«Άγιος έρωτας» - Πατέρας Νικόλαος: «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα» - Χλόη: «Μείνε μακριά μου»

Με μια συγκλονιστική σκηνή ξεκινά απόψε Τετάρτη 24/9 στις 21.00 (με διπλό επεισόδιο) ο β’ κύκλος της σειράς που αναμένεται να καθηλώσει και πάλι το κοινό!

Ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και η Δανάη Παππά βρέθηκαν σε ένα υποβλητικό τοπίο, το ιδανικό φυσικό σκηνικό για να αποτυπωθεί η έντονη συναισθηματική κατάσταση μεταξύ του πατέρα Νικόλαου και της Χλόης. Μετά την αποκάλυψη της αλήθειας για τη μικρή Ελευθερία, η Χλόη δεν μπορεί να συγχωρήσει τον πατέρα Νικόλαο. Όμως εκείνος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την αγάπη της και θα κάνει τα πάντα προκειμένου να την ξανακερδίσει. «Έχεις μια δύναμη πάνω μου που όσο και να προσπαθώ δεν μπορώ να ελέγξω», της λέει. «Μου πήρες την κόρη μου. Μείνε μακριά μου», απαντά η Χλόη. «Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα» ανταπαντά ο πατέρας Νικόλαος.

Από το πρώτο κιόλας καρέ, η εικόνα ζωντανεύει με σκηνοθετική μαεστρία και εξαιρετικό φωτισμό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που αιχμαλωτίζει τον τηλεθεατή. Σκηνές εντυπωσιακές που ταξιδεύουν τη ματιά, υψηλών παραγωγικών προδιαγραφών που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία γεμάτες ένταση, δράση και συναίσθημα, κάνουν τον «Άγιο έρωτα» να ξεχωρίζει, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μνήμη των τηλεθεατών.

Ο δρόμος της αρετής μέσα στη ζούγκλα των ανθρώπων

Λίγο πριν από την πρεμιέρα ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος μίλησε στο «Happy day». «Είμαι ένας άνθρωπος που για να κάνω κάτι πρέπει να το πιστέψω αλλιώς δεν το κάνω και κατά έναν τρόπο ερωτεύομαι την δουλειά μου. Η φιλοσοφία μου είναι ότι τα θαύματα γίνονται όταν υπάρχει πίστη, πρώτα πιστεύω και μετά βλέπω το όποιο θαύμα. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τον «Άγιο έρωτα» το πίστεψα πάρα πολύ. Ήθελα να φτιάξω κάτι πολύ ξεχωριστό που να αφορά το σήμερα, να έχει κάτι να πει στον κόσμο. Και νομίζω ότι έπιασε, γιατί δεν είναι απλά ο έρωτας ενός ιερέα με μια κοπέλα. Είναι πολλά τα θέματα, είναι ουσιαστικά η πορεία ενός ανθρώπου προς ένα δρόμο αρετής μέσα σε μια ζούγκλα ανθρώπων.

Η δυσκολία

Ο ηθοποιός είπε τι του έλεγε ο κόσμος που είδε το καλοκαίρι, μίλησε για τη συνεργασία του με τη Δανάη Παππά και αποκάλυψε την πιο δύσκολη σκηνή που έχει -μέχρι στιγμής- γυρίσει. «Ο κόσμος μου έλεγε ευχαριστώ που τους κρατάμε παρέα τα βράδια. Στην περιφέρεια είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα και εκτιμούν τη δουλειά μας.

Η Δανάη είναι τρομερό παιδί, χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργαζόμαστε γιατί ο ένας φροντίζει τον άλλο, καταλαβαινόμαστε με τα μάτια και είμαι τυχερός που είναι η συμπρωταγωνίστριά μου.

Η πιο δύσκολη σκηνή που γύρισα ήταν στον Α’ κύκλο όπου σε ένα όνειρο ο πατέρας Νικόλαος πνίγεται. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο ο πατέρας Νικόλαος να βλέπει ένα όνειρο και να τον τραβάει το ράσο κάτω κι εκείνος να καταλαβαίνει ότι για να πάρει ανάσα πρέπει να αφήσει το ράσο πίσω. Αυτή η μικρή σκηνή ήταν έξι ώρες υποβρύχιο γύρισμα σε μια πισίνα».

Τι θα δούμε στην πρεμιέρα

Ο β΄ κύκλος της επιτυχημένης σειράς του ALPHA «Άγιος έρωτας» κάνει πρεμιέρα απόψε Τετάρτη 24/9 με διπλό επεισόδιο που θα καθηλώσει τους τηλεθεατές, όπως ακριβώς έκανε και πέρσι. Η σφαίρα του Αργύρη βρίσκει τον στόχο της όμως ένα θαύμα, μια «θεϊκή παρέμβαση» θα γλιτώσει τον πατέρα Νικόλαο από τον θάνατο. Η Χλόη, παρόλο που τον βλέπει τραυματισμένο, του ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να τον συγχωρήσει ποτέ για την αρπαγή της κόρης της.

Η Θάλεια είναι συντετριμμένη και βαθιά μετανιωμένη που υπήρξε συνεργός σε μια τόσο αισχρή πράξη. Ο Παύλος από την άλλη, προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους γιατί γνωρίζει ότι αν το αποφασίσουν, η Χλόη μαζί με τον Αργύρη, μπορούν να τους καταγγείλουν και να τους κλείσουν στη φυλακή.

Και όσο συμβαίνουν όλα αυτά, η Ολυμπία αποφασίζει να μιλήσει στη Δώρα και να της πει ποια ήταν η πραγματική της μητέρα! Την ίδια στιγμή ένας παλιός γνώριμος καταφτάνει στη Στέρνα. Ο Αντρέας Ιωάννου αναλαμβάνει την υπεράσπιση του Κυριάκου και είναι σίγουρος για δύο πράγματα: ότι ο Μαρκόπουλος είναι ο ένοχος και ότι θα φτάσει η στιγμή που θα κάνει το λάθος.