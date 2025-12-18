Aegean: Οι προορισμοί «έκπληξη» που επιλέγουν οι Έλληνες για τα Χριστούγεννα

Σε υψηλά επίπεδα κινείται η ζήτηση των Ελλήνων ταξιδιωτών για προορισμούς στο δίκτυο του εξωτερικού την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ ελαφρώς αυξημένη παρουσιάζεται για το δίκτυο του εσωτερικού, σύμφωνα με στοιχεία της Aegean. Οι πληρότητες φθάνουν ή ξεπερνούν, σε περιπτώσεις, το 90%.

Στους 5 κορυφαίους προορισμούς του εξωτερικού, βρίσκονται μεταξύ άλλων σκανδιναβικές και γερμανικές πόλεις ενώ στο εσωτερικό προτιμούνται μεγάλες πόλεις και νησιά. Ωστόσο, σύμφωνα με την Aegean, υπάρχουν ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής για συγκεκριμένους προορισμούς.

Οι 5 κορυφαίοι προορισμοί εξωτερικού και εσωτερικού από τις βάσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης

Αθήνα – δίκτυο εξωτερικού

Ελσίνκι

Kοπεγχάγη

Εδιμβούργο

Όσλο

Στοκχόλμη

Θεσσαλονίκη – δίκτυο εξωτερικού

Ντίσελντορφ

Βερολίνο

Αμβούργο

Φρανκφούρτη

Βαρκελώνη

Αθήνα – δίκτυο εσωτερικού

Σητεία

Ρόδος

Ιωάννινα

Αλεξανδρούπολη

Κως

Θεσσαλονίκη – δίκτυο εσωτερικού

Κως

Χίος

Καλαμάτα

Ρόδος

Ηράκλειο

Οι προτιμήσεις επιβατών σε εναλλακτικούς προορισμούς, λιγότερο δημοφιλείς:

Τύνιδα

Κάιρο

Άμπου Ντάμπι

Ντουμπάι

Ζάγκρεμπ

Μαρόκο

Οι ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής

Από Αθήνα

Φλωρεντία

Νάπολη

Κωνσταντινούπολη

Σμύρνη

Ρώμη

Βενετία

Νίκαια

Από Θεσσαλονίκη