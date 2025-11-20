4 ζώδια, σήμερα 20/11, μπαίνουν σε έναν νέο κύκλο μεγάλων αλλαγών

Σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στο ζώδιο του Σκορπιού, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο έντονων και καθοριστικών εξελίξεων σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Το φαινόμενο συνοδεύεται από αντίθεση με τον Ουρανό στον Ταύρο, γεγονός που φέρνει αιφνιδιαστικά γεγονότα, αποκαλύψεις και ρήξεις, ενώ ταυτόχρονα ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας από τους Ιχθύες σχηματίζουν ευνοϊκό τρίγωνο με τη Νέα Σελήνη, προσδίδοντας βάθος, έμπνευση και προοπτική αναγέννησης.

Τα ζώδια του Σταθερού Σταυρού — Ταύρος, Λέων, Σκορπιός και Υδροχόος — που έχουν γεννηθεί 18–20 Μαΐου, 20–22 Αυγούστου, 20–22 Νοεμβρίου ή 16–18 Φεβρουαρίου (27°–29°), βρίσκονται στο επίκεντρο των αλλαγών, με το νέο φεγγάρι να ενεργοποιεί ζητήματα σχέσεων, καριέρας ή προσωπικών στόχων.

Αντίθετα, Καρκίνοι (19–21 Ιουλίου) και Ιχθύες (17–19 Μαρτίου) ευνοούνται από το φαινόμενο, βλέποντας θετικά ξεκινήματα, υποστηρικτικές συνεργασίες και συναισθηματική σταθερότητα.

Πρόκειται για ένα φεγγάρι έντονο, αποκαλυπτικό και μεταμορφωτικό, που ωθεί κάθε ζώδιο να τερματίσει έναν κύκλο και να κάνει μια νέα αρχή με θάρρος και εσωτερική πίστη.

Διάβασε αναλυτικά τις προβλέψεις της ημέρας για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – “Επανεκκίνηση με εσωτερική δύναμη”

Σήμερα Πέμπτη Κριέ μου σχηματίζεται το νέο φεγγάρι του μήνα, εγκαινιάζοντας ένα νέο κύκλο εξελίξεων σε θέματα οικονομικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Είναι ώρα να αφήσεις πίσω φόβους ή εξαρτήσεις και να ανακτήσεις τον έλεγχο της ζωής σου. Μπορεί να προκύψει μια νέα οικονομική ευκαιρία ή μια σχέση που έχει έντονο πάθος. Η αντίθεση του φαινομένου με τον Ουρανό σε καλεί να απελευθερωθείς από ό,τι σε κρατά πίσω, ενώ το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα σου χαρίζει πίστη, αντοχή και έμπνευση. Μην φοβηθείς να κάνεις το βήμα προς το άγνωστο — αυτή η Νέα Σελήνη είναι ο συμβολικός σου “αναγεννησιακός κύκλος”.

Αστρολογική Συμβουλή: Άφησε το παλιό να σβήσει με ευγνωμοσύνη. Τόλμησε να επενδύσεις σε ό,τι έχει ψυχή και ουσία, σήμερα σπέρνεις τους σπόρους της προσωπικής σου αναγέννησης.

Ταύρος – “Σημαντική στροφή στις σχέσεις και στις συνεργασίες”

Η Νέα Σελήνη απέναντί σου, στο ζώδιο του Σκορπιού, σηματοδοτεί από σήμερα μια νέα σελίδα στις σχέσεις σου, Ταύρε μου. Μπορεί να ξεκινήσει μια νέα σχέση ή να αλλάξει ριζικά μια υπάρχουσα, φέρνοντας ειλικρίνεια, πάθος και δέσμευση. Η αντίθεση με τον Ουρανό στο ζώδιό σου ίσως προκαλέσει ένταση ή ξαφνική αλλαγή στα δεδομένα, όμως το τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα λειτουργεί σαν γείωση — ό,τι αντέξει τώρα, έχει ουσία και διάρκεια. Είναι μια μέρα που απαιτεί ευελιξία, αλλά ανταμείβει με σταθερές βάσεις για το μέλλον.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε τις παρορμητικές αντιδράσεις. Τόλμησε να ανοιχτείς στο διαφορετικό χωρίς να χάνεις την ισορροπία σου. Αυτή η Νέα Σελήνη σε βοηθά να αγαπήσεις με ωριμότητα.

