4 ζώδια σήμερα 18/12 βρίσκονται σε συναισθηματική αναμέτρηση!

Ο μεγάλος ενθουσιασμός μπορεί να οδηγήσει σε διλήμματα και αμφιβολίες στην πορεία … Αυτή ακριβώς είναι η γενική αστρολογική τάση για σήμερα Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025! Η Σελήνη κινείται στο ζώδιο του Τοξότη, ενισχύοντας την εξωστρέφεια, την ανάγκη για δράση και τη διάθεση για πρωτοβουλίες. Ωστόσο, το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες προκαλεί ένα μεγάλο μπέρδεμα. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η ώθηση να πάμε μπροστά, να πάρουμε θέση, να κινηθούμε με αυτοπεποίθηση, από την άλλη πλευρά όμως ενεργοποιείται μια βαθύτερη συναισθηματική φωνή που δημιουργεί ανησυχίες για το αύριο!

Τα 4 ζώδια που σήμερα μπλέκονται έντονα σε υπαρξιακά ερωτήματα ή προσωρινά αισθάνονται κάπως παγιδευμένα είναι τα ακόλουθα:

Δίδυμοι: 31 Μαΐου – 6 Ιουνίου

31 Μαΐου – 6 Ιουνίου Παρθένοι: 2 – 8 Σεπτεμβρίου

2 – 8 Σεπτεμβρίου Τοξότες: 2 – 8 Δεκεμβρίου

2 – 8 Δεκεμβρίου Ιχθύες: 28 Φεβρουαρίου – 6 Μαρτίου

Δες αναλυτικά τις ημερήσιες αστρολογικές τάσεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Τίποτα δεν σε σταματά!

Πέμπτη σήμερα και μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα το δικό σου ζώδιο Κριέ μου δέχεται τις καλύτερες δυνατές επιρροές για κέφι, αισιοδοξία και σχεδιασμό! Η Σελήνη κινείται στο φιλικό για σένα ζώδιο του Τοξότη, η μέρα λοιπόν σε βρίσκει με ενθουσιώδη διάθεση, επικοινωνείς, προετοιμάζεις, ενώ δέχεσαι εύνοια σε συμφωνίες, επαφές, ταξίδια και γνωριμίες! Το τετράγωνο που κορυφώνει η Σελήνη με τον Β. Δεσμό, είναι πολύ πιθανό να δημιουργήσει σήμερα κάποια προσωρινά διλήμματα ανάμεσα στην λογική και το συναίσθημα … Προσοχή στις επιπόλαιες επιλογές!

Astro Tip: Εκφράσου αυθόρμητα, συγκρατώντας μονάχα την επιπολαιότητα και τον φανατισμό!

Ταύρος – Βρίσκεις τον ρυθμό σου ξανά

Η Πέμπτη σε βρίσκει πιο συνειδητοποιημένο, αγαπημένε μου Ταύρε, καθώς η Σελήνη στον Τοξότη σε ωθεί να εστιάσεις σε οικονομικά ζητήματα, σε πρακτικές εκκρεμότητες και σε υποχρεώσεις που απαιτούν καθαρό μυαλό και σταθερά βήματα. Μπορεί να υπάρξουν στιγμές που νιώθεις πως πρέπει να κάνεις μια επιλογή «εδώ και τώρα», ιδιαίτερα λόγω του τετραγώνου της Σελήνης με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες, που δημιουργεί μικρές συναισθηματικές ταλαντεύσεις ή διλήμματα γύρω από έναν στόχο, μια συμφωνία ή μια σχέση φίλιου κύκλου. Μην αφήσεις την πίεση των ημερών να σε αποσυντονίσει. Σήμερα έχεις τη δύναμη να βάλεις τάξη, να κλείσεις λογαριασμούς, να οργανώσεις επόμενα βήματα και να κάνεις μια συζήτηση που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Astro Tip: Χρησιμοποίησε τη διορατικότητά σου και μην επιτρέψεις σε προχειρότητες τρίτων να σε επηρεάσουν. Διατήρησε σταθερό το πλάνο σου και πες «όχι» όπου χρειάζεται.

