Βρετανία: Αδελφές γρονθοκόπησαν τη φίλη τους και την άφησαν αναίσθητη αφού έπιναν αλκοόλ για 9 ώρες

Στη φυλακή οδηγήθηκαν δύο αδελφές στη Μεγάλη Βρετανία, αφού επιτέθηκαν με ιδιαίτερη αγριότητα σε φίλη τους κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου για γενέθλια, αφήνοντάς την αναίσθητη στον δρόμο, στο κέντρο της πόλης Τσέστερ.

Σύμφωνα με τη Sun, κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν τις Σάρλοτ Γουίθαμ, 34 ετών και Κατρίνα Γουίθαμ, 30 ετών, να επιτίθενται βίαια δύο φορές στη φίλη τους, 38 ετών.



Οι τρεις τους είχαν βγει για να γιορτάσουν τα γενέθλια της Κατρίνα Γουίθαμ και είχαν καταναλώσει αλκοόλ επί εννέα συνεχόμενες ώρες. Το βίντεο δείχνει τις δύο αδελφές να γρονθοκοπούν τη φίλη τους, να τη χτυπούν με τα γόνατα και να την τραβούν από τα μαλλιά, προτού απομακρυνθούν προσωρινά από το σημείο.



Λίγο αργότερα, η Σάρλοτ Γουίθαμ φαίνεται να ρίχνει τη γυναίκα με δύναμη στο έδαφος, αφού εκείνη τους φώναξε, ενώ αμέσως μετά η Κατρίνα Γουίθαμ εξαπολύει 23 γροθιές στο πρόσωπό της. Στη συνέχεια, πατάει δύο φορές το χέρι του θύματος, προσπαθώντας να το σπάσει και ακολούθως ποδοπατά το κεφάλι της, αφήνοντάς την αναίσθητη στο οδόστρωμα, την ώρα που περαστικοί σπεύδουν να προσφέρουν βοήθεια.



Μετά την επίθεση, οι δύο αδελφές οδηγήθηκαν στο δικαστήριο του στέμματος του Τσέστερ στις 17 Δεκεμβρίου. Εκεί, η Σάρλοτ Γουίθαμ καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών, ενώ η Κατρίνα Γουίθαμ σε ποινή οκτώ μηνών.



Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, μέσα σε 13 λεπτά από την επίθεση οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την αστυνομία, αφού οι χειριστές των καμερών ασφαλείας ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Κατά τη σύλληψή της, η Κατρίνα Γουίθαμ φέρεται να είπε «ω ναι, το έχω κάνει αυτό», αναφερόμενη στην επίθεση.



Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων, η ίδια αρνήθηκε ότι παραδέχτηκε την επίθεση, δηλώνοντας πως αν και ενεπλάκη σε συμπλοκή με το θύμα, δεν της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό. Από την πλευρά της, η Σάρλοτ Γουίθαμ απάντησε «ουδέν σχόλιο» σε όλες τις ερωτήσεις των αστυνομικών και αρνήθηκε να παρακολουθήσει το βίντεο που κατέγραφε την ίδια και την αδελφή της να επιτίθενται στη γυναίκα.