Δίδυμοι – “Αλλαγή ρυθμών και αναγέννηση στην καθημερινότητα”

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται σήμερα στο Σκορπιό σε ωθεί σε μια νέα αρχή σε θέματα εργασίας, υγείας και καθημερινής ρουτίνας. Ίσως θελήσεις να αλλάξεις συνήθειες, τρόπο διατροφής ή εργασιακό περιβάλλον. Ο Ουρανός φέρνει ξαφνικές ανακατατάξεις, αλλά το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα δείχνει πως αυτή η αλλαγή είναι για καλό — σου χαρίζει σταθερότητα και έμπνευση σε βάθος χρόνου. Μπορεί να ξεκινήσεις ένα νέο project ή να υιοθετήσεις έναν πιο συνειδητό τρόπο ζωής που ενισχύει την ψυχική σου ισορροπία.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να πιέζεις τον εαυτό σου για “τέλεια” αποτελέσματα. Τόλμησε να κάνεις μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές. Αυτή η Νέα Σελήνη σου δείχνει πώς η φροντίδα του εαυτού σου είναι η βάση για όλα τα υπόλοιπα.

Καρκίνος – “Η καρδιά σου ξαναζωντανεύει”

Η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό αγγίζει τον τομέα της χαράς, του έρωτα και της δημιουργίας, Καρκίνε μου, φέρνοντας ουσιαστική ανανέωση στην ζωή σου . Μπορεί να γεννηθεί ένας δυνατός έρωτας ή να αναζωπυρωθεί μια σχέση που νόμιζες πως είχε τελειώσει. Αν είσαι γονιός, μπορεί να βιώσεις όμορφες εξελίξεις με τα παιδιά σου ή ένα συγκινητικό γεγονός. Ο Ουρανός φέρνει εκπλήξεις, αλλά το τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα δίνει διάρκεια και πίστη στα όνειρά σου. Είναι μέρα που ενισχύει το συναίσθημα, τη φαντασία και την ανάγκη να δημιουργήσεις ένα όμορφο πλαίσιο γύρω σου!

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να φοβηθείς την ευαισθησία σου. Τόλμησε να εκφράσεις τον έρωτα και τη χαρά χωρίς να μετράς. Αυτή η Νέα Σελήνη σου ζητά να εμπιστευθείς ξανά τη ζωή.

Λέων – “Ανασύνταξη και νέα θεμέλια στην προσωπική σου βάση”



Η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό φωτίζει τον τομέα του σπιτιού, της οικογένειας και των συναισθηματικών σου ριζών, Λιοντάρι μου. Είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις ένα νέο ξεκίνημα στον χώρο σου ή να επουλώσεις ένα παλιό οικογενειακό θέμα. Ο Ουρανός φέρνει ανατροπές στα επαγγελματικά ή στο περιβάλλον σου, ωστόσο το τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα προσφέρει εσωτερική σταθερότητα και κατανόηση. Μπορεί να πάρεις μια σημαντική απόφαση που αφορά συμβίωση, μετακόμιση ή ριζική ανανέωση της ψυχολογικής σου κατάστασης.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να αντιδράς σε ό,τι δεν ελέγχεται. Αυτή η Νέα Σελήνη σου δείχνει πώς να νιώθεις “σπίτι” μέσα σου, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Παρθένος – “Νέα επικοινωνιακή πνοή και έμπνευση”

