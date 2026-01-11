4 ζώδια, σήμερα 11/1, βιώνουν συναισθηματικό αναβρασμό

Αυτή η Κυριακή μας βρίσκει όλους σε ένα έντονο, φορτισμένο και βαθιά συναισθηματικό κλίμα, καθώς η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού και κορυφώνει το τετράγωνό της με τον Πλούτωνα. Πρόκειται για μια ημέρα που δύσκολα περνά αδιάφορη, αφού φέρνει στην επιφάνεια πάθη, φόβους, ζήλιες, ανάγκη ελέγχου, αλλά και εσωτερικές συγκρούσεις που δεν μπορούν εύκολα να αγνοηθούν. Νιώθουμε πιο ευάλωτοι, πιο καχύποπτοι, αλλά και πιο αποφασισμένοι να προστατεύσουμε όσα θεωρούμε σημαντικά για εμάς.

Ιδιαίτερα έντονα επηρεάζονται :

Ταύροι: 20–25 Απριλίου

20–25 Απριλίου Λέοντες: 23–28 Ιουλίου

23–28 Ιουλίου Σκορπιοί: 23–28 Οκτωβρίου

23–28 Οκτωβρίου Υδροχόοι: 20–25 Ιανουαρίου

Για αυτά τα ζώδια, η Κυριακή λειτουργεί σαν καθρέφτης που δείχνει αλήθειες χωρίς φίλτρο. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε παιχνίδια δύναμης, χειρισμούς και ακραίες αντιδράσεις. Αντίθετα, επιλέγουμε συνειδητά την αυτοσυγκράτηση, την αποστασιοποίηση από τοξικές καταστάσεις και την επαφή με ανθρώπους που μας προσφέρουν ασφάλεια.

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Κυριακή με πάθη και λάθη

Μυστικά, πάθη, ζήλειες , ίντριγκες και ανταγωνισμοί είναι τα αστρολογικά συστατικά αυτής της Κυριακής για το ζώδιο σου Κριέ μου! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Σκορπιού και φοβάσαι ότι θα χάσεις τον έλεγχο από τα χέρια σου και προσπαθείς να επιβληθείς των καταστάσεων. Ανησυχείς για τα ερωτικά, τα οικονομικά σου, αλλά και για βαθύτερα ζητούμενα που κρύβεις μέσα στην ψυχή σου! Το τετράγωνο Σελήνης/Πλούτωνα που κορυφώνεται αργά το απόγευμα, μπορεί να σε κάνει κάπως πικρόχολο και αρνητικό με κάποιες κοινωνικές επαφές! Διάλεξε να περάσεις το χρόνο σου με ανθρώπους που ξέρεις εκ των προτέρων ότι σου προσφέρουν το αίσθημα της ηρεμίας!

Astro Tip: Μην τεντώνεις το σκοινί παραπάνω απ΄όσο μπορεί να αντέξει! Συγκράτησε τα πάθη σου!

Ταύρος – Κυριακή εσωτερικών εντάσεων και σχέσεων σε δοκιμασία

Ταύρε μου, αυτή η Κυριακή σε φέρνει αντιμέτωπο με έντονα συναισθήματα και πιεστικές καταστάσεις στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η Σελήνη στο Σκορπιό απέναντί σου φωτίζει φόβους, ζήλιες και ανταγωνισμούς, ενώ νιώθεις ότι κάποιοι δοκιμάζουν τα όριά σου ή προσπαθούν να σε χειριστούν. Ανησυχείς για την πορεία μιας σχέσης, για τη στάση ενός ανθρώπου ή για μια συμφωνία που δεν σου εμπνέει πλήρη εμπιστοσύνη. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα το απόγευμα μπορεί να φέρει ένταση, καχυποψία ή μια σύγκρουση εξουσίας. Απόφυγε τα παιχνίδια δύναμης και τις απόλυτες αντιδράσεις.

Astro Tip: Κράτησε χαμηλούς τόνους – η ψυχραιμία είναι η ασπίδα σου.

Δίδυμοι – Κυριακή με υπερένταση

Δίδυμέ μου, η Κυριακή αυτή σε κουράζει περισσότερο ψυχικά παρά πρακτικά. Η Σελήνη στο Σκορπιό φέρνει στην επιφάνεια άγχη, υποχρεώσεις και εσωτερικές εντάσεις που δύσκολα αγνοούνται. Μπορεί να νιώθεις ότι όλα σε πιέζουν ταυτόχρονα ή ότι κάποιοι απαιτούν περισσότερα απ’ όσα μπορείς να δώσεις. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα το απόγευμα ενισχύει την τάση για εμμονικές σκέψεις, εκνευρισμό ή αρνητική διάθεση απέναντι σε πρόσωπα του περιβάλλοντός σου. Απόφυγε την υπερκόπωση και μην επιβαρύνεις τον εαυτό σου με ενοχές.