Δίδυμοι – Σου ανοίγουν πόρτες σχέσεων και συνεργασιών

Με τη Σελήνη ακριβώς απέναντί σου, στο ζώδιο του Τοξότη, η Πέμπτη ενεργοποιεί στο έπακρο τον τομέα των σχέσεων, των συζητήσεων και της κοινωνικής σου ζωής. Η ημέρα φέρνει επικοινωνίες, επαφές, νέα που σε κινητοποιούν, αλλά και συναντήσεις που σε βάζουν σε διαδικασία να πάρεις αποφάσεις. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες μπορεί να δημιουργήσει στιγμιαίες πιέσεις ή ένα μικρό «μπέρδεμα» ανάμεσα στο τι θέλεις εσύ και τι ζητούν οι άλλοι από εσένα—ιδιαίτερα σε θέματα επαγγελματικής προοπτικής. Παρ’ όλα αυτά, η ημέρα έχει άνοιγμα, ροή, ενθουσιασμό και ευκαιρίες. Μπορείς να διαπραγματευτείς, να φλερτάρεις, να κερδίσεις εντυπώσεις και να δεις μια σχέση να αλλάζει δυναμική.

Astro Tip: Μην φοβηθείς να εκφράσεις τα όρια σου, και απόφυγε σήμερα τις μεγάλες υποσχέσεις.

Καρκίνος – Διορθώνεις ρυθμούς και οργανώνεις την καθημερινότητα

Η Πέμπτη σε βρίσκει πιο πρακτικό και συγκεντρωμένο, αγαπημένε μου Καρκίνε. Με τη Σελήνη στον Τοξότη, η ημέρα στρέφει την προσοχή σου στην εργασία και στη ρουτίνα σου, δίνοντάς σου το κίνητρο να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις που είχαν μείνει πίσω. Το τετράγωνο της με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες φέρνει μία μικρή εσωτερική σύγχυση για τα «πρέπει» και τα «θέλω», ίσως ακόμη και για ένα επαγγελματικό πλάνο που απαιτεί περισσότερη πίστη από ό,τι έχεις αυτή τη στιγμή. Παρ’ όλα αυτά, η ημέρα λειτουργεί υπέρ σου: βρίσκεις λύσεις, κάνεις πρακτικές επιλογές, συζητάς ένα θέμα εργασίας που ξεκαθαρίζει παρεξηγήσεις, ενώ μια είδηση σχετική με πρόγραμμα, υγεία ή υπηρεσίες μπορεί να σε βοηθήσει να ανακουφιστείς.



Astro Tip: Απόφυγε να φορτώσεις το πρόγραμμα σου – δώσε έμφαση στη σωστή οργάνωση. Μικρές αλλαγές σήμερα θα κάνουν μεγάλη διαφορά.

Λέων – Λάμπεις, προσελκύεις και δημιουργείς!

Η Σελήνη στον Τοξότη ανεβάζει σήμερα το κέφι σου, τον αυθορμητισμό σου και την ανάγκη σου να δημιουργήσεις κάτι όμορφο και αισιόδοξο στη μέρα σου. Η Πέμπτη φέρνει φλερτ, διασκέδαση, επαφές με άτομα που αγαπάς, αλλά και εξελίξεις σε θέματα παιδιών ή δημιουργικών έργων. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες μπορεί να σου φέρει ένα μικρό συναισθηματικό βάρος γύρω από μία επιθυμία που δεν ξέρεις αν πρέπει να την κυνηγήσεις ή να την αφήσεις για αργότερα. Μην το παρακάνεις με υπερβολές ή προσδοκίες—η μέρα έχει χαρά, εξελίξεις και όμορφες στιγμές που αξίζει να ζήσεις χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Astro Tip: Μείνε ανοιχτός σε προτάσεις, αποδέξου ένα κάλεσμα και άφησε τον εαυτό σου να χαρεί χωρίς ενοχές. Οι πιο φωτεινές στιγμές σου σήμερα προκύπτουν όταν δεν πιέζεις τα πράγματα.

Παρθένος – Χρειάζεσαι σταθερότητα και ηρεμία στο σπίτι

Με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Τοξότη, η Πέμπτη σε ωθεί να δώσεις έμφαση στο σπίτι, στην οικογένεια και στις προσωπικές σου βάσεις. Η μέρα σου μπορεί να έχει μικρές ανατροπές ή πιέσεις στα οικογενειακά, κυρίως λόγω του τετραγώνου της Σελήνης με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες, που σε κάνει να νιώθεις πως πρέπει να πάρεις θέση ή να αποφασίσεις για κάτι που αφορά σχέση ή συνεργασία. Παρ’ όλα αυτά, η ημέρα είναι κατάλληλη για να κάνεις διορθωτικές κινήσεις στον χώρο σου, να οργανώσεις θέματα σπιτιού, να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες ή να περάσεις χρόνο με άτομα που εμπιστεύεσαι. Μία συζήτηση με δικό σου άνθρωπο μπορεί να αποδειχθεί «κλειδί».

