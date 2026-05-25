5 σημαντικά πράγματα που θα συμβούν την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου – Ποια ζώδια επηρεάζονται

Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου είναι από τις πιο έντονες, επεισοδιακές και καθοριστικές εβδομάδες του μήνα! Οι αστρολογικές όψεις που κορυφώνονται φέρνουν ξεκαθαρίσματα, αποκαλύψεις, συναισθηματικές εντάσεις αλλά και δοκιμασίες. Το σπάνιο Blue Moon στον Τοξότη, το τετράγωνο Άρη – Πλούτωνα και το τετράγωνο Αφροδίτης – Κρόνου δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό που κανείς δεν θα μπορέσει να αγνοήσει.

Δες παρακάτω τα 5 σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας και ποια ζώδια επηρεάζονται περισσότερο!

Ξεσπούν εντάσεις, θυμός και μάχες εξουσίας

Το τετράγωνο Άρη από τον Ταύρο με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο κορυφώνεται στις 26 Μαΐου και θεωρείται μία από τις πιο σκληρές όψεις της εβδομάδας. Δημιουργεί θυμό, εμμονές, ανταγωνισμό, ξεσπάσματα και έντονη ανάγκη ελέγχου. Πολλοί θα αισθανθούν ότι πιέζονται, ότι πρέπει να υπερασπιστούν τη θέση τους ή ότι βρίσκονται σε κατάσταση μάχης. Επηρεάζονται έντονοι οι : Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί, Υδροχόοι ιδιαίτερα όσοι έχουν γεννηθεί: 23 Απριλίου – 27 Απριλίου , 26 Ιουλίου – 30 Ιουλίου , 26 Οκτωβρίου – 30 Οκτωβρίου , 23 Ιανουαρίου – 27 Ιανουαρίου

Έρχονται αποκαλύψεις, σκάνδαλα και αλήθειες στο φως

Η Πανσέληνος στο ζώδιο του Τοξότη (ή αλλιώς Blue Moon), πάνω στον απλανή αστέρα Αντάρη, φέρνει αποκαλύψεις και γεγονότα που δεν μπορούν πλέον να μείνουν κρυφά. Είναι μία Πανσέληνος υπερβολής, πάθους και ακραίων αντιδράσεων, που βγάζει στο φως αλήθειες, παρασκήνιο καθώς και έντονες ιδεολογικές συγκρούσεις.

Τα ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο είναι οι : Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθύες

ιδιαίτερα όσοι έχουν τα γενέθλιά τους κοντά στις 28 Μαΐου – 2 Ιουνίου, 30 Αυγούστου – 4 Σεπτεμβρίου, 29 Νοεμβρίου – 4 Δεκεμβρίου, 26 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου.

Αισθηματικές σχέσεις και οικονομικά βρίσκονται σε δοκιμασία

Το τετράγωνο Αφροδίτης από τον Καρκίνο με τον Κρόνο από τον Κριό δημιουργεί ψυχρότητα, απογοήτευση και συναισθηματική απόσταση. Πολλοί θα αισθανθούν ότι κουράστηκαν να προσφέρουν χωρίς ανταπόκριση, ενώ σχέσεις που έχουν προβλήματα θα περάσουν μία σημαντική δοκιμασία. Όσοι δεν έχουν σχέση, μπορεί να νιώθουν έντονο το αίσθημα της απογοήτευσης από μία σχέση του παρελθόντος που έληξε άδοξα, χωρίς να υπάρχουν τα περιθώρια επαναπροσέγγισης! Γενικότερα το τετράγωνο Αφροδίτης – Κρόνου , δοκιμάζει αισθήματα, φουντώνει τα συναισθήματα μοναχικότητας και αφήνει ακάλυπτες κάποιες ανάγκες!

Παράλληλα και στον οικονομικό τομέα η εβδομάδα αυτή παρουσιάζει στενότητα, απογοητεύσεις και κάποιους περιορισμούς!

Οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που αντιμετωπίζουν κάποιες προκλήσεις και κάνουν αισθηματικά ή οικονομικά ξεκαθαρίσματα είναι οι : Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί , Αιγόκεροι που έχουν τα γενέθλιά τους περίπου: 31 Μαρτίου – 4 Απριλίου, 2 Ιουλίου – 6 Ιουλίου, 3 Οκτωβρίου – 7 Οκτωβρίου, 1 Ιανουαρίου – 5 Ιανουαρίου.

Κάποια ζώδια θα νιώσουν δικαίωση και ολοκλήρωση

Παρά την ένταση της εβδομάδας, η Πανσέληνος σχηματίζει θετικές όψεις με Κρόνο και Πλούτωνα και αυτό σημαίνει ότι αρκετοί εκπρόσωποι του ζωδιακού θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν κάτι σημαντικό, να πάρουν μία τελική απάντηση ή να νιώσουν ότι επιτέλους σταθεροποιείται μία κατάσταση στη ζωή τους.

Οι πιο κερδισμένοι: Κριοί Λέοντες Ζυγοί Υδροχόοι ιδιαίτερα όσοι έχουν γενέθλια 28 Μαρτίου – 2 Απριλίου, 30 Ιουλίου – 4 Αυγούστου, 30 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου, Υδροχόοι 27 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου.

Κλείσιμο εκκρεμοτήτων

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας του Μαΐου υπάρχουν αρκετά διαστήματα όπου η Σελήνη θα είναι κενής πορείας, κάτι που σημαίνει ότι δεν ευνοούνται σημαντικές ενάρξεις, νέα επαγγελματικά ραντεβού, σημαντικές συζητήσεις, υπογραφές ή αποφάσεις που θέλουμε να έχουν άμεση εξέλιξη. Οι ημέρες αυτές φέρνουν καθυστερήσεις, παύσεις, αναβολές και ένα αίσθημα ότι τα πράγματα δεν προχωρούν όπως ακριβώς θα θέλαμε. Αντίθετα, είναι ιδανικές για να ολοκληρώσουμε εκκρεμότητες, να κλείσουμε κύκλους που θέλουμε να αφήσουμε οριστικά πίσω ή να ξεκουραστούμε ψυχολογικά. Τα χρονικά διαστήματα που η Σελήνη θα είναι κενής πορείας είναι τα ακόλουθα!