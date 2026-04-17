5 πράγματα που πρέπει να αποφύγει κάθε ζώδιο την εβδομάδα 20-26 Απριλίου

Η εβδομάδα 20–26 Απριλίου φέρνει είναι μία από τις πιο επεισοδιακές και εκρηκτικές περιόδους του 2026, αυτό οφείλεται στην συγκέντρωση πλανητών στο ζώδιο του Κριού! Παρατηρούμε να σχηματίζεται μία πολυαστρία πλανητών στον Κριό, όπου εκεί κινούνται ο Ερμής, ο Άρης, ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας, δημιουργώντας ένα κλίμα έντασης, πίεσης αλλά και έντονων αντιδράσεων. Οι εξελίξεις γύρω μας θα είναι ταχύτατες, ενώ τα λόγια, οι αποφάσεις και οι συζητήσεις που θα γίνουν αυτές τις μέρες, θα κινούνται σε ένα κλίμα βιασύνης ή εκνευρισμού. Παράλληλα, δεν θα λείψουν τα εμπόδια στις επικοινωνίες, οι παρεξηγήσεις, αλλά και οι στιγμές που θα χρειαστεί να δείξουμε ωριμότητα και αυτοσυγκράτηση.

Παρακάτω θα δούμε πέντε σημαντικά πράγματα που πρέπει να προσέξεις αλλά και να αποφύγεις την τρέχουσα εβδομάδα, προκειμένου να αποφύγεις τα λάθη και να διατηρήσεις τις ισορροπίες.

Κριός – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις

Η εβδομάδα 20-26 Απριλίου σε βάζει στο επίκεντρο εξελίξεων. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στο ζώδιό σου δημιουργεί ένα εκρηκτικό αλλά και καθοριστικό κοκτέιλ ενέργειας. Σκέψεις, λόγια και αποφάσεις θα έχουν τις συνέπειες τους, γι’ αυτό χρειάζεται να κινηθείς με ωριμότητα και στρατηγική.

Πρόσεξε τα λόγια σου: Ο Ερμής μαζί με τον Άρη στο ζώδιο σου σε κάνουν πιο αιχμηρό απ’ όσο συνήθως. Μπορεί εύκολα να πεις κάτι αυθόρμητα που θα δημιουργήσει ένταση σε μια σχέση, συνεργασία ή οικογενειακή κατάσταση. Μίλα ξεκάθαρα, αλλά όχι επιθετικά.

Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις: Θα νιώσεις έντονη ανάγκη να κλείσεις υποθέσεις ή να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις. Ο Κρόνος όμως ζητά σοβαρότητα και μακροπρόθεσμη σκέψη. Κάθε απόφαση που παίρνεις τώρα έχει διάρκεια ή έχει και μία τελική μορφή!

Απόφυγε συγκρούσεις με σημαντικά πρόσωπα : Στη δουλειά ή σε μια συνεργασία μπορεί να προκύψει αντιπαράθεση με κάποιον που έχει λόγο πάνω σου. Αντί να μπεις σε σύγκρουση, χρησιμοποίησε τη δύναμη της στρατηγικής.

Πρόσεξε την παρορμητικότητα στα οικονομικά: Η ένταση της εβδομάδας μπορεί να σε κάνει να πάρεις κάποιο ρίσκο ή να κάνεις μια κίνηση που θα μετανιώσεις αργότερα. Διατήρησε έλεγχο στις αποφάσεις που σχετίζονται με χρήματα ή επενδύσεις.

Αφιέρωσε την ενέργεια σου σε έναν προσωπικό στόχο: Αν χρησιμοποιήσεις σωστά αυτή την ισχυρή πλανητική ενέργεια, μπορείς να κάνεις ένα μεγάλο βήμα μπροστά σε κάτι που θέλεις εδώ και καιρό. Είναι η στιγμή να δείξεις αποφασιστικότητα, αλλά και πειθαρχία.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Η δύναμη είναι με το μέρος σου, όμως η επιτυχία θα έρθει μόνο αν συνδυάσεις θάρρος με ωριμότητα.