Η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό ανοίγει τον δρόμο για σημαντικά νέα, συμφωνίες ή ανανεωμένες συζητήσεις, Παρθένε μου. Είναι η στιγμή που οι λέξεις αποκτούν δύναμη και η σκέψη σου βάθος. Ο Ουρανός φέρνει απρόβλεπτα γεγονότα σε ταξίδια ή σπουδές, όμως το τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα δίνει σταθερότητα στις επαφές και φέρνει ευκαιρίες με διάρκεια. Ένα μήνυμα, μια συνάντηση ή μια νέα ιδέα μπορεί να αλλάξει το τοπίο σου. Η επικοινωνία αυτή τη μέρα λειτουργεί σαν “κλειδί” για κάτι μεγαλύτερο.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις. Τόλμησε να ακούσεις το ένστικτό σου πριν μιλήσεις ή συμφωνήσεις. Αυτή η Νέα Σελήνη φέρνει έμπνευση που μπορεί να σε καθοδηγήσει επαγγελματικά και πνευματικά.

Ζυγός – “Νέα θεμέλια στα οικονομικά και στην αυτοπεποίθηση”

Η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό σε ωθεί σε μια σημαντική επανεκκίνηση, Ζυγέ μου, κυρίως στα οικονομικά σου και στην αίσθηση ασφάλειας που νιώθεις μέσα σου. Είναι η στιγμή να οργανωθείς διαφορετικά, να βρεις νέες πηγές εισοδήματος ή να απελευθερωθείς από ανασφάλειες που σε κρατούσαν πίσω. Ο Ουρανός απέναντι φέρνει ανατροπές ή απρόβλεπτα έξοδα, όμως το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα δείχνει ότι ό,τι χτίσεις τώρα, θα έχει διάρκεια και ουσιαστικό νόημα. Είναι πολύ πιθανό αυτή την περίοδο κάποια ξαφνικά γεγονότα να σε ωθήσουν να αναλάβεις νέες δεσμεύσεις!

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε τη σπατάλη ενέργειας ή χρημάτων. Τόλμησε να δώσεις προτεραιότητα σε ό,τι έχει αληθινό νόημα και ουσία. Αυτή η Νέα Σελήνη σε βοηθά να σταθείς σταθερά στα πόδια σου — με πίστη και αξιοπρέπεια.

Σκορπιός – “Η νέα σου εποχή ξεκινά τώρα”

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται σήμερα στο ζώδιό σου σηματοδοτεί μια προσωπική αναγέννηση, Σκορπιέ μου. Είναι η στιγμή να κάνεις μια νέα αρχή στη ζωή σου — να αλλάξεις κατεύθυνση, να αφήσεις πίσω παλιές ταυτότητες και να δείξεις τη δύναμή σου με τρόπο ήρεμο, αλλά αποφασιστικό. Η αντίθεση με τον Ουρανό απέναντι φέρνει ξαφνικά γεγονότα ή ανατροπές σε σχέσεις, όμως το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα λειτουργεί σαν πυξίδα: σου χαρίζει σταθερότητα και οραματισμό για κάτι καλύτερο. Η μέρα ανοίγει έναν νέο κύκλο εξέλιξης — προσωπικά, επαγγελματικά, πνευματικά.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να κοιτάζεις πίσω. Τόλμησε να πιστέψεις ότι είσαι έτοιμος για το επόμενο σου βήμα. Αυτή η Νέα Σελήνη είναι η ευκαιρία σου να ξαναγεννηθείς με πλήρη επίγνωση της δύναμής σου.

Τοξότης – “Κλείσιμο κύκλου και ανανέωση”

Η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό σε οδηγεί σε μια βαθιά εσωτερική επανεκκίνηση από σήμερα αγαπητέ μου Τοξότη. Είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω ό,τι σε κουράζει ψυχικά και να συνδεθείς ξανά με τον εαυτό σου. Μπορεί να θελήσεις να απομονωθείς λίγο, να ξεκουραστείς ή να στραφείς σε πιο πνευματικές δραστηριότητες. Ο Ουρανός φέρνει ανατροπές στην καθημερινότητα και στο πρόγραμμά σου , αλλά το τρίγωνο με Κρόνο και Ποσειδώνα σου δίνει εσωτερική γαλήνη και δύναμη να κατανοήσεις τι πραγματικά έχει σημασία. Κάτι τελειώνει — για να ανοίξει ο δρόμος σε κάτι πιο ουσιαστικό.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να αναλώνεσαι σε ανησυχίες. Τόλμησε να εμπιστευτείς τη σιωπή και τη διαίσθησή σου. Αυτή η Νέα Σελήνη σε βοηθά να καθαρίσεις χώρο για να γεννηθεί κάτι νέο — από μέσα σου.

