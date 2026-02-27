Αδιανόητο: Χρυσοθήρες βανδάλισαν... την Αγία Τράπεζα εκκλησίας ψάχνοντας για λίρες

Ούτε ιερό ούτε όσιο, είχαν οι δράστες που γκρέμισαν στην κυριολεξία την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων στο νεκροταφείο του Γαρδικίου Φθιώτιδας, ψάχνοντας για… θησαυρό!

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, η δράση των θρασύτατων χρυσοθήρων έγινε αντιληπτή το πρωί της Παρασκευής (27/2/26) από ανθρώπους του όμορφου χωριού, οι οποίοι δεν πίστευαν στα μάτια τους με την καταστροφή που έγινε.

Οι δράστες λογικά έδρασαν το προηγούμενο βράδυ χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Με εργαλεία τόσο για την ανασκαφή, όσο και για εντοπισμό πολύτιμων μετάλλων, οργάνωσαν μια καταδρομική επιχείρηση, που κανείς δεν ξέρει τα αποτελέσματά της.

«Ξεγέλασαν» τους κατοίκους

Οι κάτοικοι δε γνωρίζουν ποια ιστορία έφερε τους δράστες στο χωριό τους. Είναι βέβαιο πάντως ότι χρησιμοποίησαν ιδιαίτερα ερημικά μονοπάτια, ώστε να προσεγγίσουν το νεκροταφείο χωρίς να προκαλέσουν την περιέργειά τους.

Ενημερώθηκε το ΑΤ Σπερχειάδας που ανέλαβε την προανάκριση, ενώ στο σημείο ενήργησαν και έμπειροι αστυνομικοί του ΤΕΕ για τη λήψη αποτυπωμάτων.