Ταύρος – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις

Η εβδομάδα 20-26 Απριλίου σε βάζει σε μία πιο εσωτερική διαδικασία σκέψης και αξιολόγησης καταστάσεων. Η σύνοδος Ερμή, Άρη και Κρόνου στον Κριό ενεργοποιεί έναν πιο παρασκηνιακό τομέα της ζωής σου και φέρνει στην επιφάνεια θέματα που μέχρι τώρα ίσως προτιμούσες να αποφεύγεις. Κάποιες αλήθειες αποκαλύπτονται και σε καλούν να δεις τα πράγματα πιο ώριμα.

Πρόσεξε τι λες και σε ποιον το λες: Κάποιες κουβέντες μπορεί εύκολα να παρεξηγηθούν ή να μεταφερθούν αλλιώς από ό,τι τις είπες. Απόφυγε να μοιράζεσαι προσωπικές σκέψεις ή σχέδια με ανθρώπους που δεν εμπιστεύεσαι απόλυτα προκειμένου να αποφύγεις τα κουτσομπολιά!

Μην αφήσεις το άγχος να σε καταβάλει: Οι πολλές σκέψεις μπορεί να δημιουργήσουν πίεση και ένταση. Προσπάθησε να βάλεις τάξη στο μυαλό σου και να μην παρασύρεσαι από σενάρια που δεν έχουν ακόμη συμβεί.

Πρόσεξε το παρασκήνιο στον επαγγελματικό χώρο: Κάτι μπορεί να κινείται πίσω από την πλάτη σου στη δουλειά ή σε μια συνεργασία. Παρατήρησε προσεκτικά τις εξελίξεις πριν πάρεις θέση ή αντιδράσεις.

Μην πιέζεις καταστάσεις που θέλουν χρόνο: Ο Κρόνος σε καλεί να δείξεις υπομονή. Κάποια πράγματα χρειάζονται ωρίμανση πριν εξελιχθούν όπως θέλεις.

Φρόντισε περισσότερο την ψυχική και σωματική σου ενέργεια: Η ένταση της εβδομάδας μπορεί να σε κουράσει περισσότερο απ’ όσο καταλαβαίνεις. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου για ξεκούραση και αποφόρτιση.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Μην προσπαθήσεις να ελέγξεις τα πάντα. Όσο περισσότερο παρατηρείς και διατηρείς χαμηλούς τόνους, τόσο πιο καθαρά θα δεις τις πραγματικές προθέσεις των ανθρώπων γύρω σου.

Δίδυμοι – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή φέρνει έντονη κινητικότητα στο κοινωνικό και επαγγελματικό σου περιβάλλον. Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη και τον Κρόνο στον Κριό, , ενεργοποιεί τον τομέα των επιθυμιών, του δικτύου γνωριμιών και των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σου. Θα υπάρξουν συζητήσεις, αποφάσεις αλλά και ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις ή επαγγελματικά σχέδια.

Πρόσεξε τις εντάσεις με φίλους ή συνεργάτες: Μία διαφωνία μπορεί εύκολα να πάρει μεγαλύτερη διάσταση από ό,τι πρέπει. Απόφυγε τον ανταγωνισμό και προσπάθησε να κρατήσεις ισορροπίες.

Μην αποκαλύπτεις τα σχέδιά σου πρόωρα: Ίσως έχεις μία ιδέα ή ένα νέο επαγγελματικό πλάνο που θέλεις να προχωρήσεις. Κράτησέ το λίγο πιο προστατευμένο μέχρι να είσαι σίγουρος για τα επόμενα βήματα.

Πρόσεξε τις υποσχέσεις που δίνεις: Η εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει να πεις “ναι” σε περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς. Φρόντισε να είσαι ρεαλιστής.

Απόφυγε παρορμητικές κινήσεις στα επαγγελματικά: Κάποια πρόταση ή συζήτηση μπορεί να σε ενθουσιάσει, όμως χρειάζεται να εξετάσεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες πριν πάρεις θέση.

Δες ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά να είναι δίπλα σου: Οι εξελίξεις της εβδομάδας μπορεί να σου δείξουν ξεκάθαρα ποιος στηρίζει τις προσπάθειές σου και ποιος απλώς βρίσκεται δίπλα σου από συνήθεια.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Διάλεξε με προσοχή τις συμμαχίες σου. Αυτή την περίοδο οι άνθρωποι γύρω σου μπορούν είτε να σε βοηθήσουν να προχωρήσεις είτε να σε καθυστερήσουν.