Astro Tip: Κάνε ένα βήμα πίσω – δεν χρειάζεται να τα ελέγχεις όλα.

Καρκίνος – Πάθος, ζήλια και συναισθηματικές υπερβολές

Καρκίνε μου, η σημερινή Κυριακή ξυπνά έντονα συναισθήματα, πάθη αλλά και ανασφάλειες. Η Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί τον ερωτικό και δημιουργικό σου τομέα, όμως μαζί φέρνει ζήλιες, ανταγωνισμούς και φόβο απώλειας. Μπορεί να σε απασχολεί έντονα ένα πρόσωπο ή μια κατάσταση που δεν σου αφήνει περιθώρια ηρεμίας. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα το απόγευμα διογκώνει τα συναισθήματα και μπορεί να οδηγήσει σε δραματικές αντιδράσεις ή απόλυτες σκέψεις. Πρόσεξε τις υπερβολές και τα παιχνίδια εξουσίας.

Astro Tip: Μην αφήνεις το συναίσθημα να σε παρασύρει σε λάθη που δεν διορθώνονται εύκολα.

Λέων – Κυριακή με έντονο παρασκήνιο

Λιοντάρι μου, αυτή η Κυριακή σε βρίσκει πιο εσωστρεφή απ’ ό,τι συνήθως και με μια αίσθηση ότι κάτι σε βαραίνει χωρίς να μπορείς εύκολα να το εξηγήσεις. Η Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί βαθύτερα οικογενειακά και συναισθηματικά ζητήματα, ξυπνώντας αναμνήσεις, φόβους ή παλιά παράπονα. Νιώθεις ότι χρειάζεσαι έλεγχο και ασφάλεια, όμως όσο προσπαθείς να τα επιβάλεις, τόσο αυξάνεται η ένταση. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα αργά το απόγευμα μπορεί να φέρει σύγκρουση με άτομο του στενού σου κύκλου ή μια συναισθηματική έκρηξη που σε κουράζει. Απόφυγε τις δραματικές αντιδράσεις και μην αναμοχλεύεις το παρελθόν.

Astro Tip: Προστάτεψε τον εαυτό σου από συναισθηματικές υπερφορτώσεις – δεν χρειάζονται όλα απάντηση σήμερα.

Παρθένος – Εμμονές και εντάσεις στην επικοινωνία

Παρθένε μου, η Κυριακή αυτή φέρνει ένταση σε συζητήσεις, επαφές και σκέψεις που γυρίζουν διαρκώς στο μυαλό σου. Η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει πιο καχύποπτο και διεισδυτικό, αλλά και πιο εύθικτο απέναντι στα λόγια των άλλων. Μπορεί να νιώσεις ότι κάποιοι σου κρύβουν πράγματα ή ότι υπάρχει παρασκήνιο γύρω σου. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα το απόγευμα εντείνει τον εκνευρισμό και μπορεί να οδηγήσει σε λόγια που πληγώνουν ή σε ψυχρότητα. Απόφυγε τις εμμονές και μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα μέσα από τη λογική.

Astro Tip: Δεν χρειάζεται να ειπωθούν όλα – η σιωπή σήμερα προστατεύει.

Ζυγός – Ανασφάλειες και οικονομικοί ή συναισθηματικοί φόβοι

Ζυγέ μου, αυτή η Κυριακή φέρνει στην επιφάνεια τις ανασφάλειες και τις αξίες σου. Η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει να ανησυχείς για τα οικονομικά, για το τι δίνεις και τι παίρνεις στις σχέσεις σου, αλλά και για το αν σε εκτιμούν όσο αξίζεις. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα αργά το απόγευμα διογκώνει φόβους απώλειας, ζήλιας ή ελέγχου, οδηγώντας σε υπερβολικές σκέψεις ή συναισθηματική πίεση. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου και μην μπεις σε παιχνίδια δύναμης, ειδικά για θέματα χρημάτων ή συναισθηματικής επιβεβαίωσης.

Astro Tip: Η αξία σου δεν κρίνεται σήμερα – μην αφήνεις τον φόβο να σε οδηγεί.

Σκορπιός – Μέρα με συναισθηματικά ξεσπάσματα

Σκορπιέ μου, αυτή η Κυριακή σε φέρνει στο απόλυτο επίκεντρο των εξελίξεων και… όχι με τον πιο ήρεμο τρόπο. Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε κάνει εξαιρετικά διαισθητικό αλλά και συναισθηματικά φορτισμένο, ενώ φοβάσαι πως αν χαλαρώσεις τον έλεγχο, κάτι θα ξεφύγει. Ζήλιες, καχυποψία, φόβοι απώλειας ή ανάγκη επιβολής μπορεί να βγουν στην επιφάνεια, ιδιαίτερα σε σχέσεις που έχουν ιστορία ή ένταση. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα αργά το απόγευμα φέρνει ψυχικά ξεσπάσματα, λόγια βαριά ή μια σύγκρουση εξουσίας που αφήνει αποτύπωμα. Δεν είναι μέρα για παιχνίδια δύναμης.

