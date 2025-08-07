ΑΕΚ: Το πλάνο και τα «διλήμματα» του Νίκολιτς για το πρώτο ματς με τον Άρη Λεμεσού

Η ΑΕΚ ,φιλοξενείται σήμερα (7/8) στις 19:00 από τον Άρη Λεμεσού στο «Alfamega Stadium» της Κύπρου και στοχεύει μόνο στη νίκη που θα της δώσει την ευκαιρία να σφραγίσει την επόμενη εβδομάδα (14/8,21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια το εισιτήριο για τα Play Offs του UEFA Conference League.

Ο τεχνικός της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου άφησε «αιχμές» λέγοντας πως βλέπει ένα «κλίμα διακοπών» στην ομάδα και ζήτησε πλήρη συγκέντρωση στον αγώνα, καθώς όπως τόνισε ο ίδιος η ομάδα που θα αντιμετωπίσουν οι «κιτρινόμαυροι» είναι αρκετά καλύτερη από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, με πιο ποιοτικούς και γρήγορους ποδοσφαιριστές που μπορούν πολύ εύκολα να κάνουν «ζημιά» στον αντίπαλο. Παρόλα αυτά ο Σέρβος coach, εμπιστεύεται τους παίκτες του και θέλει ξανά η ομάδα του να κυριαρχήσει μέσα στο χορτάρι, να δημιουργήσει ευκαιρίες, να σκοράρει και να κρατήσει ξανά ανέπαφη την εστία της, πράγμα το οποίο ο Νίκολιτς, έχει δείξει πως το λατρεύει.

Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στην αποψινή αναμέτρηση και το πρώτο από αυτά είναι το κενό που πρέπει να καλυφθεί στο δεξί άκρο της άμυνας, καθώς η αδιαθεσία του Λάζαρου Ρότα, αφήνει τη θέση χωρίς «καθαρό» δεξί μπακ, και εφόσον ο Μόουζες Οντουμπάτζο, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας ως δεξί μπακ αν δεν μπορέσει να αγωνιστεί ο Ρότα, ο πρώτος υποψήφιος είναι ο Ορμπελίν Πινέδα που έχει «υπηρετήσει» ξανά αυτή τη θέση υπό τις οδηγίες του Ματίας Αλμέιδα, και ο Ντομαγκόι Βίντα.

Τα υπόλοιπα ονόματα του μεσοαμυντικού κομματιού της ενδεκάδας έχουν «κλειδώσει» με τον Στρακόσα να παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια τον Πήλιο να αγωνίζεται στο αριστερό άκρο της άμυνας, Ρέλβας και Μουκουντί το δίδυμο στα στόπερ, ο Μάνταλος σε ρόλο «κόφτη», αριστερά ο Περέιρα δεξία, τον Πινέδα ή τον Μαρίν ή ακόμη και τον Λιούμπιτσιτς, ενώ στο «10» θέση διεκδικούν οι Κοϊτά, Κουτέσα, Μαρίν, με τον Ζίνι σίγουρο στην επίθεση και τον Πιερό ή τον Γκατσίνοβιτς δίπλα του.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο «Αlfamega» θα βρεθούν στο πλάι του «δικέφαλου» περίπου 3.000 άτομα από την Ελλάδα και την Κύπρο δείχνοντας για ακόμη μια φορά με πράξεις την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην ομάδα.