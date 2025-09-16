Aegean - IndiGo ανοίγουν την στρόφιγγα τουριστών από την Ινδία

Η Ινδία αποτελεί αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό τα επόμενα χρόνια. Χθες Aegean και IndiGo, η μεγαλύτερη low cost αεροπορική της Ινδίας, ανακοίνωσαν την συνεργασία σε επίπεδο πτήσεων κοινού κωδικού, ανοίγοντας ένα νέο πολλά υποσχόμενο κεφάλαιο.



Οι δύο εταιρείες οι οποίες θα είναι και ανταγωνιστές από την νέα χρονιά ξεκινούν απευθείας πτήσεις από Δελχί και Βομβάη. Η αρχή θα γίνει τον Ιανουάριο με την IndiGo η οποία θα προσφέρει από τις δύο μεγαλουπόλεις της χώρας έξι πτήσεις εβδομαδιαία προς Αθήνα με την Aegean να μπαίνει σταδιακά στους ίδιους προορισμούς από τον Μάρτιο. Συγκεκριμένα ο ελληνικός αερομεταφορέας θα εγκαινιάσει πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις προς το Δελχί και στη συνέχεια, τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις προς τη Βομβάη.

14 πτήσεις την εβδομάδα

Συνδυαστικά και σε πλήρη ανάπτυξη της πρώτης φάσης οι δύο αεροπορικές θα προσφέρουν 14 πτήσεις την εβδομάδα από μηδέν που είναι σήμερα. Αυτό το μηδέν είναι που κρατάει χαμηλά και την κίνηση επιβατών μεταξύ των δύο χωρών. Σήμερα εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση ταξιδεύουν από την Ινδία προς την Ελλάδα (σ.σ. κυρίως μέσω αεροπορικών του Κόλπου και της Κωνσταντινούπολης) 80.000 επιβάτες και από την Ελλάδα προς την Ινδία 20.000 τόσο για τουρισμό όσο και για εργασία (κυρίως ναυτικοί). Ο πρώτος στόχος που έχουν θέσει οι δύο πλευρές είναι οι αριθμοί αυτοί να τετραπλασιαστούν μέχρι το 2027.

Και στην περίπτωση της Ινδίας το μεγάλο αγκάθι είναι τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση βίζας από τις προξενικές αρχές της χώρας μας. Στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου τόσο ο πρόεδρος της Aegean Ευτύχης Βασιλάκης όσο και ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι τα προβλήματα θα μετριαστούν με την έναρξη των πτήσεων.

Τα οφέλη της συνεργασίας

Μέσω αυτής της συνεργασίας, οι δύο αεροπορικές εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν πτήσεις στο δίκτυο της κάθε μίας. Αυτό θα επιτρέψει στην AEGEAN να ενισχύσει τη συνδεσιμότητά της με την Ινδία και τη Νότια Ασία, ενώ οι επιβάτες της IndiGo θα αποκτήσουν περισσότερες επιλογές ταξιδιού στο εκτεταμένο δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN με την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινού κωδικού, οι επιβάτες της AEGEAN θα έχουν πρόσβαση σε περισσότερους προορισμούς εντός της Ινδίας και της Νότιας Ασίας, καθώς ο κωδικός πτήσεων «A3» θα προστεθεί σε σημαντικό αριθμό δρομολογίων του δικτύου της IndiGo και ο κωδικός «6E» της IndiGo σε πτήσεις του δικτύου εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN από την μεγαλύτερη βάση της στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία για τους επιβάτες που ταξιδεύουν μεταξύ Ινδίας, Ελλάδας, Ευρώπης και Νότιας Ασίας με ενιαίο δρομολόγιο, δυνατότητα through check-in και άλλα προνόμια. Λεπτομέρειες σχετικά με τα συγκεκριμένα δρομολόγια που θα περιλαμβάνει η συμφωνία, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Οι δηλώσεις

Ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με την AEGEAN, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή μας να “δώσουμε φτερά” στην Ινδία και να ενισχύσουμε τη διεθνή συνδεσιμότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, οι επιβάτες μας θα μπορούν να βρίσκουν εύκολα ενιαία δρομολόγια σε ένα διευρυμένο, ολοκληρωμένο δίκτυο και των δύο εταιρειών, που περιλαμβάνει τα νησιά της Ελλάδας και άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς. Καθώς δύο αρχαίοι πολιτισμοί, η Ινδία και η Ελλάδα, έρχονται πιο κοντά μέσω της αεροπορικής αυτής σύνδεσης, είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την AEGEAN για να ανταποκριθούμε στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για διεθνή αεροπορικά ταξίδια και να ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη στρατηγική συνεργασία μας με την IndiGo, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Η συμφωνία αυτή επεκτείνει το αποτύπωμα της AEGEAN πέρα από την Ευρώπη, σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου, ενισχύοντας τη γέφυρα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ινδία. Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο της IndiGo στην Ινδία και τη Νότια Ασία, σε συνδυασμό με την ισχυρή παρουσία της AEGEAN στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προσφέρουμε στους επιβάτες μας περισσότερες επιλογές, ευκολία και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά με την IndiGo και να δημιουργήσουμε νέες πολιτιστικές, επιχειρηματικές και τουριστικές ευκαιρίες».

Ποια είναι η IndiGo

Η IndiGo είναι η πρώτη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας στις προτιμήσεις των επιβατών και μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες στον κόσμο. Η φιλοσοφία της είναι απλή: προσιτοί ναύλοι, πτήσεις στην ώρα τους και ευγενική, χωρίς προβλήματα εξυπηρέτηση σε ένα ασυναγώνιστο δίκτυο. Με στόλο άνω των 400 αεροσκαφών, η IndiGo πραγματοποιεί περισσότερες από 2.200 πτήσεις καθημερινά, συνδέοντας πάνω από 90 εσωτερικούς και 40 διεθνείς προορισμούς. Το 2024 ενίσχυσε τον στόλο της με 58 νέα αεροσκάφη και μετέφερε περισσότερους από 118 εκατ. επιβάτες στο οικονομικό έτος 2025. Η IndiGo βραβεύθηκε ως «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Ινδία και τη Νότια Ασία» από τη Skytrax στα World Airline Awards 2025.