Καρκίνος – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή στρέφει το ενδιαφέρον σου στα επαγγελματικά και στις ευθύνες που έχεις αναλάβει. Η σύνοδος Ερμή – Άρη – Κρόνου στον Κριό φέρνει σημαντικές συζητήσεις, πιέσεις αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν την πορεία σου.

Πρόσεξε την ένταση στον επαγγελματικό χώρο: Οι απαιτήσεις μπορεί να είναι αυξημένες και κάποιο άτομο ανώτερης θέσης να σε πιέσει περισσότερο από ό,τι περίμενες. Κράτησε ψυχραιμία.

Μην αντιδράσεις παρορμητικά σε μια επαγγελματική πρόκληση: Μια κουβέντα ή μια παρατήρηση μπορεί να σε ενοχλήσει. Απόφυγε όμως να απαντήσεις αυθόρμητα γιατί μπορεί να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ένταση.

Πρόσεξε τις αποφάσεις που αφορούν την καριέρα σου: Αν σκέφτεσαι μια αλλαγή, μια μετακίνηση ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, φρόντισε να εξετάσεις όλες τις παραμέτρους πριν προχωρήσεις.

Μην φορτωθείς περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείς να αντέξεις: Η εβδομάδα μπορεί να σου φέρει επιπλέον καθήκοντα ή απαιτήσεις. Βάλε όρια εκεί που χρειάζεται.

Διατήρησε ισορροπία ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική σου ζωή: Οι επαγγελματικές εξελίξεις μπορεί να απορροφήσουν μεγάλο μέρος της ενέργειάς σου. Μην ξεχάσεις να φροντίσεις και τον εαυτό σου.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Όσο πιο ψύχραιμα διαχειριστείς τις επαγγελματικές προκλήσεις, τόσο πιο εύκολα θα μετατρέψεις τις πιέσεις της εβδομάδας σε ευκαιρία εξέλιξης.

Λέων – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή σε κινητοποιεί έντονα σε θέματα προοπτικής, σχεδίων και αποφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον σου. Τι χρειάζεται όμως να προσέξεις με την σύνοδο Ερμή – Άρη – Κρόνου στον Κριό;

Πρόσεξε την παρορμητικότητα στις αποφάσεις σου: Θα νιώσεις έντονη ανάγκη να προχωρήσεις μπροστά και να αλλάξεις κατεύθυνση σε κάτι που σε απασχολεί. Φρόντισε όμως να εξετάσεις καλά όλες τις λεπτομέρειες πριν κινηθείς.

Απόφυγε έντονες αντιπαραθέσεις για ιδεολογικά θέματα: Συζητήσεις γύρω από απόψεις, ιδέες ή προσωπικές επιλογές μπορεί εύκολα να μετατραπούν σε σύγκρουση.

Πρόσεξε υποθέσεις που σχετίζονται με έγγραφα ή συμφωνίες: Αν αυτή την περίοδο προκύπτουν θέματα με συμβόλαια, συμφωνίες ή γραφειοκρατικά ζητήματα, διάβασε προσεκτικά τις λεπτομέρειες.

Μην υποτιμήσεις μια ευκαιρία που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια: Ο Κρόνος σε καλεί να δεις σοβαρά μία προοπτική που μπορεί να σε εξελίξει μακροπρόθεσμα, ακόμη κι αν απαιτεί περισσότερη δουλειά.

Μείνε συγκεντρωμένος στον στόχο σου: Η εβδομάδα μπορεί να φέρει περισπασμούς ή πιέσεις από τρίτους. Μην αφήσεις όμως τις εξωτερικές καταστάσεις να σε απομακρύνουν από αυτό που θέλεις να πετύχεις.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Η τόλμη είναι σύμμαχός σου, όμως η πραγματική επιτυχία θα έρθει αν συνδυάσεις τον ενθουσιασμό σου με σωστή στρατηγική.