Astro Tip: Απόφυγε να λειτουργήσεις παρορμητικά ή επικριτικά. Στήριξε την ημέρα σε σταθερά βήματα και σε ανθρώπους που σε ηρεμούν – εκεί θα βρεις τη λύση που χρειάζεσαι.

Ζυγός – Οι συζητήσεις σήμερα έχουν νόημα και αποτέλεσμα

Με τη Σελήνη στον Τοξότη, η Πέμπτη είναι μέρα που σε βρίσκει με ζωντάνια, διάθεση για επικοινωνία και ένα πολύ καλό κλίμα για συναντήσεις, μετακινήσεις και διευθετήσεις καθημερινών θεμάτων. Το τετράγωνο που σχηματίζει με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες μπορεί να φέρει στιγμιαία πίεση γύρω από ένα επαγγελματικό ή πρακτικό ζήτημα που απαιτεί άμεση απάντηση, όμως μην ανησυχείς: σήμερα βρίσκεις τις σωστές λύσεις μέσα από την ανταλλαγή ιδεών. Η μέρα σε ωφελεί σε συμφωνίες, σε γραπτά ή προφορικά μηνύματα, ενώ δεν αποκλείεται να λάβεις νέα που σε χαροποιούν. Παραμένοντας διπλωματικός και ανοιχτός, δημιουργείς ένα πολύ θετικό κλίμα γύρω σου.

Astro Tip: Μην αγνοήσεις τις λεπτομέρειες—μια μικρή παράλειψη μπορεί να σε καθυστερήσει. Δώσε προσοχή στη μετακίνηση και στον τρόπο που εκφράζεις τα αιτήματά σου.

Σκορπιός – Έχεις ανάγκη από ασφάλεια, αλλά και από ξεκάθαρες λύσεις

Η Σελήνη στον Τοξότη ενεργοποιεί τα οικονομικά σου και τα αισθηματικά σου, δίνοντάς σου το περιθώριο να οργανώσεις καλύτερα έσοδα, έξοδα, αλλά και εκκρεμότητες που χρειάζονται ένα πιο σταθερό πλάνο. Το τετράγωνο της με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες μπορεί να φέρει ένα μικρό συναισθηματικό μπέρδεμα σε σχέση με μια επιθυμία ή έναν άνθρωπο που σε απασχολεί, αφού σήμερα καλείσαι να δεις την πραγματικότητα χωρίς ωραιοποιήσεις. Η μέρα μπορεί να φέρει μια σημαντική οικονομική συζήτηση, ένα πρακτικό κέρδος ή την ανάγκη να βάλεις πιο αυστηρά όρια σε σπατάλες ή συναισθηματικές εμπλοκές. Παράλληλα, μια είδηση σε ηρεμεί.

Astro Tip: Μην αφήσεις τις ανασφάλειες να υπερβούν τη λογική — σήμερα έχεις ευκαιρία να κάνεις μια σταθερή επιλογή που θα σε ωφελήσει άμεσα.

Τοξότης – Η μέρα σου σε ανεβάζει, αλλά χρειάζεται ισορροπία

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, η Πέμπτη σου δίνει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες. Επικοινωνείς δυναμικά, κινείσαι, συναντάς κόσμο, οργανώνεις σχέδια για τις γιορτές και βρίσκεις διέξοδο σε θέματα που εδώ και μέρες σε απασχολούσαν. Το τετράγωνο που σχηματίζει η Σελήνη με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες μπορεί να σου φέρει μια μικρή εσωτερική ταλάντευση ανάμεσα σε προσωπικές ανάγκες και σε οικογενειακές υποχρεώσεις ή θέματα σπιτιού που απαιτούν την παρουσία σου. Μην παρασυρθείς σε υπερβολές ή βιαστικές υποσχέσεις — η μέρα έχει άνοιγμα, αλλά θέλει μέτρο. Μία συνάντηση ή επικοινωνία σήμερα σε κάνει να νιώσεις ότι κάτι μπαίνει στη σωστή του ροή.

