τάξη στο πρόγραμμά σου και να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που σε απασχολούν εδώ και καιρό. Το απόγευμα, με το τρίγωνο Σελήνης–Άρη, βρίσκεις την αποφασιστικότητα να προχωρήσεις σε ενέργειες που ενισχύουν την ευεξία σου και βελτιώνουν τις συνθήκες στην καθημερινότητά σου , μία ικανοποίηση στα οικονομικά είναι αναμενόμενη. Ο συνδυασμός ευαισθησίας και δύναμης σου χαρίζει αυτοπεποίθηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μη φοβηθείς να πάρεις πρωτοβουλίες στην καθημερινότητά σου· μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα.

Σκορπιός – «Πάθος και δημιουργία»

Αυτό το Σάββατο σου ανήκει Σκορπιέ μου! Η Σελήνη στους Ιχθύες ενεργοποιεί τον τομέα του έρωτα, της δημιουργίας και της χαράς. Από το πρωί νιώθεις την ανάγκη να αφεθείς σε ό,τι σε εμπνέει και σε γεμίζει. Το απόγευμα, το τρίγωνο Σελήνης–Άρη από το ζώδιό σου σε γεμίζει ενέργεια, πάθος και έντονη διάθεση για δράση. Ο έρωτας μπορεί να σε ανανεώσει, ενώ οι δημιουργικές σου ιδέες βρίσκουν χώρο να εκφραστούν με θάρρος και αυτοπεποίθηση. Είναι μια μέρα που μπορεί να σου χαρίσει χαμόγελα, συγκινήσεις και όμορφες στιγμές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Ακολούθησε το πάθος σου, είτε στον έρωτα είτε στα δημιουργικά σου σχέδια. Το ένστικτό σου σήμερα σε οδηγεί σωστά.

Τοξότης – «Η θαλπωρή του σπιτιού»

Αγαπητέ μου Τοξότη για σήμερα Σάββατο με την Σελήνη στους Ιχθύες το βλέμμα σου είναι στραμμένο στο σπίτι και στην οικογένεια. Έχεις ανάγκη από συναισθηματική θαλπωρή, θέλεις να βρεθείς με δικούς σου ανθρώπους ή να φροντίσεις τον προσωπικό σου χώρο. Το απόγευμα, το τρίγωνο Σελήνης–Άρη σε παρακινεί να εφαρμόσεις πρωτοβουλίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα στο σπίτι ή θα ενισχύσουν τις σχέσεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Η μέρα είναι ιδανική για να ανακτήσεις δυνάμεις μέσα από την τρυφερότητα αλλά και από πρακτικές κινήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δώσε χρόνο και φροντίδα στους δικούς σου ανθρώπους· η ενέργεια που θα λάβεις πίσω θα σε γεμίσει δύναμη.

Αιγόκερως – «Η δύναμη της επικοινωνίας»

Σήμερα Σάββατο Αιγόκερέ μου , η Σελήνη στους Ιχθύες σου χαρίζει την έμπνευση, το συναίσθημα και την διάθεση να εκφραστείς, να συναντήσεις αγαπημένα πρόσωπα ή και να κάνεις κάποιες μικρές μετακινήσεις. Η μέρα ξεκινά με διάθεση να μοιραστείς στιγμές αλλά και ιδέες με ανθρώπους που σε σε στηρίζουν. Το απόγευμα, το τρίγωνο Σελήνης–Άρη δίνει δυναμική χροιά: μπορείς να προχωρήσεις σε ουσιαστικές συζητήσεις, να πάρεις αποφάσεις για θέματα που σε απασχολούν και να στηριχθείς στη διαίσθησή σου. Είναι ιδανική στιγμή για να κλείσεις συμφωνίες ή να εκφράσεις με θάρρος τη γνώμη σου αλλά και να κοινωνικοποιηθείς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Μίλησε με σιγουριά· η δύναμή σου σήμερα βρίσκεται στην επικοινωνία και στη σαφήνεια.

Υδροχόος – «Ασφάλεια και σιγουριά»

Η Σελήνη στους Ιχθύες φέρνει στο προσκήνιο τα οικονομικά σου αυτό το Σάββατο καθώς και την ανάγκη σου να νιώσεις πιο ασφαλής. Ίσως θελήσεις να οργανώσεις καλύτερα τα έσοδα και τα έξοδά σου ή να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα που αυξάνουν τη σιγουριά σου. Το απόγευμα, το τρίγωνο Σελήνης–Άρη σου δίνει την ώθηση να πάρεις αποφάσεις με αποφασιστικότητα, να κλείσεις εκκρεμότητες και να νιώσεις ότι πατάς πιο σταθερά. Η μέρα ενισχύει και την αυτοπεποίθησή σου, καθώς καταλαβαίνεις πόσα μπορείς να πετύχεις μεθοδικά.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Δράσε με αποφασιστικότητα στα οικονομικά· μικρές κινήσεις τώρα χτίζουν σταθερότητα για το μέλλον.

Ιχθύες – «Μέρα λάμψης και γοητείας»

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, βρίσκεσαι στο επίκεντρο των εξελίξεων αυτό το Σάββατο Ιχθύ μου. Από το πρωί η διάθεσή σου είναι γεμάτη συναίσθημα και ανάγκη να εκφραστείς. Το απόγευμα, το τρίγωνο Σελήνης–Άρη σου δίνει πάθος, ενέργεια και αυτοπεποίθηση να κάνεις κινήσεις που θα σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου. Οι σχέσεις αποκτούν ένταση αλλά και βάθος, ενώ στον έρωτα μπορείς να ζήσεις ιδιαίτερες στιγμές. Είναι μια μέρα που σε γεμίζει δύναμη και σε βοηθά να δείξεις την πιο δυναμική πλευρά σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας:

Άρπαξε τα θετικά της ημέρας · η αποφασιστικότητα και η διαίσθησή σου σε οδηγούν σε σημαντικές επιτυχίες.