Παρθένος – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή σε βάζει σε διαδικασία βαθύτερων σκέψεων και αποφάσεων που σχετίζονται με οικονομικά, υποχρεώσεις αλλά και συναισθηματικές δεσμεύσεις. Δες αναλυτικά τι πρέπει να προσέξεις:

Πρόσεξε τα οικονομικά που μοιράζεσαι με άλλους: Θέματα που αφορούν δάνεια, οφειλές, οικονομικές συμφωνίες ή κοινά έξοδα μπορεί να σε απασχολήσουν έντονα.

Απόφυγε έντονες αντιδράσεις σε οικονομικές πιέσεις: Μια υποχρέωση ή μια οικονομική απαίτηση μπορεί να σε εκνευρίσει, όμως χρειάζεται ψυχραιμία για να βρεις λύση.

Πρόσεξε τις αποκαλύψεις σε μια σχέση: Η εβδομάδα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια μια αλήθεια ή ένα θέμα που μέχρι τώρα παρέμενε κρυφό.

Μην πάρεις κάποιο που δεν έχεις υπολογίσει: Η παρόρμηση μπορεί να σε οδηγήσει σε μια οικονομική ή επαγγελματική κίνηση που δεν έχεις εξετάσει καλά.

Διαχειρίσου σωστά την ένταση μέσα σου: Οι εξελίξεις της εβδομάδας μπορεί να σου δημιουργήσουν εσωτερική πίεση. Βρες τρόπους να εκτονώσεις την ένταση χωρίς να ξεσπάς σε λάθος ανθρώπους.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Όσο πιο ψύχραιμα αντιμετωπίσεις τις υποχρεώσεις και τις αλήθειες που έρχονται στην επιφάνεια, τόσο πιο εύκολα θα πάρεις τον έλεγχο των εξελίξεων.

Ζυγός – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή στρέφει έντονα την προσοχή σου στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη και τον Κρόνο απέναντι από το ζώδιό σου φέρνει συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν σημαντικές σχέσεις της ζωής σου. Κάποιες καταστάσεις δεν μπορούν πια να μένουν σε εκκρεμότητα.

Πρόσεξε τις αντιπαραθέσεις σε μια σχέση

Ένα θέμα που έχει μείνει άλυτο μπορεί τώρα να επανέλθει με ένταση. Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου και να μην μπεις σε έναν φαύλο κύκλο κατηγοριών.

Μην πάρεις αποφάσεις πάνω στον θυμό

Η παρορμητικότητα μπορεί να σε οδηγήσει σε λόγια ή κινήσεις που θα μετανιώσεις αργότερα. Δώσε χρόνο στον εαυτό σου πριν αντιδράσεις.

Πρόσεξε τις επαγγελματικές συνεργασίες

Σε μια συνεργασία μπορεί να προκύψει ένταση, απαίτηση ή ανάγκη για επαναπροσδιορισμό των όρων.

Μην αγνοήσεις τα σημάδια που βλέπεις

Αν μια σχέση ή συνεργασία δείχνει ότι έχει φτάσει σε οριακό σημείο, είναι σημαντικό να δεις την πραγματικότητα χωρίς ωραιοποιήσεις.

Προστάτευσε την ισορροπία σου

Η ένταση γύρω σου μπορεί να είναι αυξημένη, όμως εσύ χρειάζεται να κρατήσεις τη δική σου ψυχική ισορροπία.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα:Οι σχέσεις που έχουν γερά θεμέλια μπορούν να δυναμώσουν. Εκείνες που στηρίζονται σε συμβιβασμούς χωρίς ουσία ίσως χρειαστεί να επαναπροσδιοριστούν.

Σκορπιός – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή σε φέρνει αντιμέτωπο με θέματα καθημερινότητας, εργασίας και υποχρεώσεων που χρειάζονται άμεση διαχείριση. Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη και τον Κρόνο στον Κριό, αυξάνει τον ρυθμό της καθημερινότητας και μπορεί να δημιουργήσει πίεση ή ένταση στον εργασιακό χώρο.

Πρόσεξε την ένταση στη δουλειά: Οι απαιτήσεις μπορεί να είναι αυξημένες και να χρειαστεί να διαχειριστείς πολλά πράγματα ταυτόχρονα.

Μην μπεις σε συγκρούσεις με συναδέλφους: Μια μικρή διαφωνία μπορεί εύκολα να πάρει μεγαλύτερη διάσταση. Προτίμησε να κινηθείς διπλωματικά.