Astro Tip: Διατήρησε το χαμόγελο και τη διάθεση, αλλά μοίρασε σωστά τον χρόνο σου. Η ισορροπία ανάμεσα σε σπίτι και προσωπικά πλάνα είναι το κλειδί.

Αιγόκερως – Ώρα για εσωτερική διαύγεια και πρακτικές λύσεις

Η Σελήνη στον Τοξότη σε καλεί σήμερα να κάνεις μια μικρή παύση, Αιγόκερέ μου, ώστε να ακούσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Η Πέμπτη έχει έναν πιο εσωστρεφή τόνο για σένα: ολοκληρώνεις εκκρεμότητες, οργανώνεις σκέψεις, σχεδιάζεις τα επόμενα βήματα σου και αφήνεις χώρο στη διαίσθηση να σου υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση. Το τετράγωνο της Σελήνης με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες σε κάνει να μπερδεύεσαι πρόσκαιρα ανάμεσα σε ένα προσωπικό «θέλω» και μια πρακτική υποχρέωση που πρέπει να διευθετηθεί. Μην πιεστείς σήμερα να αποφασίσεις οριστικά· η μέρα είναι καλύτερη για προετοιμασία, αποφόρτιση και κλείσιμο κύκλων. Σε ένα επαγγελματικό ζήτημα, μπορεί να λάβεις μια πληροφορία που σου ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Astro Tip: Η ημέρα θέλει ηρεμία και διακριτικότητα. Προστάτευσε την ενέργειά σου, απέφυγε περιττές κοινωνικές επαφές και ασχολήσου με ό,τι πραγματικά σε γαληνεύει.

Υδροχόος – Σου ανοίγονται δρόμοι μέσα από ανθρώπους

Με τη Σελήνη στον Τοξότη, η Πέμπτη είναι μέρα άκρως κοινωνική με εσένα να είσαι δοσμένος στις φιλίες σου και στα συλλογικά σου σχέδια. Η μέρα φέρνει συναντήσεις, επικοινωνίες και μικρές ευκαιρίες μέσα από ομάδες, φίλους ή συνεργάτες. Το τετράγωνο της με τον Β. Δεσμό στους Ιχθύες μπορεί να σε κάνει για λίγο πιο αναποφάσιστο σχετικά με το αν πρέπει να επενδύσεις χρόνο ή συναίσθημα σε ένα άτομο ή σε ένα νέο επαγγελματικό στόχο. Παρ’ όλα αυτά, η ημέρα σε ευνοεί πολύ σε ομαδικές προσπάθειες και σε κινήσεις που απαιτούν δικτύωση. Μία συζήτηση μπορεί να σε γεμίσει έμπνευση ή να σου προσφέρει μια καινούρια προοπτική.

Astro Tip: Εμπιστεύσου τα φιλικά σου πρόσωπα, αλλά φρόντισε να φιλτράρεις αυτά που ακούς. Σήμερα κερδίζεις περισσότερα όταν λειτουργείς ομαδικά, όχι μόνος σου.

Ιχθύς – Σήμερα φαίνονται οι προοπτικές των επόμενων βημάτων



Η Σελήνη στον Τοξότη σήμερα Ιχθύ μου σε κάνει ιδιαίτερα δραστήριο στα επαγγελματικά σου και σε βάζει σε ρόλο πρωταγωνιστή στα θέματα καριέρας. Η Πέμπτη φέρνει συναντήσεις, αποφάσεις, συζητήσεις και μια αίσθηση ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο, παρότι το τετράγωνο της Σελήνης με τον Β. Δεσμό στο ζώδιό σου δημιουργεί πρόσκαιρη συναισθηματική πίεση ή αμφιβολία για το αν είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα. Σήμερα θα χρειαστεί να αξιολογήσεις ιδέες και να ξεχωρίσεις ποιες έχουν πραγματική προοπτική. Μπορεί να σε πλησιάσει άτομο με πρόταση ή πληροφορία που ανοίγει δρόμο, ενώ μία συζήτηση με ανώτερο ή συνεργάτη σε βοηθά να βάλεις σε τάξη έναν στόχο που σε απασχολεί.

Astro Tip: Διατήρησε σταθερό το πλάνο σου και απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Η μέρα είναι για ώριμες κινήσεις – όχι για δράμα.