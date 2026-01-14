5ο Runners of the Year Awards & Fokida Expo

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος τα 5α βραβεία Runners of the Year 2025, το Σάββατο που μας πέρασε στον πολυχώρο ΔΑΪΣ.

Παράλληλα με την εκδήλωση βραβείων διοργανώθηκε για 2η φορά η έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών Fokida EXPO όπου το κοινό απόλαυσε γεύσεις και κεράσματα από παραγωγούς της Φωκίδας και γνώρισε τις ομορφιές του τόπου μας. Ευχαριστούμε θερμά τους εκθέτες και το Δίκτυο Ενημέρωσης Φωκίδας που με την παρουσία τους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί με επιτυχία η έκθεση και έδωσαν την ευκαιρία στο κοινό να δοκιμάσει και να γνωρίσει από κοντά τις γεύσεις και τις ομορφιές της Φωκίδας.

Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους, επισκέφτηκαν την έκθεση και χειροκρότησαν τους αθλητές, μα πάνω απ’ όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ίδιους τους αθλητές που με την παρουσία τους αγκάλιασαν την εκδήλωση Runners of the Year για άλλη μία χρονιά και μας βοηθούν να δημιουργήσουμε αυτό τον θεσμό στην δρομική κοινότητα.

Τα βραβεία έχει επιλέξει η επιτροπή που αποτελείτε από εκπρόσωπους των ειδικών μέσων (running news, runner, irun, runntrail, trail girl, advendure & athletics magazine) και έχουν 3 βασικές κατηγορίες Δρόμου, Βουνού & Ειδικές βραβεύσεις, και δόθηκαν στους: Μαρινάκου Αναστασία, Πετρουλάκη Παναγιώτη, Νούλα Ματίνα, Καραϊσκο Παναγιώτη, Σημαντράκου Δέσποινα, Δημουλά Γιώργο, Παπαποστόλου Μαρία, Πούρικα Μανώλη, Μεϊντάνη Φωτεινή, Μπαλαμώτη Βασίλη, Παναγιώτου Λεμονιά, Ελευθερίου Δημήτρη, Καρύκα Αλέξανδρο, Γκαβέλα Νάσο, Φώτα Σταματία, Βενετικίδη Δημήτρη, Διαλεκτάκη Γιώργο & Σαλονικιό Γιώργο, Δήμζα Βαγγέλη, Ιωάννου Ιωάννη, Σταμούλη Γιώργο και το βραβείο κοινού δόθηκε στην Παναγιώτου Λεμονιά.

Την παράσταση έκλεψαν το βραβείο Γηραιότερης εν ενεργεία Αθλήτριας στην 93χρονη κα Φώτα Σταματία που με την ενέργειά της εξέπληξε το κοινό και το βραβείο Δύναμης Ψυχής στο δίδυμο Διαλεκτάκη Γιώργο & Σαλονικιό Γιώργο που στο πλαίσιο του Αυθεντικού Φειδιππίδειου Δρόμου πραγματοποίησαν την απόσταση Αθήνα – Σπάρτη 245 χιλιόμετρα με αμαξίδιο! Επίσης το ντοκιμαντέρ ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ ενθουσίασε και ευαισθητοποίησε το κοινό για την ιδιαίτερη προσέγγιση που παρουσιάζει στα άτομα με αναπηρία (από τον Φεβρουάριο στους κινηματογράφους). Κλείνοντας να αναφερθούμε στην επιτυχία του Running for a Cause όπου τα συνολικά χιλιόμετρα που διανύθηκαν μεταφράστηκαν σε δωρεά προς τον Σύλλογο ΦΛΟΓΑ!

Ευχαριστούμε τους δωροθέτες 4S Distribution & Funky Buddha για τα υπέροχα δώρα των αθλητών και την ΒΙΚΟΣ που μας δρόσισε σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Με αυτό το ευχάριστο κλίμα δώσαμε ραντεβού, αθλητές, διοργανωτές, εθελοντές, προμηθευτές, εκθέτες και φίλοι, στους αγώνες αλλά και στα επόμενα βραβεία για το 2026!