Πρόσεξε την κούραση και την φυσική σου κατάσταση: Η ένταση της εβδομάδας μπορεί να σε εξαντλήσει περισσότερο απ’ όσο υπολογίζεις. Δώσε σημασία στην ξεκούραση.

Μην αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα μπορείς να διαχειριστείς:

Μπορεί να σου ζητηθεί να αναλάβεις επιπλέον ευθύνες. Σκέψου καλά πριν πεις “ναι”.

Οργάνωσε καλύτερα την καθημερινότητά σου

Αν βάλεις πρόγραμμα και πειθαρχία στις υποχρεώσεις σου, θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις πιο εύκολα τις πιέσεις της εβδομάδας.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Η πειθαρχία και η σωστή οργάνωση θα σε βοηθήσουν να μετατρέψεις την ένταση της εβδομάδας σε παραγωγικότητα.

Τοξότης – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή φέρνει έντονη κινητικότητα στα αισθηματικά, στη δημιουργικότητα και στις προσωπικές σου επιθυμίες. Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη και τον Κρόνο στον Κριό σε ενεργοποιεί έντονα και σε ωθεί να εκφραστείς, να διεκδικήσεις και να πάρεις πρωτοβουλίες. Παρόλα αυτά, η ένταση της εβδομάδας μπορεί να σε οδηγήσει σε παρορμητικές κινήσεις που χρειάζονται προσοχή.

Δείξε προσοχή στις συζητήσεις με τον σύντροφο: Προσπάθησε να μην επιβάλεις τους όρους και τους κανόνες σου αν θέλεις να διατηρήσεις την ισορροπία στη σχέση σου!

Μην ρισκάρεις χωρίς να σκεφτείς τις συνέπειες: Η διάθεσή σου για δράση μπορεί να σε οδηγήσει σε μια τολμηρή απόφαση. Ο Κρόνος όμως ζητά να σκεφτείς και τις μακροπρόθεσμες συνέπειες.

Πρόσεξε τις εντάσεις με τα παιδιά ή με νεότερα άτομα: Αν είσαι γονιός, μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες που θα χρειαστούν υπομονή και ψυχραιμία.

Απόφυγε υπερβολές σε διασκέδαση ή έξοδα: Η ανάγκη σου να περάσεις καλά μπορεί να σε οδηγήσει σε υπερβολές. Κράτησε ένα μέτρο.

Δώσε χώρο σε κάτι δημιουργικό που θέλεις να ξεκινήσεις: Η εβδομάδα μπορεί να σου δώσει την ώθηση για ένα δημιουργικό σχέδιο, ένα χόμπι ή ένα προσωπικό όνειρο που θέλεις να πραγματοποιήσεις.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα:: Ο ενθουσιασμός είναι δύναμή σου, όμως η επιτυχία θα έρθει όταν συνδυάσεις την τόλμη με την ωριμότητα.

Αιγόκερως – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου σε θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής σταθερότητας. Η σύνοδος Ερμή – Άρη – Κρόνου στον Κριό μπορεί να δημιουργήσει ένταση στο οικογενειακό περιβάλλον ή να σε φέρει αντιμέτωπο με αποφάσεις που αφορούν το σπίτι και τη βάση της ζωής σου.

Προσπάθησε να αποφύγεις τις ενδοοικογενειακές εντάσεις: Μια συζήτηση με μέλος της οικογένειας μπορεί να γίνει πιο έντονη απ’ όσο περιμένεις. Προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου.

Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις για το σπίτι: Θέματα που σχετίζονται με μετακόμιση, ανακαίνιση ή οικογενειακές υποχρεώσεις χρειάζονται σκέψη πριν προχωρήσεις.

Πρόσεξε την πίεση που κουβαλάς μέσα σου: Οι υποχρεώσεις μπορεί να σε κάνουν να νιώθεις ότι πρέπει να τα διαχειριστείς όλα μόνος σου. Μην διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια.

Απόφυγε να κρατάς μέσα σου όσα σε ενοχλούν: Αν υπάρχει ένα θέμα που σε πιέζει καιρό, ίσως τώρα χρειαστεί να το συζητήσεις ανοιχτά.

