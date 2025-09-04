89η ΔΕΘ: Μια έκθεση – σταθμός, μια γιορτή για τα 100 χρόνια

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να φορέσει τα γιορτινά της. Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, οι πύλες της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ανοίγουν για να υποδεχθούν χιλιάδες επισκέπτες, επιχειρήσεις και φορείς σε μια διοργάνωση που θα μείνει στην ιστορία. Ο λόγος; Η φετινή ΔΕΘ δεν είναι μια ακόμη έκθεση – είναι η επετειακή γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΔΕΘ-HELEXPO το 1925.

Έναν αιώνα μετά, η ΔΕΘ επιστρέφει στο σημείο εκκίνησής της, με τον ίδιο σκοπό: να ενώνει την επιχειρηματικότητα, την κοινωνία και τον πολιτισμό, λειτουργώντας ως ανοιχτό παράθυρο της Ελλάδας στον κόσμο.

Εκδηλώσεις που γράφουν ιστορία

Η φετινή διοργάνωση θα έχει έντονο εορταστικό χαρακτήρα. Επετειακές δράσεις και ειδικά αφιερώματα θα ανατρέξουν στο πλούσιο παρελθόν του θεσμού, ενώ παράλληλα θα αναδείξουν το παρόν και θα προδιαγράψουν το μέλλον του. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συναυλίες με κορυφαίους καλλιτέχνες, πολιτιστικά δρώμενα και θεματικές εκθέσεις που απευθύνονται σε όλους – από τους επαγγελματίες της αγοράς μέχρι τις οικογένειες που επισκέπτονται τη ΔΕΘ για ψυχαγωγία.

Τα highlights της 89ης ΔΕΘ: Δέκα θεματικά αφιερώματα – δέκα εμπειρίες ζωής

Η φετινή διοργάνωση ξεδιπλώνει τη δυναμική της μέσα από δέκα ξεχωριστά αφιερώματα:

AutoThessaloniki: Μια νέα, ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τον κόσμο του αυτοκινήτου. Εμβληματικές μάρκες και κορυφαία νέα μοντέλα κάνουν πρεμιέρα στην ελληνική αγορά, αναδεικνύοντας το μέλλον της κινητικότητας.

Akademia: Ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και το κοινό, με στόχο τη δημιουργικότητα, την έμπνευση και την ανταλλαγή γνώσης.

Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία: Οι τελευταίες εξελίξεις σε επιστήμη, εφαρμογές και «έξυπνες» λύσεις παρουσιάζονται σε ένα αφιέρωμα που φέρνει το μέλλον πιο κοντά.

Η Ελλάδα του Πολιτισμού & 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης: Ένα ταξίδι στην πολιτιστική ταυτότητα της χώρας, με έμφαση στην κληρονομιά του μεγάλου μας δημιουργού.

Η Ελλάδα των Περιφερειών – Γεύσεις από Ελλάδα: Οι θησαυροί της ελληνικής γης, τα τοπικά προϊόντα και οι παραδοσιακές συνταγές συναντούν το διεθνές κοινό σε μια γιορτή γεύσης και ποιότητας.

Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα: Εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όλα τα επιμελητήρια της χώρας παρουσιάζουν τη δυναμική του ελληνικού επιχειρείν.

Διεθνείς Συμμετοχές: Κρατικές αποστολές και ξένες εταιρείες συστήνονται στο ελληνικό κοινό, φέρνοντας τη ΔΕΘ στο επίκεντρο του παγκόσμιου εμπορίου.

Ενέργεια & Κυκλική Οικονομία: Οικολογικός σχεδιασμός, ανακύκλωση και πράσινες τεχνολογίες, σε πλήρη εναρμόνιση με το μέλλον της βιωσιμότητας.

Δημόσιοι Φορείς – Υπηρεσίες προς τον Πολίτη: Ο δημόσιος τομέας σε διάλογο με τον πολίτη, παρουσιάζει λύσεις που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα.

Έπιπλα – Οικιακός Εξοπλισμός & Γαστρονομία – Διατροφή: Από το design και την ανανέωση του σπιτιού έως ένα γαστρονομικό bazaar προϊόντων από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Μια έκθεση που ανήκει σε όλους

Η 89η ΔΕΘ δεν είναι μόνο εμπορική, είναι βαθιά κοινωνική. Απευθύνεται σε όλους: στους επαγγελματίες που αναζητούν συνεργασίες, στις οικογένειες που ψάχνουν εμπειρίες, στους νέους που θέλουν να γνωρίσουν την καινοτομία και τον πολιτισμό.

Με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο, η φετινή διοργάνωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη σε παγκόσμιο εκθεσιακό κόμβο και την Ελλάδα σε πρωταγωνιστή της ευρύτερης περιοχής.

Το μήνυμα της ΔΕΘ στα 100 χρόνια

Η ΔΕΘ δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι η ιστορία της Ελλάδας που προχωράει μπροστά. Είναι το αποτύπωμα ενός αιώνα προόδου, δημιουργίας και καινοτομίας. Και φέτος, στα 100 χρόνια, γίνεται μια μεγάλη γιορτή που ανήκει σε όλους.

Η Θεσσαλονίκη σας περιμένει. Η 89η ΔΕΘ υπόσχεται εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες – γιατί αυτή η επέτειος είναι μόνο η αρχή για τον νέο αιώνα της ΔΕΘ.