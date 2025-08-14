Live η ευρωπαϊκή «μάχη» της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη Λεμεσού στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ υποδέχεται στην OPAP ARENA τον Άρη Λεμεσού με στόχο να πάρει τη νίκη πρόκριση μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα και να βρεθεί στον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League, όπου εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, καθώς η βελγική ομάδα επικράτησε με 3-0 της Σέριφ Τιράσπολ στον πρώτο αγώνα και έχει αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης.

Για την εν λόγω αναμέτρηση ο Μάρκο Νίκολιτς, επέλεξε τον Θωμά Στρακόσια, κάτω από τα δοκάρια, ακραία μπακ τους Λάζαρος Ρότα και Τζέιμς Πενράις, με τους Φιλίπε Ρέλβας και Αρόλντ Μουκουντί δίδυμο στα στόπερ.

Στο «6» σταθερά ο Πέτρος Μάνταλος με εσωτερικούς μέσους δεξιά τον Ορμπελίν Πινέδα. αριστερά τον Ρομπέρτο Περέιρα, στο «10» στην κορυφή του ρόμβου θα είναι ο Ραζβάν Μαρίν ενώ το δίδυμο της επίθεσης θα είναι οι Ζίνι και Φραντζί Πιερό.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:00 και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξή της στο Athletiko.gr