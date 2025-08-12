ΑΕΚ: Οι μεταγραφικές κινήσεις και οι προβληματισμοί πριν τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού

Ένα πολύ κρίσιμο αγώνα έχει μπροστά της η ΑΕΚ την Πέμπτη (14/8,21:00) κόντρα στον Άρη Λεμεσού στην OPAP ARENA, όπου οι «κιτρινόμαυροι» καλούνται να πάρουν την πρόκριση έστω και με ένα γκολ διαφορά καθώς στην πρώτη αναμέτρηση στην Κύπρο η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, ήρθε ισόπαλη (2-2) με τον Άρη Λεμεσού και εφόσον η πρόκριση περνάει από το σπίτι της, θέλει να «τσεκάρει» το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Εκτός όμως από την πρόκριση στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης που στην ουσία δεν σημαίνει πάρα πολλά για την «Ένωση» καθώς για να θεωρηθεί επιτυχημένο το καλοκαίρι της θα πρέπει να αποκλείσει και τον επόμενο αντίπαλό της και να μπει στη League Phase του Conference League. Ωστόσο ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ΑΕΚ συνεχίζεται και σε περίπτωση πρόκρισης, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει σημειωμένα στο μπλοκάκι του 2-3 ονόματα κυρίως για τη θέση του χαφ.

EUROKINISSI

Μέχρι σήμερα η ΑΕΚ, έχει προχωρήσει σε έξι για την ενίσχυση της. Στα στόπερ τον Φιλίπε Ρέλβας, στο αριστερό άκρο της άμυνας τον Τζέιμς Πενράις, στα χαφ τον Ραζβάν Μαρίν και στην επίθεση τον Ντέρεκ Κουτέσα, τον Δημήτρη Καλοσκάμη και τον Λούκα Γιόβιτς. Οι μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ είναι αρκετές και όπως όλα δείχνουν αναμένονται να γίνουν και άλλες προσθήκες με στόχο ο Σέρβος τεχνικός να έχει όσο το δυνατόν ένα πλήρες ρόστερ.

Τα ζητήματα του χαφ και του στόπερ

Στο αμυντικό κομμάτι η «Ένωση» παρακολουθεί ήδη 2-3 περιπτώσεις παικτών καθώς πίσω από τους Άρολντ Μουκουντί και Φιλίπε Ρέλβας, υπάρχει ο 36χρονος Βίντα και ο νεαρός Χρυσόπουλος και εφόσον οι «κιτρινόμαυροι» προκριθούν στον επόμενο γύρο και συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι θα χρειαστεί να προχωρήσoυν άμεσα σε μια προσθήκη στη συγκεκριμένη θέση.

Μεγάλο ζήτημα είναι και αυτό στα χαφ και συγκεκριμένα στο «6» που αγωνίζεται ο Πέτρος Μάνταλος, με τον Ριμπάλτα να έχει τσεκάρει τρία ονόματα καθώς η περίπτωση του Μόρο, είναι αρκετά δύσκολη περίπτωση με αρκετές ομάδες να τον διεκδικούν και τη Μπολόνια να κρατά ψηλά την τιμή του.

Στη γραμμή κρούσης παρά την απόκτηση του Λούκα Γιόβιτς, η «Ένωση» κινείται στην αγορά και για ένα ακόμη σέντερ φορ καθώς σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Πιερό και ο Μαρσιάλ συνεχίζει να μην βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς, θα χρειαστεί ακόμη ένας παίκτης για την επίθεση, με την υπόθεση του Σίριελ Ντέσερς να γίνεται όλο και πιο δύσκολη όσο περνάνε οι μέρες.