Δημιούργησε μεγαλύτερη σταθερότητα στη ζωή σου: Η εβδομάδα μπορεί να σου δείξει τι χρειάζεται να αλλάξει για να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και ισορροπία.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Όταν αντιμετωπίζεις με ωριμότητα τις οικογενειακές και προσωπικές ευθύνες, δημιουργείς τις βάσεις για μεγαλύτερη σταθερότητα στο μέλλον.

Υδροχόος – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή φέρνει έντονη κινητικότητα στις επαφές, στις συζητήσεις και στις αποφάσεις που καλείσαι να πάρεις. Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη και τον Κρόνο στον Κριό ενεργοποιεί τον τομέα της επικοινωνίας και μπορεί να φέρει σημαντικές ειδήσεις, έντονες συζητήσεις αλλά και αποφάσεις που επηρεάζουν τα επόμενα βήματά σου.

Πρόσεξε τα λόγια σου: Οι συζητήσεις μπορεί εύκολα να γίνουν πιο έντονες από ό,τι περιμένεις. Μίλησε ξεκάθαρα, αλλά προσπάθησε να αποφύγεις την επιθετικότητα.

Μην βιαστείς να πάρεις αποφάσεις: Μπορεί να προκύψει μια πρόταση ή μια πληροφορία που θα σε κάνει να θέλεις να κινηθείς γρήγορα. Δώσε όμως λίγο χρόνο για να δεις όλα τα δεδομένα.

Πρόσεξε τις μετακινήσεις και τις πρακτικές λεπτομέρειες: Η εβδομάδα μπορεί να φέρει μικρές καθυστερήσεις, αλλαγές προγράμματος ή ένταση σε καθημερινές υποχρεώσεις. Πρόσεξε στην οδήγηση και μερίμνησε περισσότερο για την ασφάλεια του οχήματος σου!

Απόφυγε τις αντιπαραθέσεις με αδέλφια ή κοντινά πρόσωπα: Μια διαφωνία μπορεί να προκύψει εύκολα αν επιμείνεις πολύ στην άποψή σου.

Οργάνωσε τα σχέδιά σου με πειθαρχία: Η ενέργεια της εβδομάδας μπορεί να σε βοηθήσει να κάνεις σημαντικές κινήσεις, αρκεί να υπάρχει σωστό πλάνο.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Η σωστή επικοινωνία είναι το κλειδί. Όσο πιο συνειδητά χρησιμοποιήσεις τα λόγια σου, τόσο πιο θετικά θα εξελιχθούν οι καταστάσεις γύρω σου.

Ιχθύς – 5 πράγματα που πρέπει να προσέξεις αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα αυτή στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες. Η σύνοδος του Ερμή με τον Άρη και τον Κρόνο στον Κριό σε καλεί να δεις πιο σοβαρά τα θέματα που σχετίζονται με χρήματα, υποχρεώσεις αλλά και την προσωπική σου ασφάλεια.

Πρόσεξε τις οικονομικές αποφάσεις: Μπορεί να υπάρξει πίεση γύρω από χρήματα ή μια ανάγκη να πάρεις μια σημαντική οικονομική απόφαση.

Απόφυγε παρορμητικά έξοδα: Η εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει να κάνεις μια αγορά ή ένα οικονομικό άνοιγμα που δεν είναι απόλυτα απαραίτητο.

Πρόσεξε τις οικονομικές συμφωνίες: Αν υπάρχει κάποια συμφωνία ή διαπραγμάτευση, φρόντισε να δεις προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες πριν δεσμευτείς.

Μην υποτιμήσεις την αξία της δουλειάς σου: Ίσως χρειαστεί να υπερασπιστείς τον κόπο ή τα δικαιώματά σου σε μια επαγγελματική κατάσταση.

Δώσε προτεραιότητα στη σταθερότητα: Η ενέργεια της εβδομάδας σε καλεί να χτίσεις πιο γερά θεμέλια στα οικονομικά και στις προσωπικές σου επιλογές.

Το μυστικό της εβδομάδας για σένα: Όσο πιο ώριμα διαχειριστείς τα οικονομικά σου, τόσο πιο σίγουρος θα νιώσεις για τα επόμενα βήματα της ζωής σου.