Astro Tip: Μην προσπαθείς να ελέγξεις τα πάντα – σήμερα χρειάζεται αυτοσυγκράτηση.

Τοξότης – Ανάγκη για ψυχική φόρτιση

Τοξότη μου, η σημερινή Κυριακή λειτουργεί πιο υπόγεια και σε καλεί να ακούσεις όσα δεν λέγονται. Η Σελήνη στο Σκορπιό φέρνει στην επιφάνεια άγχη, φόβους, ενοχές ή σκέψεις που κρατούσες καλά κρυμμένες. Μπορεί να νιώσεις συναισθηματική κόπωση ή να επηρεαστείς από το κλίμα των γύρω σου. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα ενισχύει το παρασκήνιο και μπορεί να αποκαλύψει κάτι που σε ταράζει ή σε απογοητεύει. Απόφυγε κουτσομπολιά, παρασκηνιακές συζητήσεις και ανθρώπους που σου ρουφούν την ενέργεια.

Astro Tip: Προστάτευσε την ψυχική σου ηρεμία – δεν είναι όλα για ανάλυση σήμερα.

Αιγόκερως – Ανταγωνισμοί και συναισθηματικές πιέσεις

Αιγόκερέ μου, αυτή η Κυριακή φέρνει ένταση σε φιλίες, στόχους και κοινωνικές επαφές. Η Σελήνη στο Σκορπιό σε κάνει πιο καχύποπτο απέναντι στις προθέσεις των άλλων, ενώ μπορεί να νιώσεις ότι κάποιοι σε ανταγωνίζονται ή προσπαθούν να σου επιβληθούν. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα το απόγευμα εντείνει παιχνίδια εξουσίας, ζήλιες ή συναισθηματικές πιέσεις μέσα σε ομάδες ή σχέσεις που δεν είναι τόσο «καθαρές» όσο νόμιζες. Πρόσεξε τις αντιδράσεις σου και μην μπεις σε μάχες που δεν οδηγούν πουθενά.

Astro Tip: Διάλεξε προσεκτικά τις μάχες σου – όχι όλα αξίζουν την ενέργειά σου.

Υδροχόος – Κυριακή έντασης, πίεσης και δοκιμασίας ορίων

Υδροχόε μου, αυτή η Κυριακή σε βρίσκει σε μια αρκετά απαιτητική ψυχολογικά φάση, όπου νιώθεις ότι οι ευθύνες, οι προσδοκίες των άλλων ή οι κοινωνικές πιέσεις σε στριμώχνουν. Η Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας, της εικόνας σου και της δημόσιας στάσης σου, κάνοντάς σε ιδιαίτερα ευαίσθητο στην κριτική ή στις κινήσεις ανθρώπων που έχουν εξουσία ή λόγο στη ζωή σου. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα το απόγευμα μπορεί να φέρει έντονο ανταγωνισμό, παιχνίδια δύναμης ή μια σύγκρουση που σε εξαντλεί συναισθηματικά. Απόφυγε να αποδείξεις κάτι σε οποιονδήποτε και μην παίρνεις τα πάντα προσωπικά.

Astro Tip: Δεν χρειάζεται να δώσεις μάχες για να αποδείξεις την αξία σου – κράτα αποστάσεις.

Ιχθύς – Εσωτερικές αναταράξεις και αποκαλύψεις

Ιχθύ μου, η σημερινή Κυριακή σε βάζει σε βαθιά συναισθηματική διεργασία. Η Σελήνη στο Σκορπιό αγγίζει τις πεποιθήσεις σου, τα όνειρα, αλλά και φόβους που σχετίζονται με το μέλλον ή με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά – κυριολεκτικά ή συναισθηματικά. Το τετράγωνο Σελήνης – Πλούτωνα διογκώνει αμφιβολίες, ανασφάλειες ή απογοητεύσεις, ειδικά αν περίμενες περισσότερα από μια κατάσταση ή ένα πρόσωπο. Μπορεί να υπάρξει μια αποκάλυψη ή μια συνειδητοποίηση που πονά, αλλά σε βοηθά να δεις την αλήθεια καθαρά. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να βρει απαντήσεις σήμερα.

Astro Tip: Άσε τα συναισθήματα να περάσουν χωρίς να τα πολεμάς – αύριο θα βλέπεις πιο καθαρά.