Αιγόκερως – “Νέα όνειρα, νέοι σύμμαχοι, νέα πορεία”

Αγαπητέ μου Αιγόκερε, σήμερα σχηματίζεται η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό η οποία και σε ευνοεί ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για εσένα, που αφορά φιλοδοξίες, κοινωνικές σχέσεις και μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι η στιγμή να επαναπροσδιορίσεις τις συνεργασίες σου και να συνδεθείς με ανθρώπους που πιστεύουν σε εσένα και στο όραμά σου. Ο Ουρανός φέρνει απρόσμενες ευκαιρίες μέσα από φίλους ή ομαδικές δραστηριότητες, ενώ το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα δείχνει πως ό,τι ξεκινήσεις τώρα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σταθερό. Η μέρα σε προτρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα – όχι μόνο με λογική, αλλά και με καρδιά.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε την υπερπροστασία του παλιού κύκλου. Τόλμησε να δικτυωθείς και να πιστέψεις ξανά στα όνειρά σου. Αυτή η Νέα Σελήνη σε βοηθά να οραματιστείς ένα μέλλον πιο κοντά στην αλήθεια σου.

Υδροχόος – “Ανατροπές και ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο”

Η Νέα Σελήνη στο Σκορπιό ενεργοποιεί από σήμερα τον τομέα της καριέρας σου, Υδροχόε μου, φέρνοντας αλλαγές, νέα ξεκινήματα ή απρόβλεπτες ανατροπές στα επαγγελματικά σου. Ο Ουρανός από τον Ταύρο “ταρακουνά” την ισορροπία σου, αλλά ταυτόχρονα σε βοηθά να ανακαλύψεις ένα διαφορετικό μονοπάτι που σε εκφράζει περισσότερο. Το τρίγωνο της Νέας Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σου δίνει την ικανότητα να συνδυάσεις όραμα και ρεαλισμό — κάτι που σε κάνει να ξεχωρίζεις. Ίσως να ξεκινήσεις ένα νέο επαγγελματικό σχέδιο ή να πάρεις πρωτοβουλία που αλλάζει την εικόνα σου προς τα έξω.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε να αντισταθείς στις αλλαγές που έρχονται. Τόλμησε να εμπιστευτείς το ένστικτο και να κάνεις ένα βήμα μπροστά — η ζωή σε ωθεί σε επαγγελματική ανανέωση με προοπτική.

Ιχθύες – “Πίστη, εξέλιξη και έμπνευση ζωής”

Η Νέα Σελήνη που σχηματίζεται στο ζώδιο του Σκορπιού σήμερα, φέρνει για εσένα μια δυναμική πνευματική και προσωπική αναγέννηση, Ιχθύ μου. Ανοίγει νέους ορίζοντες, επεκτείνει τη σκέψη σου και σε βοηθά να ξαναβρείς το όραμά σου. Ο Ουρανός φέρνει απρόσμενα ταξίδια, επικοινωνίες ή προτάσεις που διευρύνουν τις γνώσεις και την εμπειρία σου , ενώ το τρίγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου σε καθοδηγεί με σοφία και διαίσθηση. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κάτι που έχει νόημα: σπουδές, συγγραφή, πνευματική αναζήτηση ή ένα νέο όνειρο ζωής.

Αστρολογική Συμβουλή: Απόφυγε την αμφιβολία που μπλοκάρει την έμπνευσή σου. Τόλμησε να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου και να πεις “ναι” σε ένα νέο κεφάλαιο προσωπικής εξέλιξης. Αυτή η Νέα Σελήνη σε καλεί να ονειρευτείς ξανά — με πίστη και καρδιά.